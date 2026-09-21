한국 농구, 일본 물리치고 AG 12년 만에 금메달

한국 남자 농구 대표팀이 라이벌 일본을 제압하고 아시안게임에서 12년 만에 금메달을 목에 걸었다.니콜라이스 마줄스(라트비아) 감독이 이끄는 대한민국 남자 농구 대표팀은 20일 오후 7시 40분 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 결승전에서 일본에 67-57로 승리했다.이로써 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 금메달이자 아시안게임 통산 5번째 (1970·1982·2002·2014·2026년) 우승이었다. 안방에서 열린 2002년(부산)과 2014년(인천)을 제외하면, 1982년 뉴델리 대회 이후 44년 만에 원정 대회 금메달이었다.한국은 초반부터 가벼운 몸놀림으로 기선을 제압했다. 이정현의 플로터와 이현중이 외곽포를 연달아 적중시키며 12-7로 앞서나갔다. 하지만 일본도 쉽게 물러서지 않았다. 가노 도요시게의 덩크슛, 구로카와 고테쓰의 3점으로 12-12 동점을 만든 뒤 야마우치 자헤루, 야마자키 이부의 득점으로 1쿼터는 일본의 16-12로 종료됐다.한국은 2쿼터에서 전열을 재정비한 뒤 다시 흐름을 빼앗는데 성공했다. 최준용의 3점슛을 시작으로 이정현의 플로터, 이우석의 3점이 림을 갈랐다. 20-20으로 균형추를 맞춘 한국은 이후 최준용의 환상적인 앨리웁 득점으로 기세를 올렸다. 이어 변준형이 28-28 동점을 만드는 레이업을 성공시키면서 2쿼터를 마감했다.한국은 이날 경기에서도 약속의 3쿼터에서 저력을 발휘했다. 오가와 아쓰야에게 연속 3점포를 맞아 38-39로 뒤집혔지만 이현중은 3점슛 3개로 일본의 추격 의지를 꺾었다. 장재석은 골밑에서 블록슛으로 일본을 저지했고, 이정현과 이우석도 3점슛을 적중시켰다. 3쿼터에만 27점을 획득한 한국은 55-47로 마무리하면서 조금씩 승리에 다가섰다.4쿼터에서도 한국의 페이스였다. 한국은 견고한 수비로 일본의 추격을 쉽게 허용하지 않았다. 62-49로 격차를 벌리면서 두 자릿수 점수차의 흐름을 이어나갔다. 종료 3분 34초를 남기고 이현중의 팁인으로 64-53으로 벌리며 사실상 승부를 결정지었다. 일본의 외곽포는 좀처럼 터지지 않으면서 경기는 한국의 승리로 막을 내렸다.한국 농구는 2014 인천 대회 금메달 이후 극심한 침체기에 빠졌다. 최근 주요 아시아무대에서 결승 무대조차 밟지 못했으며, 지난 2022 항저우 대회에서 7회에 그치며 자존심을 구겼다.최근 한국 농구는 대대적인 세대교체를 단행했다. 이현중이 에이스로 자리매김한 가운데 여준석이 활기를 불어넣었다. 지난 시즌 KBL MVP 이정현을 비롯해 이우석, 유기상, 문정현, 문유현, 에디 다니엘 등 젊은피들이 가세했으며, 이승현과 최준용 등의 베테랑들이 중심을 잡았다.사상 최초의 외국인 감독이었던 마줄수가 지휘봉을 잡은 이후 한국 농구는 부진을 거듭했다. 5명이 유기적으로 움직이은 마줄스의 시스템 농구가 이렇다할 결과물로 이어지지 않았기 때문이다. 앞선 평가전에서 2승 6패에 그치면서 아시안게임에서의 금메달 전망은 밝지 않았던게 사실이다. 개최국 일본을 비롯해 중국과 중동세들이 득실대는 아시아 무대에서 한국 농구는 오랜 기간 부진을 거듭했기 때문이다.하지만 마줄스 감독은 '마이웨이'를 걸으며, 비판을 잠재우기 시작했다. 해외 일정으로 뒤늦게 합류한 최준용과 아시안게임 초반 부상으로 이탈한 여준석의 공백에서도 한국은 흔들림이 없었다.조별리그 첫 경기인 사우디아라비아전 승리를 시작으로 인도네시아, 일본을 차례로 연파하며 조별리그 3전 전승을 거뒀다. 개최국 일본전 17점차 대승은 할 수 있다는 자신감을 심어주는 계기가 됐다. 8강에서도 복병 요르단에 114점을 쏟아내며 대량 득점 승리를 거뒀다.3경기 연속 100점 이상을 달성할만큼 공격력은 물이 올랐다. 최대 고비처인 4강 이란전에서도 대승을 거두며 결승에 안착한 한국은 조별리그에서 만난 일본과 리턴 매치를 벌이게 됐다.그런데 한국은 부득의하게 버스 노쇼 사태에 휘말려야 했다. 결승전 당일 슈팅 훈련을 위해 이동할 예정이었던 버스가 약속된 시간에 나타나지 않은 것이다. 결국 예정했던 오전 훈련을 취소한 채 결승전에 나서야 했다. 이는 오히려 선수들에게 동기부여가 됐다.이현중은 경기 후 인터뷰에서 "버스가 오지 않은 것은 우리가 어찌할 수 없는 외부 변수다. 오전 훈련 한 번 거르자고 경기력이 떨어진다면 그것은 국가대표의 자격이 없는 것"이라며 "마줄스 감독님께서 감정적인 대응을 자제하고 냉정함을 유지하라고 주문하셨다. 코트 위에서 모든 걸 다 쏟아붓고 죽어버리겠다는 엄청난 투지가 끓어올랐다"고 말했다.일본의 노골적인 방해 공작과 결승전 편파판정에서도 한국은 철저하게 실력으로 일본을 압도했다. 결국 한국 농구는 6전 전승 우승 신화를 달성하며 12년 만에 금메달이라는 쾌거를 일궈냈다.이현중은 한국 농구 역사상 최고의 선수가 될 것이라는 평가를 받고 있다. 하승진에 이어 역대 두 번째 NBA 진출이라는 도전장을 던졌다. NBA 최고의 슈퍼스타 스테픈 커리(골든스테이트)가 나온 미국 데이비드슨대에 다니며 미국대학스포츠협회(NCAA)에서도 활약한 바 있다.이후 이현중은 일본프로농구 B리그 나가사키에서 잠시 몸담으며, 2025-26시즌 플레이오프(PO) 최우수선수로 선정되는 등 일본 무대를 평정하기도 했다.이번 아시안게임을 앞두고 미국프로농구(NBA) 포틀랜드 트레일블레이저스와 이그지빗 10(1년 비보장 최소 연봉) 계약을 맺으며 화제를 모았다. 이현중의 오랜 꿈이었던 NBA 도전에 조금씩 다가설 수 있는 발판이 된 셈이다. 이현중은 소속팀 포틀랜드와 일정을 조율하면서 이번 아시안게임 참가를 위한 의지를 보였다.이현중의 가세로 한국 대표팀은 날개를 달았다. 이현중은 매 경기 최고의 경기력으로 한국의 결승 진출을 이끌었다. 5경기 동안 평균 23.4점 8리바운드 4.4어시스트를 기록했다.이현중은 이날 일본과의 결승전에서 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸로 경기를 지배했다. 단순히 득점에만 치중하지 않았다. 허슬 플레이를 비롯해 골밑 싸움에도 적극가담하는 등 리바운드를 참여했고, 양팀 통틀어 가장 많은 18개를 따냈다.특히 이현중은 '모자(母子) 아시안게임 금메달리스트'라는 진기록도 작성했다. 이현중의 어머니 성정아 대한민국농구협회 이사는 1984년 LA 올림픽 은메달, 1990년 베이징 아시안게임 금메달을 보유하고 있다.이현중의 다음 목표는 더 높은 곳으로 향하고 있다. 이현중은 경기 후 인터뷰에서 "아시안게임 우승은 영광이지만 제 목표에는 아직 한참 못 미친다"라며 "아직 이룬 게 너무 없다. 월드컵과 올림픽 무대도 밟고 싶고, NBA 진출까지 하고 싶은 게 많다. 앞으로 대표팀에서 치르는 모든 경기에서 승리해 대한민국 농구가 잘한다는 말을 듣고 싶다"고 밝혔다.