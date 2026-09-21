'메이드 인 코리아' 황대식의 월권, 실제 전두환은 더 심각했다

▲디즈니플러스 드라마 <메이드 인 코리아> 시즌2 예고편 갈무리 디즈니플러스

전두환의 월권은 각 기관 고위직들을 불러들이는 것에 그치지 않았다. 그는 자기 부하들이 다른 기관에 찾아가게 만드는 방식으로도 월권을 범했다.



기밀 해제된 주한미국대사 보고서를 다룬 2019년 10월 27일 자 MBC <뉴스데스크> '10·26 미(美) 비밀전문 공개 … 전두환이 중정 장악'에 따르면, 윌리엄 글라이스틴 미국대사는 "한국의 보안사령관이 중앙정보부의 활동을 장악했고 그곳에 요원들을 배치했다"고 본국에 보고했다.



전두환은 김재규를 비롯한 중앙정보부 요원들의 혐의점을 규명하는 수준을 뛰어넘어, 경쟁 기관인 중앙정보부를 장악하고자 그곳에 보안사 요원들을 위한 자리까지 만들었다. 이런 일이 10·26사태 다음날에 벌어졌다. 그의 월권이 얼마나 빨리 시작됐는지 알 수 있다.



전두환 정권이 비공개로 편찬한 <제5공화국 전사(前史)>를 다룬 2018년 12월 5일자 <경향신문> '5공 전사(4)'는 전두환이 합수부 내에 실무대책협의회를 설치했다면서 "이 대책협의회의 실무 구성 요원들은 합수의 정보국장, 중정 기획국장, 치안본부 3부장, 검찰국장, 경제기획원 기획국장, 문공부 공보국장, 문교부 학술진흥국장 등이었다"고 기술한다.



수사기관인 합수부 대책협의회에 경제기획원·문공부·문교부 국장 등이 배치됐다. 문교부에서는 다른 국장도 아니고 학술진흥국장이 파견됐다. 이런 국장들은 합수부 내에서 경기회복 대책이나 운동권 진압 문제, 정치인 복권 문제 등을 분석하고 대책을 수립했다. 대통령이 비서관들에게 지시할 만한 일들을 전두환이 중앙부서 국장들에게 지시했던 것이다. <메이드 인 코리아>에 묘사된 황대식의 월권은 여기에 비견될 만한 것이 아니다. 드라마보다 실제 상황이 훨씬 심각했다.



전두환이 아무런 개념 없이 월권을 행사했음을 보여주는 또 다른 사례는 '청와대 9억 원'의 처리 방식이다. 정승화 계엄사령관은 위 회고록에서 이렇게 말했다.



"합수본부에서 어느날 '김계원 비서실장을 조사하는 과정에서 청와대 비서실을 수사하다가 아무 데도 기록되지 않은 돈이 9억 원이 나왔읍니다. 그냥 압수하여 가져오려다가 박 대통령이 가족을 위해 남겨놓은 재산이 없는 것 같아 그 가족이 앞으로 생계가 어려울 것이 염려되므로 그 돈 9억 원 가운데 6억 원은 박근혜 양에게 주고 1억 원은 합동수사본부의 수사비로 쓰도록 빼놓고 2억 원은 여기 가져왔읍니다'라고 보고해왔다."



국가데이터처의 '소비자물가지수'를 기준으로 보면, 올해 8월의 물가지수를 1.000으로 놓았을 때 1979년 11월의 물가지수는 0.143이다. 이를 단순 비교하면 현재의 물가는 당시보다 약 6.99배 높다는 의미다. 물가 변동만을 고려해 환산하면, 전두환이 청와대에서 발견한 9억 원은 현재 기준으로 약 63억 원에 해당하는 규모로 추산된다.



그런 돈을 청와대에 그냥 두거나 압수 목록에 넣지 않고 여기저기 선심을 썼다. 6억 원은 박정희 딸에게 주고, 1억 원은 보안사에 남겨두고, 2억 원은 계엄사령관에게 보냈다. 그가 내 것과 네 것의 경계를 명확히 하지 않고 아무 데나 손을 내밀었다는 점이 이런 데서도 드러난다.



10·26사태 이후에 가장 주목 받아야 할 대상은 죽은 박정희와 죽인 김재규였다. 그런데 엉뚱하게도 전두환이 주목을 끌었다. 그것은 그가 수사를 잘해서가 아니었다. 자신에게 부여되지 않은 엉뚱한 업무에까지 월권적으로 개입한 것이 그의 존재를 부각시킨 한 가지 요인이다.



10·26사태는 한국이 어떤 형태로든 민주화될 것이라는 기대감을 낳았다. 군부정치가 종식되든 안 되든 박정희 때와는 다른 시대가 전개되리라는 기대감이 있었다. 그 때문에 '1980년 봄'이라는 낙관적인 정국도 조성됐다.



그러나 10·26 이후에 찾아온 첫 번째 봄은 조금도 따뜻하지 않았다. 역사는 사람들이 예상했던 것과 다른 방향으로 전개됐다. 10·26과 함께 월권을 마구 행사한 전두환이 역사 전개의 키를 쥐고 있었던 데 따른 결과다.

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