부산 경쟁부문 직행한 98년생 신예 감독... 어떤 작품이길래?

중요한 이야기는 둘 중 하나라 했다. 누군가가 여행을 떠나거나, 이방인이 마을로 찾아오거나 둘 중 어느 하나라고 말이다. 구태여 따지자면 <그날의 태주>는 전자에 속한다. 국문학과 대학원생 태주(박한솔)가 한적한 바닷가 마을에서 보낸 그 날의 이야기, 영화가 그리는 게 바로 이것이다.
31회 부산국제영화제 경쟁부문에 초청된 단 세 편의 한국영화 중 한 편이 <그날의 태주>다. 1998년 생으로, 아직 20대인 젊은 감독 임하연의 첫 장편 연출작이다. 임 감독은 올해 경쟁부문 경쟁작 연출자 가운데 최연소다. 유망한 젊은 감독 기근이 심각하다는 소리가 절로 나오는 한국 영화계에서 부산국제영화제 경쟁부문에 직행한 20대 감독이라니, 그 등장이 자못 반갑다.
시작은 별다를 것 없는 술자리다. 태주와 같은 학교 선배며 동기들이 같은 테이블에 앉아 웃고 떠든다. 태주가 제 고민이랄 것을 이야기했던가, 요즘 만나는 남자가 마침 같은 학교 사람이라 모두가 서로 아는 사이인가 보다. 그렇고 그런 얘기가 오가는 와중에 태주만 빼놓고 모두가 담배를 피우러 자리를 비운다. 설마가 사람 잡는다고 했던가. 태주가 없는 사이 기다렸다는 듯 터져 나오는 그렇고 그런 이야기가 차마 듣기에도 민망하다.
작은 선택이 바꿔내는 많은 것