린킨파크의 귀환, 보컬의 죽음 이후 이야기

▲린킨 파크의 위기와 회복을 다룬 영화 <언섀터>는 오는 9월 30일과 10월 3일 일부 극장에서 공개될 예정이다. CJ CGV



영국 록밴드 오아시스의 재결합 투어를 다룬 영화 <오아시스 : 돈 룩 백 인 앵거>가 많은 팬들의 열광을 끌어냈던 것에 이어, 또 다른 거물 록밴드의 이야기가 극장으로 찾아간다. 미국 록밴드 린킨파크의 이야기를 담은 다큐멘터리 영화 <언섀터>(UNSHATTER)>가 개봉한다.



린킨 파크는 2000년대를 풍미한 록밴드다. 무려 3천만 장가량 팔린 데뷔 앨범 <하이브리드 띠어리(Hybrid Theory)>를 발표하면서 새천년 뉴메탈 시대를 정의했다. 이들은 강렬한 메탈 사운드는 물론 프론트맨 체스터 베닝턴의 공격적인 보컬, 마이크 시노다의 랩, 디제이 조 한의 턴테이 스크래치 등 다양한 요소를 결합하며 인간적 고뇌를 노래했고, 이는 당대의 청춘들을 사로잡았다.



이후 '페인트(Faint)'와 '넘브(Numb)' 등의 히트곡과 함께 2집 징크스를 깬 <메테오라(Meteora)>, 영화 <트랜스포머>의 엔딩곡으로 사랑받았던 '왓 아이 브 던(What I've Done)' 등 성공 신화를 이어갔다. 그러나 2017년 린킨 파크의 전성기를 이끌었던 체스터 베닝턴이 갑작스럽게 세상을 떠난 이후, 밴드는 해체와 다름없는 상황에 놓이게 된다.



모든 것이 끝났다 생각했지만, 끝이 아니었다



공개된 예고편에서 마이크 시노다는 "정말 끝났다고 느낀 순간도 있었다"라며 체스터 베닝턴의 죽음 이후 느낀 절망감을 고백한다. 그러나 린킨 파크의 여정은 막을 내리지 않았다. <언섀터>는 동료를 잃은 밴드 멤버들의 아픔은 물론, 이를 극복하는 과정을 담았다. 2022년 시작된 앨범 작업, 그리고 복귀작 <프롬 제로(From Zero)>의 제작 과정 역시 담겼다.



또한 체스터 베닝턴의 자리를 대체하면서 팬들의 마음을 사로잡은 여성 보컬리스트 에밀리 암스트롱과 콜린 브리튼 등 새 멤버들의 합류 과정 역시 생생하게 기록했다. 또한 2024년 11월 펼친 브라질 상파울루 공연을 비롯한 라이브 실황과 멤버, 팬들과의 인터뷰를 통해 밴드 복귀의 의미를 톺아 보았다. 영화 본편의 전 구간이 스크린엑스(정면은 물론 좌·우측 벽면을 스크린으로 활용하면서 몰입감을 높이는 상영관) 포맷으로 제작되었다.



한편, 영화의 연출은 린킨 파크에서 디제잉을 맡은 한국계 미국인 멤버 조 한이 맡았다. 조 한은 과거 린킨 파크의 '인 디 엔드(In The End)' 등 조 한은 "<언섀터>는 상실, 불확실성, 우정, 그리고 재창조를 거쳐온 여정을 기록한 작품이다"라고 소개하는 한편 "오랜 팬들은 이 영화를 통해 그동안 보지 못했던 우리 여정의 일부를 보게 되기를 바라며, 우리 음악을 처음 접하는 분들은 우리가 어떻게 여기까지 왔는지 더 잘 이해하게 되기를 바란다"라고 말했다.



이 영화는 오는 9월 30일과 10월 3일, CGV 용산아이파크몰과 CGV강남, 대구, 대전터미널, 서면, 영등포타임스퀘어, 왕십리, 용산아이파크몰 등 전국 7개 극장에서 상영된다. 영화의 개봉을 앞둔 9월 25일, 영화의 공식 사운드트랙 앨범인 <언섀터 필름 사운드트랙(라이브 인 상파울루)>가 발표될 예정이다. 린킨파크의 2024년 11월 브라질 공연의 실황을 녹음한 앨범으로, '섬웨어 아이 롱(Somewhere I Belong)', '왓 아이 브 던(What I've Done)', '페인트(Faint)', '헤비 이즈 더 클라운(Heavey Is the Crown)> 등 선공개곡이 이미 발표된 상태다.





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