인천 '페리어' 슈퍼골 덮어버린 대전 '강윤성'의 극장 동점골

심재철

34분 27초, 인천 유나이티드 FC 모건 페리어가 오버헤드킥 슈퍼골을 성공시키는 순간.인천 유나이티드 FC의 듬직한 골잡이로 자리잡기 시작한 모건 페리어(잉글랜드)의 믿기 힘든 오버헤드킥 슈퍼골이 일요일 저녁 인천 홈팬들을 들뜨게 했지만 대전하나 시티즌에게 극장 동점골(90+1분 55초)을 얻어맞은 것 때문에 홈 팀 인천 유나이티드는 마치 진 것처럼, 어웨이 팀 대전하나 시티즌은 마치 이긴 것처럼 게임을 끝냈다. 대전하나 시티즌의 이번 시즌 후반 추가 시간 골 기록이 무려 여섯 번째라는 사실이 놀라울 뿐이다.황선홍 감독이 이끌고 있는 대전하나 시티즌이 20일(일) 오후 7시 인천 축구전용경기장에서 벌어진 2026 K리그1 인천 유나이티드 FC와의 어웨이 게임에서 후반 추가 시간에 터진 강윤성의 다이빙 헤더 극장 동점골에 힘입어 1-1로 비기고 6위(10승 10무 10패) 자리를 굳게 지켰다. 최근 일곱 게임 4승 2무 1패(17득점 9실점)로 게임 당 2.4골을 몰아넣으며 상승세를 유지하고 있는 중이다.2024년 8월 이후 대전하나 시티즌을 상대로 한 번도 이기지 못하고 있는 인천 유나이티드는 일요일 저녁 9천여 홈팬들 앞에서 오랜만에 대전하나 시티즌을 잡겠다고 다짐했지만 후반 집중력이 상대적으로 모자라 뜻을 이루지는 못했다.간판 골잡이 스테판 무고사를 미드필더처럼 폭넓게 활용하던 인천 유나이티드 FC가 34분 27초에 믿기 힘든 골을 먼저 뽑아냈다. 왼쪽 풀백 이주용의 얼리 크로스를 대전하나 시티즌 센터백 안톤이 잘못 걷어낸 순간 모건 페리어가 대전 골문을 등지고 기막힌 오버헤드킥을 꽂아넣은 것이다. 순발력 뛰어난 이창근 골키퍼도 꼼짝 못할 정도로 완벽하게 오른쪽 톱 코너로 빨려들어간 골이었다.하지만 인천 유나이티드는 이 슈퍼골 기운을 후반까지 이어나가지 못했다. 어웨이 팀 대전하나 시티즌이 직전 게임까지 이번 시즌 후반에 유독 많은 골(전반 15골, 후반 30골)을 터뜨린 팀이라는 사실을 가볍게 본 듯했다. 마사의 왼발 슛(53분), 정재희의 오른발 대각선 슛(54분), 김준범의 오른발 대각선 슛(68분), 디오고의 왼발 슛(80분)이 인천 유나이티드의 골문을 정신없이 두들긴 것이다.