'메이드 인 코리아' 황대식의 월권, 실제 전두환은 더 심각했다

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디즈니플러스 드라마 <메이드 인 코리아> 시즌2 예고편 갈무리디즈니플러스
1979년 10·26 사태 이후를 배경으로 하는 디즈니플러스 드라마 <메이드 인 코리아> 시즌2(아래 <메이드 인 코리아2>)는 전두환을 연상시키는 황대식(허정도 분) 국군보안사령관의 오만무도한 월권을 묘사한다. 계엄사령부 합동수사본부장인 그는 대통령 살해 사건을 수사하는 과정에서 엉뚱한 일을 마구 벌인다. 황당하게도 그는 차관회의를 소집해 주재한다.
황대식은 행정부 고위 관료들뿐 아니라 군부 최고위직인 육군참모총장에게도 안하무인으로 대한다. 지난 16일 공개된 디즈니플러스 <메이드 인 코리아2> 4회는 참모총장 장무진(차순배 분)이 주재하는 회의장의 빈자리 하나를 보여준다. 그 빈자리를 그대로 둔 채 참모총장이 발언을 시작한다.
바로 그때 출입문을 확 열고 웃음을 터트리며 입장한 것이 황대식이다. 황대식은 "아이고, 죄송합니다. 제가 좀 늦었습니다"라고 너스레를 떨면서 그 빈자리를 향해 걸어간다. 이때, 총장이 훈시 중인데도 몇몇 군인이 일어나 황대식에게 거수경례를 한다.
참모총장은 그 장면을 언짢은 표정으로 바라보며 황대식의 월권을 지적한다. "내가 자네한테 차관회의까지 주재하라고 말했던가?"라고 질책한다. 결국 참모총장은 화를 참지 못하고 "자네, 뭐야!"라고 고함친다. 그러자 황대식은 참모총장을 빤히 쳐다보다가 "황대식입니다"라며 자기 이름을 또박또박 발음한다. 동문서답 아닌 동문서답에 참모총장은 어이없어 한다.
"100% 픽션이에요"... 하지만 실제로 있었다
전두환이 차관회의를 주재하는 장면은 2005년 방영된 MBC 드라마 <제5공화국>에도 등장했다. 당시 전두환 보안사령관의 비서실장이었던 허화평은 같은 해 5월 26일 <조선일보> 인터뷰에서 이 장면을 두고 "특히 심하게 과장된 것이 차관회의를 주재했다(는 대목), 그것은 100% 픽션이에요"라고 주장했다.
1980년 7월 29일에 국무총리훈령 제157호인 '군인에 대한 의전예우 기준지침'이 마련되기 이전에, 국군보안사령관인 육군 소장은 행정부 2급 공무원에 상당했다. 이것이 훈령 제157호로 인해 준차관급으로 바뀌었다. 10·26 당시에는 육군 소장과 차관급의 격차가 더 컸기 때문에, 아무리 막강한 보안사령관일지라도 차관들을 임의로 소집하기는 힘들었다.
그렇지만, 위 드라마 장면이 허구였다고 보기는 힘들다. 전두환이 일반 행정기관의 차관들을 소집하지는 않았다. 하지만, 차관급에 해당하는 당국자들을 불러들인 일은 있었다. 정승화 당시 계엄사령관 겸 육군참모총장의 회고록인 < 12·12사건 정승화는 말한다 >는 박정희가 죽은 직후의 상황을 이렇게 설명한다.
"27일 오전 합동수사본부는 정보부 차장, 검찰총장, 치안본부장 등 수사기관의 장들을 불러 첫 회의를 열었다. 여기서 전두환 장군은 상좌에 앉았다. 그는 국내의 모든 수사기관을 지휘할 수 있는 계엄사 합동수사본부장의 자격으로 단호하게 말했다. '이렇게 와주셔서 감사합니다. 잘 아시겠지만, 간밤에 각하께서 서거하셨읍니다. 범인은 중앙정보부입니다.'"
전두환은 합동수사본부장에 갓 임명된 27일 오전에 상급자들인 중앙정보부 차장, 검찰총장, 치안본부장을 불렀다. 그러고는 자신이 상석에 앉았다. 이 장면이 자연스럽지 않기에 전직 계엄사령관도 이 부분을 언급했다고 해석할 수 있다.
전두환의 부하들은 보안사 입구에서 중앙정보부 차장 등에 대해 몸수색까지 했다. 일반 행정기관 차관들보다 막강한 검찰총장 등을 불러들여 이렇게 했으니, 차관회의 소집이라는 설정이 허구라고는 말하기 힘들다.
'청와대 9억 원' 처리 방식만 봐도 알 수 있다