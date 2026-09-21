맘껏 뽐낸 매력, 이즈나가 첫 단독 콘서트에서 보여준 것

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이즈나(izna) 첫 단독 콘서트 'WHO DAT GIRL?'웨이크원
중반부에 접어들며 콘서트의 분위기도 달라졌다. 보사노바풍으로 재해석한 '빗속에서'와 'INFINITY'로 잠시 숨을 고른 이즈나는 유닛 커버 무대로 기존에 볼 수 없었던 또 다른 면모를 꺼내 보였다. 마이·유사랑·정세비는 소녀시대의 'Kissing You'를, 방지민·코코·최정은은 에스파의 '도깨비불(Illusion)'을 각각 선보이며 즐거움을 선사했다.
'Supercrush', 'Racecar', 'SIGN', 'METRONOME'으로 이어진 후반부는 이즈나의 실력을 유감 없이 발휘한 무대로 손꼽을 만했다. 고난도 '칼각' 퍼포먼스는 시종일관 흔들림 없이 이어지며 곡의 완성도를 높였고, 화려한 볼거리와 맞물려 현장의 열기를 최고조로 끌어올렸다.
이날 팬들과의 만남을 마무리하며 여섯 멤버는 저마다 감격과 울컥한 마음을 인사말에 담았다. 최정은은 "일본 데뷔 활동과 콘서트 연습을 병행하느라 시간적인 부담과 고민이 컸다"고 털어놓았고, 코코는 "많은 준비 과정 속에서도 멤버들과 함께했기에 후회 없이 무대를 완성할 수 있었다"는 마음을 전했다.
비로소 지킨 약속