한국 남자농구, 모두가 함께 완성한 '금빛' 부활

연합뉴스

20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 금메달을 획득한 대한민국 이현중이 시상대에 올라 금메달을 걸고 미소짓고 있다.이번 우승에서 눈여겨볼 부분은 귀화 선수 없이 정상에 올랐다는 점이다. 한국은 라건아가 대표팀과의 계약을 마친 뒤 새로운 귀화 선수를 확보하지 못했다. 설상가상으로 유일한 주전센터로 불리던 하윤기도 부상으로 오랫동안 빠져 있는 상황이다. 아시아의 주요 경쟁국들과 비교하면 골밑 높이에서 불리할 수 있는 조건이었다.그럼에도 이번 대회에서는 이현중, 최준용, 여준석 등 신장이 큰 포워드 자원을 활용하고 이승현과 장재석이 골밑에서 버티는 방식으로 약점을 보완했다.베테랑들의 역할도 컸다. 국가대표 경험이 풍부한 이승현은 골밑과 수비에서 중심을 잡았고, 장재석 역시 결승에서 수비와 리바운드에 힘을 보탰다. 문정현도 수비에서 적극적으로 움직이며 일본의 공격을 어렵게 만들었다.이우석의 성장도 빼놓을 수 없다. 공수에서 적극적으로 움직이며 이현중과 이정현의 부담을 덜었다. 안영준의 부상으로 대체 발탁된 문정현 역시 새로운 환경에서 자신의 역할을 해냈다.최준용은 토너먼트에 합류해 대표팀의 높이와 공격 선택지를 넓혔다. 해외 무대 도전을 진행하던 최준용이 뒤늦게 대표팀에 합류했지만 8강 이후 중요한 토너먼트에서 힘을 보탰다.젊은 선수들의 국제 대회 경험도 이번 금메달의 또 다른 수확이다. 이현중과 함께 미국 무대에서 성장하고 있는 여준석을 비롯해 문유현, 에디 다니엘 등 젊은 선수들이 성인 국가대표로 아시안게임을 경험했다. 당장 큰 역할을 맡은 것은 아니지만 향후 대표팀을 구성할 때 활용할 수 있는 선수층이 넓어졌다는 점에서 의미가 있다.이현중은 이번 대회 6경기에서 평균 24득점을 기록하며 득점 부문 2위에 올랐다. 미국프로농구(NBA) 도전을 이어가고 있는 이현중에게 이번 금메달은 국가대표 에이스로서 자신의 존재감을 확실하게 보여준 무대가 됐다.물론 아시안게임 금메달이 한국 농구가 안고 있는 모든 과제를 해결해 주는 것은 아니다. 월드컵과 올림픽에서는 아시아를 넘어 훨씬 강한 신체 조건과 전력을 갖춘 팀들을 상대해야 한다. 귀화 선수 문제 역시 국제 경쟁력을 높이는 과정에서 계속 논의될 가능성이 있다.다만 이번 대회에서 확인한 방향은 분명했다. 이현중이라는 확실한 중심축을 확보한 가운데 이정현과 이우석이 공격에서 힘을 나눴고, 베테랑들이 골밑을 지켰으며 젊은 선수들이 국제 무대 경험을 쌓았다.2014년 이후 12년 만에 되찾은 금메달은 한 선수의 활약만으로 완성된 우승이 아니었다. 이현중이 앞에서 이끌고 여러 세대의 선수들이 뒤에서 받치는 구조가 만들어졌다. 한국 남자농구가 다시 아시아 정상에 선 이날은 새로운 대표팀의 출발점이 됐다.