'또 후반 막판 실점' 최하위 광주에도 발목 잡힌 전북

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홈에서 광주FC와 2-2 무승부를 기록한 전북현대또 후반 막판 집중력이 발목을 잡았다. 전북은 최하위 광주를 상대로 두 차례 리드를 잡고도 끝내 지키지 못하며 리그 3경기 연속 무승에 빠졌다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 20일 오후 4시 30분 전주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 30라운드 이정규 감독의 광주FC와 2-2 무승부를 기록했다. 광주는 1승 12무 17패 승점 15점 최하위, 전북은 11승 11무 8패 승점 44점 4위로 추락했다.반등이 필요했던 전북. 최근 리그 5경기 1승으로 사실상 우승은 물 건너간 상황이었으며 특히 직전 라운드 서울에 끝내 패배하며 고개를 숙였다. 주중 가시와 레이솔(일본)과 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 1차전에서 2-1 역전승을 거두며 흐름을 되찾는 듯했다.상대는 27경기 무승으로 최하위에 자리하고 있는 광주. 출발은 좋았다. 전반 35분 티아고가 선제골을 터뜨리며 웃었다. 하지만 이후 전북은 급격하게 흔들렸다. 전반 43분 바루아의 크로스를 김태현이 전북 골문으로 자책골을 넣은 것.다급해진 전북은 총공세에 나섰고, 후반 32분 티아고가 멀티 득점을 기록했으나 기쁨은 오래가지 않았다. 후반 추가 시간, 바루아의 슈팅을 송범근이 쳐냈으나 흘러나온 볼을 아이데일이 그래도 골문으로 밀어 넣었다.홈에서 최악의 경기력을 보여준 전북이다. 최하위 광주를 상대로 단순한 공격 패턴이 나오며 답답함을 자아냈고, 특히 수비에서는 또 후반 막판 실점을 허용한 모습이었다.이번 시즌 전북 수비 지표를 뜯어 놓고 보면 그리 나쁘지는 않다. 선두 서울(23점)에 이어 최소 실점 지표 2위(28점)에 자리하고 있고, 세부 기록도 선두권에 자리하고 있다. 다만 후반 막판 집중력 문제는 나아지지 않고 있다. 이번 경기 직전까지 후반 80분 이후 실점한 비율은 무려 27%(7골)에 달했다. 특히 월드컵 휴식기 후 무려 16경기서 4골을 헌납했다.더군다나 리그 직전 29라운드 서울과 맞대결에서도 후반 막판 치명적인 패스 실수가 나오며 클리말라에게 역전 골을 얻어맞고 무릎을 꿇어야만 했다. 그만큼 후반 집중력 문제가 상당한 약점이었다는 것.하지만, 이 문제점은 광주전에서 또 반복되며 고개를 숙여야만 했다. 전북은 나름 광주 공격을 잘 봉쇄했다. 역습 패턴을 잘 막아냈고, 베테랑 김영빈이 고군분투하며 위기를 막았다. 실제로 후반 막판까지 광주가 날린 유효 슈팅은 단 1개로 그리 위협적인 장면을 허용하지 않았다. 그러나 이번에도 후반 막판 집중력 문제를 극복하지 못했다.후반 추가 시간이 돌입하면서 전북 선수들은 순간적으로 집중력을 잃었다. 볼 소유권을 헌납하며 바루아에게 슈팅 기회를 내줬고, 2차 대응도 제대로 하지 못하며 실점을 허용했다. 2번의 유효 슈팅에 2골을 내준 전북. 그만큼 수비 집중력은 상당히 허술했다는 증거다.어느새 4위까지 추락했다. 정규 라운드 종료까지 단 4경기가 남은 가운데 후반 수비 막판 집중력 문제점을 해결하지 못하면 파이널A는 고사하고, 파이널 B로 추락할 수 있다. 반드시 A매치 휴식기를 이용해 이 약점을 고쳐야만 한다.정정용 감독도 "실점 상황이 아쉬웠다. 하지 말아야 할 실점인 것 같은데 그런 게 너무 아쉽다"라며 고개를 떨궜다.한편, 전북은 9~10월 A매치 휴식기 후 내달 9일 대전과 리그 31라운드를 치른다.