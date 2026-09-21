사이트 전체보기
한국 남자농구, 모두가 함께 완성한 '금빛' 부활

한국 남자농구, 모두가 함께 완성한 '금빛' 부활

귀화 선수 없이 일군 6전 전승 금메달… 일본 꺾고 정상에

김종수(oetet)
26.09.21 09:12최종업데이트26.09.21 09:12
구글 검색 선호 출처로 추가
한국 남자농구가 개최국 일본을 꺾고 12년 만에 아시안게임 정상에 올랐다.

귀화 선수 없이 치른 대회에서 이현중이라는 확실한 에이스를 중심으로 여러 선수가 각자의 역할을 나눠 맡으며 금메달을 만들어냈다.

니콜라스 마줄스 감독이 이끈 한국은 지난 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 있었던 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다.

2014년 인천 대회 이후 12년 만의 우승이며, 1970년·1982년·2002년·2014년에 이어 통산 다섯 번째 아시안게임 금메달이다. 1982년 뉴델리 대회 이후 44년 만에 원정 아시안게임에서 금메달을 따냈다는 기록도 남겼다.

출발부터 완벽했던 것은 아니다. 한국은 2023년 열린 항저우 아시안게임에서 8강에서 탈락한 뒤 최종 7위에 머물렀다. 역대 아시안게임에서 기록한 가장 낮은 순위였다. 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서도 동메달에 그쳤던 한국으로서는 다시 정상 경쟁력을 확인해야 하는 상황이었다.

이번 대표팀에도 해결해야 할 과제가 적지 않았다. 라건아가 대표팀과의 동행을 마친 뒤 새로운 귀화 선수를 확보하지 못하면서 국제 대회에서 반복적으로 지적됐던 높이 문제가 다시 부각됐다.

여기에 송교창과 안영준의 부상 이탈까지 겹쳤다. 그러나 한국은 수비와 외곽슛, 빠른 패스 전개를 앞세워 약점을 메웠다. 조별리그 일본전부터 준결승 이란전까지 이어진 상승세는 결승에서도 이어졌다.

공격은 여러 갈래로 움직였다

20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 결승전 대한민국 대 일본의 경기. 승리를 거둔 대한민국 이현중을 비롯한 선수들이 기뻐하고 있다.
20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 결승전 대한민국 대 일본의 경기. 승리를 거둔 대한민국 이현중을 비롯한 선수들이 기뻐하고 있다.연합뉴스

결승전의 가장 큰 변수는 일본이 이현중을 어떻게 막느냐였다. 일본은 한국의 에이스에게 쉽게 공간을 허용하지 않았다. 이현중은 전반 5득점에 머물렀지만 리바운드에 적극적으로 가담하며 경기에서 영향력을 유지했다. 전반에만 7개의 리바운드를 잡아냈고, 후반 들어 공격에서 존재감을 본격적으로 높였다.

승부처에서 이현중의 슛이 터졌다. 3쿼터 일본에 역전을 허용한 순간 외곽포로 다시 흐름을 가져왔고, 연속 3점슛을 성공시키며 한국이 주도권을 되찾는 데 앞장섰다. 이정현의 득점과 이우석의 외곽포, 장재석의 골밑 득점까지 이어지면서 한국은 3쿼터를 55-47로 마쳤다.

4쿼터에도 일본이 추격할 때마다 이현중이 해결했다. 3점슛과 공격 리바운드에 이은 득점을 차례로 만들어내며 점수 차를 다시 벌렸다. 결국 27점·18리바운드의 더블더블로 결승전을 마쳤다.

그러나 이번 금메달을 이현중 한 명의 활약으로만 설명하기는 어렵다. 이정현은 결승에서 14득점, 7어시스트를 올렸고, 이우석도 공격에서 힘을 보탰다. 이현중에게 수비가 집중되는 순간 다른 선수들이 빈 공간을 활용하면서 일본이 한 선수에게만 수비를 집중하기 어려운 구조가 만들어졌다.

결승에서 한국이 기록한 67점은 조별리그와 8강에서 보여준 공격력에 비하면 많은 득점은 아니었다. 대신 일본을 57점으로 묶었다. 공격이 풀리지 않는 순간에도 수비로 버티면서 다시 공격 기회를 만들어낸 것이 우승의 중요한 원동력이었다.

베테랑과 다음 세대가 함께했다

20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 금메달을 획득한 대한민국 이현중이 시상대에 올라 금메달을 걸고 미소짓고 있다.
20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 금메달을 획득한 대한민국 이현중이 시상대에 올라 금메달을 걸고 미소짓고 있다.연합뉴스

이번 우승에서 눈여겨볼 부분은 귀화 선수 없이 정상에 올랐다는 점이다. 한국은 라건아가 대표팀과의 계약을 마친 뒤 새로운 귀화 선수를 확보하지 못했다. 설상가상으로 유일한 주전센터로 불리던 하윤기도 부상으로 오랫동안 빠져 있는 상황이다. 아시아의 주요 경쟁국들과 비교하면 골밑 높이에서 불리할 수 있는 조건이었다.

그럼에도 이번 대회에서는 이현중, 최준용, 여준석 등 신장이 큰 포워드 자원을 활용하고 이승현과 장재석이 골밑에서 버티는 방식으로 약점을 보완했다.

베테랑들의 역할도 컸다. 국가대표 경험이 풍부한 이승현은 골밑과 수비에서 중심을 잡았고, 장재석 역시 결승에서 수비와 리바운드에 힘을 보탰다. 문정현도 수비에서 적극적으로 움직이며 일본의 공격을 어렵게 만들었다.

이우석의 성장도 빼놓을 수 없다. 공수에서 적극적으로 움직이며 이현중과 이정현의 부담을 덜었다. 안영준의 부상으로 대체 발탁된 문정현 역시 새로운 환경에서 자신의 역할을 해냈다.

최준용은 토너먼트에 합류해 대표팀의 높이와 공격 선택지를 넓혔다. 해외 무대 도전을 진행하던 최준용이 뒤늦게 대표팀에 합류했지만 8강 이후 중요한 토너먼트에서 힘을 보탰다.

젊은 선수들의 국제 대회 경험도 이번 금메달의 또 다른 수확이다. 이현중과 함께 미국 무대에서 성장하고 있는 여준석을 비롯해 문유현, 에디 다니엘 등 젊은 선수들이 성인 국가대표로 아시안게임을 경험했다. 당장 큰 역할을 맡은 것은 아니지만 향후 대표팀을 구성할 때 활용할 수 있는 선수층이 넓어졌다는 점에서 의미가 있다.

이현중은 이번 대회 6경기에서 평균 24득점을 기록하며 득점 부문 2위에 올랐다. 미국프로농구(NBA) 도전을 이어가고 있는 이현중에게 이번 금메달은 국가대표 에이스로서 자신의 존재감을 확실하게 보여준 무대가 됐다.

물론 아시안게임 금메달이 한국 농구가 안고 있는 모든 과제를 해결해 주는 것은 아니다. 월드컵과 올림픽에서는 아시아를 넘어 훨씬 강한 신체 조건과 전력을 갖춘 팀들을 상대해야 한다. 귀화 선수 문제 역시 국제 경쟁력을 높이는 과정에서 계속 논의될 가능성이 있다.

다만 이번 대회에서 확인한 방향은 분명했다. 이현중이라는 확실한 중심축을 확보한 가운데 이정현과 이우석이 공격에서 힘을 나눴고, 베테랑들이 골밑을 지켰으며 젊은 선수들이 국제 무대 경험을 쌓았다.

2014년 이후 12년 만에 되찾은 금메달은 한 선수의 활약만으로 완성된 우승이 아니었다. 이현중이 앞에서 이끌고 여러 세대의 선수들이 뒤에서 받치는 구조가 만들어졌다. 한국 남자농구가 다시 아시아 정상에 선 이날은 새로운 대표팀의 출발점이 됐다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
아시안게임남자농구 이현중 한일전 금메달

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김종수 (oetet) 내방

조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다.

이 기자의 최신기사 아시안게임 남자농구, 오늘 일본과 마지막 승부