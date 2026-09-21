핏불 오른손 한 방에 끝난, 최두호의 8년 만의 도전

UFC 제공

최두호는 신장과 리치의 이점을 전혀 살리지 못했다.결정적인 장면은 최두호가 잽을 내는 순간 나왔다. 핏불은 최두호의 공격에 맞춰 오른손 스트레이트를 적중시켰고, 최두호의 움직임이 순간적으로 멈췄다. 이후 핏불은 곧바로 거리를 좁혀 추가 펀치를 퍼부었다. 최두호가 쓰러진 뒤에도 파운드 공격을 이어갔고, 마이크 벨트란 주심은 1라운드 3분 28초에 경기를 중단했다.미국 매체 'MMA Fighting'은 경기 직후 라이브 분석에서 핏불이 초반부터 강한 오버핸드 오른손을 활용했고, 보디와 머리를 번갈아 공격하면서 최두호를 압박했다고 짚었다. 이어 핏불의 결정적인 오른손 이후 연속 공격이 이어지면서 최두호가 회복할 시간을 주지 않았다고 분석했다.'MMA Junkie' 역시 최두호가 더 크고 긴 선수라는 점을 언급하면서도, 핏불이 강한 펀치로 대응했다고 평가했다. 특히 핏불의 공격 과정에서 오른손이 최두호를 멈춰 세운 뒤 다시 강한 펀치를 연결했고, 결국 그라운드 앤 파운드로 경기를 끝냈다고 전했다.경기 전 전망과 실제 결과의 차이도 컸다. 'MMA Mania'는 경기 전 분석에서 최두호의 리치와 최근 연승 흐름을 주요 변수로 꼽으면서 핏불이 긴 리치를 가진 타격가를 상대할 때 어려움을 겪을 가능성을 언급했다. 그러나 실제 경기에서는 최두호가 리치 우위를 충분히 활용하기 전에 핏불이 압박과 카운터로 거리를 무너뜨렸다.핏불에게 이번 승리는 UFC 경력에서도 중요한 의미를 갖는다. UFC는 경기 직후 "UFC에서 지금까지 치른 경기 중 가장 좋았다"는 평가를 내놓으며, 벨라토르 시절 정상급 기량을 보여줬던 핏불이 UFC에서도 다시 경쟁력을 증명했다고 평가했다. 이번 승리로 핏불은 UFC 전적을 2승 2패로 맞췄다.특히 'Sherdog'은 이번 경기가 핏불의 UFC 계약 연장과도 맞물려 있었다고 보도했다. 핏불은 이번 경기가 자신의 계약상 마지막 경기였고, 이전 UFC 경기에서의 부진을 만회하는 모습을 보여주겠다는 의지를 밝혀왔다. 실제로 그는 최두호를 1라운드에 쓰러뜨리면서 강한 인상을 남겼다.핏불은 경기 후 "지난 세 경기에 대해 미안하게 생각한다. 이번 경기가 내 데뷔전처럼 느껴졌다"며 "UFC에서 받는 압박이 훨씬 컸지만 이제 편안함을 느낀다"고 말했다. 이어 페더급 상위권에서 활동하는 장 실바를 다음 상대로 지목했다.최두호에게는 상승세가 한 경기에서 끊겼다. 2023년 복귀 이후 이어진 4경기 무패 행진은 3승 1무에서 멈췄고, UFC 전적은 6승 4패 1무가 됐다. 통산전적은 17승 5패 1무다.무엇보다 아쉬운 부분은 랭킹권 진입을 눈앞에 둔 상황에서 자신의 장점을 충분히 보여주기도 전에 경기가 끝났다는 점이다. 최근 최두호는 빠른 복싱과 적극적인 전진 압박으로 연속 피니시를 만들어냈지만, 이번에는 상대의 압박에 맞서 카운터를 시도하는 과정에서 오히려 상대의 오른손을 먼저 허용했다.8년 만의 랭킹 재진입이라는 목표는 다음 기회로 미뤄졌다. 최두호가 다시 옥타곤에 오르기 위해서는 이번 경기에서 드러난 타격 거리와 카운터 대응을 보완하면서 최근 복귀 과정에서 보여준 공격력을 다시 끌어올리는 것이 과제가 됐다.