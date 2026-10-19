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김성호의 씨네만세 부산 경쟁부문 직행한 98년생 신예 감독... 어떤 작품이길래?

부산 경쟁부문 직행한 98년생 신예 감독... 어떤 작품이길래?

[김성호의 씨네만세 1465] 31회 부산국제영화제 경쟁 뉴 커런츠 특별언급 <그날의 태주>

김성호(starsky216)
26.10.19 10:08최종업데이트26.10.19 10:08
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중요한 이야기는 둘 중 하나라 했다. 누군가가 여행을 떠나거나, 이방인이 마을로 찾아오거나 둘 중 어느 하나라고 말이다. 구태여 따지자면 <그날의 태주>는 전자에 속한다. 국문학과 대학원생 태주(박한솔)가 한적한 바닷가 마을에서 보낸 그 날의 이야기, 영화가 그리는 게 바로 이것이다.

31회 부산국제영화제 경쟁부문에 초청된 단 세 편의 한국영화 중 한 편이 <그날의 태주>다. 1998년 생으로, 아직 20대인 젊은 감독 임하연의 첫 장편 연출작이다. 임 감독은 올해 경쟁부문 경쟁작 연출자 가운데 최연소다. 유망한 젊은 감독 기근이 심각하다는 소리가 절로 나오는 한국 영화계에서 부산국제영화제 경쟁부문에 직행한 20대 감독이라니, 그 등장이 자못 반갑다.

시작은 별다를 것 없는 술자리다. 태주와 같은 학교 선배며 동기들이 같은 테이블에 앉아 웃고 떠든다. 태주가 제 고민이랄 것을 이야기했던가, 요즘 만나는 남자가 마침 같은 학교 사람이라 모두가 서로 아는 사이인가 보다. 그렇고 그런 얘기가 오가는 와중에 태주만 빼놓고 모두가 담배를 피우러 자리를 비운다. 설마가 사람 잡는다고 했던가. 태주가 없는 사이 기다렸다는 듯 터져 나오는 그렇고 그런 이야기가 차마 듣기에도 민망하다.

작은 선택이 바꿔내는 많은 것

그날의 태주 스틸컷
그날의 태주스틸컷부산국제영화제

영화는 태주가 자신을 둘러싼 유언비어를 피해 떠난 여행에서 마주한 이야기다. 학교 선배가 운영한다는 게스트하우스에 묵겠다는 계획 말고 따로 준비한 건 아무것도 없다. 기차에서 만난 특별해 보이는 할머니, 그리고 발길 닿는 대로 찾은 바닷가에서 본 마술사, 이들과의 인연이 다분히 영화적이면서도 어딘지 무작정 떠난 여행에서 마주할 수도 있을 법한 사건으로 다가온다.

근래 경향을 고려할 때 상당히 긴 144분짜리 장편영화다. 올해 경쟁부문 진출작 중에서도 단연 길다. 영화가 포기할 수 없었던 것이 그만큼 많았다는 뜻일까. 우선 눈에 띄는 건 영화의 특징적 구조다. 태주는 남해에 도착해 마술사의 공연을 본다. 그리고 게스트하우스에 들렀다가 아마도 선배의 것일 자전거를 챙겨서 동네를 한 바퀴 돌아보려는 듯 나온다. 그러다가 어딘가로 바삐 가고 있는 마술사를 본다. 게스트하우스에서 선배에게 바로 그 마술사에 대한 좋지 못한 소문을 전해들은 태주다. 그래서였을까. 처음 태주는 그와 마주치길 꺼려하는 듯이 자전거를 돌린다.

흥미로운 건 같은 장면이 다시 한 번 등장한다는 점에 있다. 자전거를 돌린 뒤 다음날 새벽 첫 차를 타고 다시 일상이 있는 집으로 돌아가기까지의 이야기를 펼쳐낸 영화가 다시금 같은 순간으로 관객을 데리고 간다. 그리고 이번에는 다른 결정, 자전거를 돌리지 않고 마술사에게 다가가 말을 거는 모습을 내보인다. 그로부터 영화는 앞에는 없었던 일이 벌어지고, 앞에 있었던 일이 빚어지지 않는 새로운 이야기를 펼쳐낸다. 그 사이에도 변치 않는 것이 있고, 전과는 완전히 달라지는 것이 있다.

TV예능과 할리우드 영화 사이에서

그날의 태주 스틸컷
그날의 태주스틸컷부산국제영화제

20여 년 전 MBC <일요일 일요일 밤에>의 간판코너로 방송인 이휘재를 스타덤에 올린 'TV인생극장'을 아는 이가 있을까. 일본 후지 테레비에서 방영되던 <타모리의 if> 포맷을 그대로 따온 프로그램으로, 당대 한국에서 선풍적인 인기를 끈 전설적 예능이다. 방송의 구조는 매우 간단한데, 드라마처럼 펼쳐지던 이야기 와중에 이휘재가 선택의 순간에 서고 그때 내리는 결정에 따라 갈라지는 인생역정을 번갈아 보여주는 방식이다. 바로 이와 같은 콘셉트가 영화 <그날의 태주>의 가장 특징적인 대목이다.

비슷한 영화도 있다. 예능보다 5년 쯤 뒤 제작된 할리우드 영화 <슬라이딩 도어즈>다. 기네스 펠트로가 주연한 영화는 회사에서 집으로 돌아오는 길에 지하철을 타느냐, 놓치느냐를 두고 극명하게 엇갈리는 이야기를 번갈아 보여준다.

TV예능과 할리우드 영화 사이, <그날의 태주>가 서 있다. 앞서 소개한 'TV 인생극장'이 천착한 주제는 분명했다. 이익과 윤리 사이에서의 갈등, 옳음과 이로움 사이에서 어떤 선택을 하느냐에 따라 빚어지는 일종의 교훈적이고 도덕적인 드라마다. 반면 <슬라이딩 도어즈>에선 주인공의 선택이랄 것이 없다. 거의 운명적이고 또는 우연적이라 해도 좋을 변수에 따라 삶이 완전히 갈라지는 광경을 보인다. 지하철을 타느냐, 타지 못하느냐 앞에선 이휘재의 "그래, 결심했어!"와 같은 외침 따윈 설 자리가 없다.

관객이 반복으로부터 찾는 것

그날의 태주 스틸컷
그날의 태주스틸컷부산국제영화제

둘 모두에 나름의 덕이랄 게 있을까. 개인의 선택이 강조된 예능 가운데서 보는 이는 선택과 그에 따른 결과를 직접적 인과로써 이해한다. 그로부터 더 나은 결과를 가져오는 선택의 중요성을 실감한다. 반면 <슬라이딩 도어즈>의 우연은 일상 속 작은 차이가 때로는 큰 결과의 달라짐으로 이어질 수 있단 걸 깨우치게 한다. 누군가의 수고나 실력보다도 작은 행운이 삶에 더 중요한 것을 가져다줄 수 있음을 알게 하는 것이다.

<그날의 태주>는 두 작품의 중간에 자리한다. 윤리적 선택도, 그저 우연도 아닌, 그저 자전거를 돌리고 돌리지 않는 차이가 있다. 어차피 단 한 번 만난 사이다. 따라가서 인사할 필요는 없다. 심지어 그가 나를 아직 발견도 하지 못했다. 그러나 핸들을 꺾고, 꺾지 않는 것이 바꿔내는 것이 분명히 있다. 그게 대체 무엇일까. 관객이 <그날의 태주>, 그러니까 태주가 서로 달리 보내는 두 개의 하루를 통해 걸러내게 되는 것이 바로 이것이겠다.

구로사와 아키라의 <라쇼몽>이나 홍상수의 <지금은 맞고 그때는 틀리다>의 반복도 언급해봄직 하다. <라쇼몽>과 그 아류라 해도 좋을 여러 작품은 보는 이의 입장에 따라 달리 드러나는 사실들을 통하여 보는 이에게 절대적 진실이랄 게 있는가를 묻는다. <지금은 맞고 그때는 틀리다>는 입장차가 아닌 약간의 차이, 지극히 사소한 달라짐이 전혀 다른 결과를 빚을 수 있음을 드러낸다. 이와 같은 작품에서 감독이 선택한 형식은 곧 영화의 주제로 이어진다. 전개되는 이야기만큼이나 구조와 형식이 부각시키는 차이가 관객에게 드라마보다 무거운 물음을 던진다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

98년생 신예 감독의 미래를 응원하며

물론 <그날의 태주>가 위에 언급한 작품들만큼 선명한 메시지를 전하려 하는 것 같지는 않다. '자전거를 돌리고, 돌리지 않고'에 따른 결과는 선택과 그다지 밀접한 관계를 맺고 있지 않다. 가치가 개입할 여지 또한 허락되지 않는다. <슬라이딩 도어즈>처럼 차라리 우연에 가까운 것이지만, 그렇다고 마냥 우연이라고만 말할 수도 없다. 그렇다면 영화가 진짜로 말하고자 하는 바가 무엇인가. 그를 콕 집어 말할 수 있을 만큼 명확하거나 분명한 감독의 의지를 읽어내기 어렵다.

또 한 가지, 완전히 새롭지는 않지만 눈길을 끄는 특징이 있다. 영화 가운데 예수정 배우가 연기한 할머니가 소설가처럼 등장해 태주를 주인공 삼아 이야기를 쓰는 듯 보이는 장면이다. 극중 태주와 만나기도 하는 이 할머니의 존재가 불명확하게 그려지는 탓으로, 관객은 보고 있는 영화가 할머니가 쓴 극중극인지, 그와는 동시에 존재하는 이야기인지를 쉽게 구분해낼 수 없다. 쉽사리 해소되지 않는 질문이 남아 영화에 긴장의 끈을 유지하는 동력으로 작용한단 점은 긍정적이다. 그러나 영화가 끝내 제가 던진 질문을 해소하지 못한다는 사실은 그와는 반대로 작용할 여지가 충분하다.

2년 전 25회 전주국제영화제에서 상영한 단편 <갈비뼈>를 통해 처음 보았던 임하연의 장편은 짧은 시간 동안 연출과 극작에 적지만은 않은 진전이 있었다는 사실을 알도록 한다(관련기사: 여자 갈비뼈에서 태어난 남자... 삶이 더 괴로워졌다 https://omn.kr/28rxp). 그러나 여전히 캐릭터, 특히 일부 남성의 묘사가 지극히 납작함에도, 바로 그러한 특성이 극의 전개와 갈등에 직접적이고 결정적 영향을 미친다는 점이 아쉽다. 또 특징적인 형식이 내용과 관계 맺는 과정에서 어떤 효과를 일으키는지에 대해서도 감독의 의도가 얼마 드러나지 않는단 점도 언급할 만하다. 2시간이 넘는 영화는 2시간이 넘는 이유가 있어야 한다. 매 장면, 에피소드를 반드시 지켜냈어야 하는 까닭 또한 분명해야 한다고 여긴다. 내 보기에 <그날의 태주>는 그에 응답하지 못한다.

<그날의 태주>를 포함한 한국 작품들은 모두 올해 부산국제영화제 주요부문 수상에 실패했다. 해외 경쟁작에 비하여 영화적 완성도부터 천착한 주제의식, 도전적 자세 등에 있어 현격한 격차를 보인 때문이다. 그럼에도 <그날의 태주>는 뉴 커런츠상 부문에서 특별언급되는 성과를 얻었다. 아직은 어린 나이의 감독이 나름대로의 시선을 갖췄다는 점에서 미래를 기대케 하는 때문이겠다. 부디 다음엔 그 기대에 부응하길 바란다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부산국제영화제 BIFF 그날의태주 임하연 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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