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K리그 인천 '페리어' 슈퍼골 덮어버린 대전 '강윤성'의 극장 동점골

인천 '페리어' 슈퍼골 덮어버린 대전 '강윤성'의 극장 동점골

[2026 K리그1] 인천 유나이티드 FC 1-1 대전하나 시티즌

심재철(soccer)
26.09.21 12:14최종업데이트26.09.21 12:14
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34분 27초, 인천 유나이티드 FC 모건 페리어가 오버헤드킥 슈퍼골을 성공시키는 순간.
34분 27초, 인천 유나이티드 FC 모건 페리어가 오버헤드킥 슈퍼골을 성공시키는 순간.심재철

인천 유나이티드 FC의 듬직한 골잡이로 자리잡기 시작한 모건 페리어(잉글랜드)의 믿기 힘든 오버헤드킥 슈퍼골이 일요일 저녁 인천 홈팬들을 들뜨게 했지만 대전하나 시티즌에게 극장 동점골(90+1분 55초)을 얻어맞은 것 때문에 홈 팀 인천 유나이티드는 마치 진 것처럼, 어웨이 팀 대전하나 시티즌은 마치 이긴 것처럼 게임을 끝냈다. 대전하나 시티즌의 이번 시즌 후반 추가 시간 골 기록이 무려 여섯 번째라는 사실이 놀라울 뿐이다.

황선홍 감독이 이끌고 있는 대전하나 시티즌이 20일(일) 오후 7시 인천 축구전용경기장에서 벌어진 2026 K리그1 인천 유나이티드 FC와의 어웨이 게임에서 후반 추가 시간에 터진 강윤성의 다이빙 헤더 극장 동점골에 힘입어 1-1로 비기고 6위(10승 10무 10패) 자리를 굳게 지켰다. 최근 일곱 게임 4승 2무 1패(17득점 9실점)로 게임 당 2.4골을 몰아넣으며 상승세를 유지하고 있는 중이다.

인천 유나이티드 페리어의 빛바랜 오버헤드킥 슈퍼골

2024년 8월 이후 대전하나 시티즌을 상대로 한 번도 이기지 못하고 있는 인천 유나이티드는 일요일 저녁 9천여 홈팬들 앞에서 오랜만에 대전하나 시티즌을 잡겠다고 다짐했지만 후반 집중력이 상대적으로 모자라 뜻을 이루지는 못했다.

간판 골잡이 스테판 무고사를 미드필더처럼 폭넓게 활용하던 인천 유나이티드 FC가 34분 27초에 믿기 힘든 골을 먼저 뽑아냈다. 왼쪽 풀백 이주용의 얼리 크로스를 대전하나 시티즌 센터백 안톤이 잘못 걷어낸 순간 모건 페리어가 대전 골문을 등지고 기막힌 오버헤드킥을 꽂아넣은 것이다. 순발력 뛰어난 이창근 골키퍼도 꼼짝 못할 정도로 완벽하게 오른쪽 톱 코너로 빨려들어간 골이었다.

하지만 인천 유나이티드는 이 슈퍼골 기운을 후반까지 이어나가지 못했다. 어웨이 팀 대전하나 시티즌이 직전 게임까지 이번 시즌 후반에 유독 많은 골(전반 15골, 후반 30골)을 터뜨린 팀이라는 사실을 가볍게 본 듯했다. 마사의 왼발 슛(53분), 정재희의 오른발 대각선 슛(54분), 김준범의 오른발 대각선 슛(68분), 디오고의 왼발 슛(80분)이 인천 유나이티드의 골문을 정신없이 두들긴 것이다.

68분, 대전하나 시티즌 김준범의 결정적인 오른발 슛을 인천 유나이티드 FC 센터백 김건희가 슈퍼 태클로 막아내는 순간
68분, 대전하나 시티즌 김준범의 결정적인 오른발 슛을 인천 유나이티드 FC 센터백 김건희가 슈퍼 태클로 막아내는 순간심재철

그 때마다 인천 유나이티드 김동헌 골키퍼의 침착한 세이브가 나왔고 이주용과 김건희의 슈퍼 태클이 돋보였다. 특히 최근 국가대표 센터백으로 뽑히며 모두를 놀라게 한 센터백 김건희는 듬직한 커버 플레이와 헤더 클리어링, 태클 등 한층 안정된 수비력을 뽐낸 순간들로 좋은 인상을 남겼다.

대전하나 시티즌은 81분에 골대 불운을 겪기도 했다. 후반 교체 멤버 디오고의 절묘한 힐패스를 받은 엄원상이 빠르게 달려나가며 오른발 인사이드 킥으로 때린 공이 인천 유나이티드 골문 왼쪽 기둥 하단에 맞고 나온 것이다. 그리고는 후반 추가 시간에 기어코 극장 동점골을 뽑아냈다.

엄원상의 오른쪽 얼리 크로스가 반대편으로 흘러나온 것을 이명재가 잡아서 왼발 얼리 크로스로 강윤성의 다이빙 헤더 골(90+1분 55초)을 만든 것이다. 인천 유나이티드 수비수들 앞에 한 번 바운드된 크로스였지만 뒤에 숨어있다가 앞으로 빠져나오는 강윤성을 밀어낸 수비수는 아무도 없었던 것이다.

90+1분 55초, 대전하나 시티즌 강윤성(왼쪽)의 다이빙 헤더 극장 동점골이 들어가는 순간.
90+1분 55초, 대전하나 시티즌 강윤성(왼쪽)의 다이빙 헤더 극장 동점골이 들어가는 순간.심재철

대전하나 시티즌의 이번 시즌 후반 추가시간 여섯 번째 극장골이 이렇게 나왔고, 인천 유나이티드의 마지막 공격이 최승구의 왼발 크로스에 이은 이민혁의 헤더슛(90+5분)으로 이어졌지만 대전하나 시티즌 골문 위로 넘어가고 말았다.

대전하나 시티즌은 2026 K리그1 후반 추가 시간 다득점 순위에서 전북 현대(7골) 다음으로 많은 6골(강원 FC와 공동 2위)을 기록하게 된 것이라 의미가 크다. 인천 유나이티드 FC가 이번 시즌 넣은 후반 추가시간 골은 4골이다.

이제 인천 유나이티드 FC(9위)는 27일(일) 오후 7시 강릉 하이원아레나로 찾아가서 지난 달 연기된 강원 FC(5위)와의 어웨이 게임을 뛰며, 대전하나 시티즌(6위)은 A매치 휴식기를 보낸 뒤 10월 9일(금) 오후 2시 전북 현대(4위)를 대전 월드컵경기장으로 불러들인다.

2026 K리그1 결과(9월 20일 토요일 오후 7시, 인천 축구전용경기장)

인천 유나이티드 FC 1-1 대전하나 시티즌 [골, 도움 기록 : 페리어(34분 27초) / 강윤성(90+1분 55초,도움-이명재)]
- 공식 관중 : 9,312명
- 주심 : 최현재

인천 유나이티드 FC (4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 페리어(67분↔제르소), 무고사
MF : 레안드로(84분↔정치인), 이명주(84분↔이민혁), 서재민(90+3분↔김영환), 이청용
DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순(84분↔최승구)
GK : 김동헌

대전하나 시티즌 (4-5-1 감독 : 황선홍)
FW : 주민규(78분↔디오고)
MF : 루빅손(46분↔서진수), 밥신(89분↔이현식), 마사(60분↔김준범), 이순민, 정재희(60분↔엄원상)
DF : 이명재, 안톤, 하창래, 강윤성
GK : 이창근

K리그1 현재 순위표
1 FC 서울 62점 19승 5무 6패 56득점 25실점 +31
2 울산 HD 47점 14승 5무 11패 45득점 40실점 +5
3 제주 SK 46점 12승 10무 8패 35득점 29실점 +6
4 전북 현대 44점 11승 11무 8패 38득점 28실점 +10
5 강원 FC 42점 10승 12무 7패 36득점 28실점 +8
6 대전하나 시티즌 40점 10승 10무 10패 46득점 37실점 +9
7 포항 스틸러스 40점 11승 7무 12패 28득점 34실점 -6
8 FC 안양 38점 9승 11무 10패 38득점 47실점 -9
9 인천 유나이티드 FC 38점 10승 8무 11패 36득점 33실점 +3
10 김천 상무 33점 5승 18무 7패 30득점 36실점 -6
11 부천 FC 1995 30점 7승 11무 12패 31득점 40실점 -9
12 광주 FC 15점 1승 12무 17패 21득점 63실점 -42

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인천 대인고등학교에서 교사로 일합니다. 축구 및 라켓 스포츠 기사, 교육 현장의 이야기를 여러분과 나누고 싶습니다.

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