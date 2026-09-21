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핏불 오른손 한 방에 끝난, 최두호의 8년 만의 도전

핏불 오른손 한 방에 끝난, 최두호의 8년 만의 도전

[UFC] 최근 4경기 무패 상승세 멈춰... 핏불, 압박과 카운터로 최두호 공략

김종수(oetet)
26.09.21 12:45최종업데이트26.09.21 12:45
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최두호(사진 오른쪽)는 터프하게 밀고들어오는 상대에게 보였던 약점을 파트리시우 핏불에게 또 다시 노출했다.
최두호(사진 오른쪽)는 터프하게 밀고들어오는 상대에게 보였던 약점을 파트리시우 핏불에게 또 다시 노출했다.UFC 제공

'코리안 슈퍼보이' 최두호(35)의 8년 만의 UFC 랭킹 재진입 도전이 아쉽게 무산됐다. 최두호는 20일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 있었던 'UFC 331: 반 vs 판토자 2' 메인카드에서 페더급 랭킹 15위 파트리시우 '핏불' 프레이리(39, 브라질)와 맞붙어 1라운드 3분 28초 만에 KO로 패했다.

이번 경기는 최두호가 다시 UFC 랭킹에 진입할 수 있는 중요한 시험대였다. 최두호는 2023년 복귀전에서 카일 넬슨과 무승부를 기록한 뒤 빌 알지오, 네이트 랜드웨어, 다니엘 산토스를 차례로 꺾으며 3승 1무의 무패 행진을 이어왔다. 특히 세 차례 연속 피니시를 기록하면서 전성기 시절의 공격력을 되찾았다는 평가가 나왔다.

최두호가 마지막으로 UFC 랭킹에 이름을 올렸던 것은 2017년이다. 당시 페더급 12위까지 올라갔던 그는 이후 연패에 신음했고, 부상과 공백이 겹치면서 긴 시간 랭킹 밖에서 머물렀다. 이번 승리를 통해 다시 15위권에 진입할 가능성이 있었지만, 랭킹 상대와의 첫 경기에서 예상하지 못한 조기 패배를 당하고 말았다.

상대 핏불은 벨라토르에서 페더급과 라이트급 챔피언을 모두 경험한 베테랑이다. UFC 진출 이후에는 이전 세 경기에서 1승 2패를 기록하며 고전했지만, 풍부한 경험과 강력한 카운터 펀치는 여전히 위협적이었다.

경기는 초반부터 타격전으로 흘렀다. 핏불은 최두호가 긴 리치를 활용해 거리를 잡으려 하자 전진하면서 압박했다. 오른손 오버핸드를 던진 뒤 왼손 보디 펀치와 보디킥을 섞었고, 최두호가 공격을 시작하면 다시 오른손 카운터를 노렸다.

최두호도 물러서지 않았다. 왼손 어퍼컷과 오른손 훅을 연결하며 맞섰고, 자신의 장점인 빠른 펀치 콤비네이션으로 상대의 접근을 막으려 했다. 하지만 짧은 시간 안에 승부를 결정할 수 있는 페더급 타격전에서 핏불의 한 방이 먼저 터졌다.

최두호는 신장과 리치의 이점을 전혀 살리지 못했다.
최두호는 신장과 리치의 이점을 전혀 살리지 못했다.UFC 제공

해외 매체가 주목한 것은 '핏불의 카운터와 압박'

결정적인 장면은 최두호가 잽을 내는 순간 나왔다. 핏불은 최두호의 공격에 맞춰 오른손 스트레이트를 적중시켰고, 최두호의 움직임이 순간적으로 멈췄다. 이후 핏불은 곧바로 거리를 좁혀 추가 펀치를 퍼부었다. 최두호가 쓰러진 뒤에도 파운드 공격을 이어갔고, 마이크 벨트란 주심은 1라운드 3분 28초에 경기를 중단했다.

미국 매체 'MMA Fighting'은 경기 직후 라이브 분석에서 핏불이 초반부터 강한 오버핸드 오른손을 활용했고, 보디와 머리를 번갈아 공격하면서 최두호를 압박했다고 짚었다. 이어 핏불의 결정적인 오른손 이후 연속 공격이 이어지면서 최두호가 회복할 시간을 주지 않았다고 분석했다.

'MMA Junkie' 역시 최두호가 더 크고 긴 선수라는 점을 언급하면서도, 핏불이 강한 펀치로 대응했다고 평가했다. 특히 핏불의 공격 과정에서 오른손이 최두호를 멈춰 세운 뒤 다시 강한 펀치를 연결했고, 결국 그라운드 앤 파운드로 경기를 끝냈다고 전했다.

경기 전 전망과 실제 결과의 차이도 컸다. 'MMA Mania'는 경기 전 분석에서 최두호의 리치와 최근 연승 흐름을 주요 변수로 꼽으면서 핏불이 긴 리치를 가진 타격가를 상대할 때 어려움을 겪을 가능성을 언급했다. 그러나 실제 경기에서는 최두호가 리치 우위를 충분히 활용하기 전에 핏불이 압박과 카운터로 거리를 무너뜨렸다.

핏불에게 이번 승리는 UFC 경력에서도 중요한 의미를 갖는다. UFC는 경기 직후 "UFC에서 지금까지 치른 경기 중 가장 좋았다"는 평가를 내놓으며, 벨라토르 시절 정상급 기량을 보여줬던 핏불이 UFC에서도 다시 경쟁력을 증명했다고 평가했다. 이번 승리로 핏불은 UFC 전적을 2승 2패로 맞췄다.

특히 'Sherdog'은 이번 경기가 핏불의 UFC 계약 연장과도 맞물려 있었다고 보도했다. 핏불은 이번 경기가 자신의 계약상 마지막 경기였고, 이전 UFC 경기에서의 부진을 만회하는 모습을 보여주겠다는 의지를 밝혀왔다. 실제로 그는 최두호를 1라운드에 쓰러뜨리면서 강한 인상을 남겼다.

핏불은 경기 후 "지난 세 경기에 대해 미안하게 생각한다. 이번 경기가 내 데뷔전처럼 느껴졌다"며 "UFC에서 받는 압박이 훨씬 컸지만 이제 편안함을 느낀다"고 말했다. 이어 페더급 상위권에서 활동하는 장 실바를 다음 상대로 지목했다.

최두호에게는 상승세가 한 경기에서 끊겼다. 2023년 복귀 이후 이어진 4경기 무패 행진은 3승 1무에서 멈췄고, UFC 전적은 6승 4패 1무가 됐다. 통산전적은 17승 5패 1무다.

무엇보다 아쉬운 부분은 랭킹권 진입을 눈앞에 둔 상황에서 자신의 장점을 충분히 보여주기도 전에 경기가 끝났다는 점이다. 최근 최두호는 빠른 복싱과 적극적인 전진 압박으로 연속 피니시를 만들어냈지만, 이번에는 상대의 압박에 맞서 카운터를 시도하는 과정에서 오히려 상대의 오른손을 먼저 허용했다.

8년 만의 랭킹 재진입이라는 목표는 다음 기회로 미뤄졌다. 최두호가 다시 옥타곤에 오르기 위해서는 이번 경기에서 드러난 타격 거리와 카운터 대응을 보완하면서 최근 복귀 과정에서 보여준 공격력을 다시 끌어올리는 것이 과제가 됐다.

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덧붙이는 글

관중: 19,357명 (매진)
입장 수입: 약 830만 달러 (약 115억원, 크립토닷컴 아레나 사상 최대 입장 수입)
파이트 오브 더 나이트: 조슈아 반 vs 알레샨드리 판토자
퍼포먼스 오브 더 나이트: 케이시 오닐, 아르만 사루키안
모블랜드 제공 카오스 보너스: 션 샤라프 (데이나 화이트 대표가 5만 달러 보너스 추가해 총 10만 달러)
피니시 보너스: 조안데르송 브리투, 히앙 간드라, 말론 베라
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