한국 남자농구, 모두가 함께 완성한 '금빛' 부활

한국 남자농구가 개최국 일본을 꺾고 12년 만에 아시안게임 정상에 올랐다.
귀화 선수 없이 치른 대회에서 이현중이라는 확실한 에이스를 중심으로 여러 선수가 각자의 역할을 나눠 맡으며 금메달을 만들어냈다.
니콜라스 마줄스 감독이 이끈 한국은 지난 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 있었던 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다.
2014년 인천 대회 이후 12년 만의 우승이며, 1970년·1982년·2002년·2014년에 이어 통산 다섯 번째 아시안게임 금메달이다. 1982년 뉴델리 대회 이후 44년 만에 원정 아시안게임에서 금메달을 따냈다는 기록도 남겼다.
출발부터 완벽했던 것은 아니다. 한국은 2023년 열린 항저우 아시안게임에서 8강에서 탈락한 뒤 최종 7위에 머물렀다. 역대 아시안게임에서 기록한 가장 낮은 순위였다. 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서도 동메달에 그쳤던 한국으로서는 다시 정상 경쟁력을 확인해야 하는 상황이었다.
이번 대표팀에도 해결해야 할 과제가 적지 않았다. 라건아가 대표팀과의 동행을 마친 뒤 새로운 귀화 선수를 확보하지 못하면서 국제 대회에서 반복적으로 지적됐던 높이 문제가 다시 부각됐다.
여기에 송교창과 안영준의 부상 이탈까지 겹쳤다. 그러나 한국은 수비와 외곽슛, 빠른 패스 전개를 앞세워 약점을 메웠다. 조별리그 일본전부터 준결승 이란전까지 이어진 상승세는 결승에서도 이어졌다.
공격은 여러 갈래로 움직였다