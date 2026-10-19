부산 경쟁부문 직행한 98년생 신예 감독... 어떤 작품이길래?

부산국제영화제

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98년생 신예 감독의 미래를 응원하며



물론 <그날의 태주>가 위에 언급한 작품들만큼 선명한 메시지를 전하려 하는 것 같지는 않다. '자전거를 돌리고, 돌리지 않고'에 따른 결과는 선택과 그다지 밀접한 관계를 맺고 있지 않다. 가치가 개입할 여지 또한 허락되지 않는다. <슬라이딩 도어즈>처럼 차라리 우연에 가까운 것이지만, 그렇다고 마냥 우연이라고만 말할 수도 없다. 그렇다면 영화가 진짜로 말하고자 하는 바가 무엇인가. 그를 콕 집어 말할 수 있을 만큼 명확하거나 분명한 감독의 의지를 읽어내기 어렵다.



또 한 가지, 완전히 새롭지는 않지만 눈길을 끄는 특징이 있다. 영화 가운데 예수정 배우가 연기한 할머니가 소설가처럼 등장해 태주를 주인공 삼아 이야기를 쓰는 듯 보이는 장면이다. 극중 태주와 만나기도 하는 이 할머니의 존재가 불명확하게 그려지는 탓으로, 관객은 보고 있는 영화가 할머니가 쓴 극중극인지, 그와는 동시에 존재하는 이야기인지를 쉽게 구분해낼 수 없다. 쉽사리 해소되지 않는 질문이 남아 영화에 긴장의 끈을 유지하는 동력으로 작용한단 점은 긍정적이다. 그러나 영화가 끝내 제가 던진 질문을 해소하지 못한다는 사실은 그와는 반대로 작용할 여지가 충분하다.



2년 전 25회 전주국제영화제에서 상영한 단편 <갈비뼈>를 통해 처음 보았던 임하연의 장편은 짧은 시간 동안 연출과 극작에 적지만은 않은 진전이 있었다는 사실을 알도록 한다(관련기사:



<그날의 태주>를 포함한 한국 작품들은 모두 올해 부산국제영화제 주요부문 수상에 실패했다. 해외 경쟁작에 비하여 영화적 완성도부터 천착한 주제의식, 도전적 자세 등에 있어 현격한 격차를 보인 때문이다. 그럼에도 <그날의 태주>는 뉴 커런츠상 부문에서 특별언급되는 성과를 얻었다. 아직은 어린 나이의 감독이 나름대로의 시선을 갖췄다는 점에서 미래를 기대케 하는 때문이겠다. 부디 다음엔 그 기대에 부응하길 바란다. 포스터물론 <그날의 태주>가 위에 언급한 작품들만큼 선명한 메시지를 전하려 하는 것 같지는 않다. '자전거를 돌리고, 돌리지 않고'에 따른 결과는 선택과 그다지 밀접한 관계를 맺고 있지 않다. 가치가 개입할 여지 또한 허락되지 않는다. <슬라이딩 도어즈>처럼 차라리 우연에 가까운 것이지만, 그렇다고 마냥 우연이라고만 말할 수도 없다. 그렇다면 영화가 진짜로 말하고자 하는 바가 무엇인가. 그를 콕 집어 말할 수 있을 만큼 명확하거나 분명한 감독의 의지를 읽어내기 어렵다.또 한 가지, 완전히 새롭지는 않지만 눈길을 끄는 특징이 있다. 영화 가운데 예수정 배우가 연기한 할머니가 소설가처럼 등장해 태주를 주인공 삼아 이야기를 쓰는 듯 보이는 장면이다. 극중 태주와 만나기도 하는 이 할머니의 존재가 불명확하게 그려지는 탓으로, 관객은 보고 있는 영화가 할머니가 쓴 극중극인지, 그와는 동시에 존재하는 이야기인지를 쉽게 구분해낼 수 없다. 쉽사리 해소되지 않는 질문이 남아 영화에 긴장의 끈을 유지하는 동력으로 작용한단 점은 긍정적이다. 그러나 영화가 끝내 제가 던진 질문을 해소하지 못한다는 사실은 그와는 반대로 작용할 여지가 충분하다.2년 전 25회 전주국제영화제에서 상영한 단편 <갈비뼈>를 통해 처음 보았던 임하연의 장편은 짧은 시간 동안 연출과 극작에 적지만은 않은 진전이 있었다는 사실을 알도록 한다(관련기사: 여자 갈비뼈에서 태어난 남자... 삶이 더 괴로워졌다 https://omn.kr/28rxp). 그러나 여전히 캐릭터, 특히 일부 남성의 묘사가 지극히 납작함에도, 바로 그러한 특성이 극의 전개와 갈등에 직접적이고 결정적 영향을 미친다는 점이 아쉽다. 또 특징적인 형식이 내용과 관계 맺는 과정에서 어떤 효과를 일으키는지에 대해서도 감독의 의도가 얼마 드러나지 않는단 점도 언급할 만하다. 2시간이 넘는 영화는 2시간이 넘는 이유가 있어야 한다. 매 장면, 에피소드를 반드시 지켜냈어야 하는 까닭 또한 분명해야 한다고 여긴다. 내 보기에 <그날의 태주>는 그에 응답하지 못한다.<그날의 태주>를 포함한 한국 작품들은 모두 올해 부산국제영화제 주요부문 수상에 실패했다. 해외 경쟁작에 비하여 영화적 완성도부터 천착한 주제의식, 도전적 자세 등에 있어 현격한 격차를 보인 때문이다. 그럼에도 <그날의 태주>는 뉴 커런츠상 부문에서 특별언급되는 성과를 얻었다. 아직은 어린 나이의 감독이 나름대로의 시선을 갖췄다는 점에서 미래를 기대케 하는 때문이겠다. 부디 다음엔 그 기대에 부응하길 바란다. 부산국제영화제 BIFF 그날의태주 임하연 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 가상세계서 키우는 반려동물, 하루아침에 사라진다면?

스틸컷둘 모두에 나름의 덕이랄 게 있을까. 개인의 선택이 강조된 예능 가운데서 보는 이는 선택과 그에 따른 결과를 직접적 인과로써 이해한다. 그로부터 더 나은 결과를 가져오는 선택의 중요성을 실감한다. 반면 <슬라이딩 도어즈>의 우연은 일상 속 작은 차이가 때로는 큰 결과의 달라짐으로 이어질 수 있단 걸 깨우치게 한다. 누군가의 수고나 실력보다도 작은 행운이 삶에 더 중요한 것을 가져다줄 수 있음을 알게 하는 것이다.<그날의 태주>는 두 작품의 중간에 자리한다. 윤리적 선택도, 그저 우연도 아닌, 그저 자전거를 돌리고 돌리지 않는 차이가 있다. 어차피 단 한 번 만난 사이다. 따라가서 인사할 필요는 없다. 심지어 그가 나를 아직 발견도 하지 못했다. 그러나 핸들을 꺾고, 꺾지 않는 것이 바꿔내는 것이 분명히 있다. 그게 대체 무엇일까. 관객이 <그날의 태주>, 그러니까 태주가 서로 달리 보내는 두 개의 하루를 통해 걸러내게 되는 것이 바로 이것이겠다.구로사와 아키라의 <라쇼몽>이나 홍상수의 <지금은 맞고 그때는 틀리다>의 반복도 언급해봄직 하다. <라쇼몽>과 그 아류라 해도 좋을 여러 작품은 보는 이의 입장에 따라 달리 드러나는 사실들을 통하여 보는 이에게 절대적 진실이랄 게 있는가를 묻는다. <지금은 맞고 그때는 틀리다>는 입장차가 아닌 약간의 차이, 지극히 사소한 달라짐이 전혀 다른 결과를 빚을 수 있음을 드러낸다. 이와 같은 작품에서 감독이 선택한 형식은 곧 영화의 주제로 이어진다. 전개되는 이야기만큼이나 구조와 형식이 부각시키는 차이가 관객에게 드라마보다 무거운 물음을 던진다.