사이트 전체보기
자기 성공 믿지 못하는 대표, 37년 경력자 인턴의 우정 방정식

자기 성공 믿지 못하는 대표, 37년 경력자 인턴의 우정 방정식

[리뷰] 영화 <인턴>

조영준(joyjun7)
26.09.21 09:44최종업데이트26.09.21 09:44
구글 검색 선호 출처로 추가
영화 <인턴> 스틸컷
영화 <인턴> 스틸컷워너브라더스 코리아㈜

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

김도영 감독은 영화 <만약에 우리>(2025)를 통해 긍정적인 평가를 받았다. 장기 침체로 인해 멜로 장르가 극장가에서 흥행에 어려움을 겪고 있다고 여겨지는 것과 달리 소기의 성적도 거뒀다.

다음으로 눈을 돌린 작품은 낸시 마이어스 감독의 영화 <인턴>(2015)이었다. 은퇴 후 새로운 직장을 찾은 노년의 남성 벤(로버트 드 니로 분)과 빠르게 성장한 패션 회사를 이끄는 젊은 여성 CEO 줄스(앤 헤서웨이 분)가 우정을 쌓아가는 과정을 그린 작품이다. 서로 다른 세대에 속한 두 인물은 상사와 부하직원이라는 관계로 만나지만, 함께하는 시간이 쌓이면서 서로의 인상에 필요한 존재가 된다. 감독은 이러한 기본 구조를 유지하면서 인물이 처한 상황과 갈등의 결말을 변화시킨다. 세대를 초월한 우정이라는 익숙한 이야기에 오늘날 한국 사회에서 살아가는 사람들의 고민을 덧붙이고자 한 것이다.

나이 많은 인턴과 젊은 여성 CEO

영화의 중심에는 37년 동안 출판업계에서 지도책을 만드는 일을 해왔던 기호(최민식 분)가 있다. 직장에서 은퇴한 데다 아내와 사별했고, 딸은 외국에서 자신의 가정을 꾸리며 살아가고 있다. 오랫동안 자신을 규정해 왔던 직업과 가족이 하나씩 일상에서 멀어진 셈이다. 그러던 어느 날 그는 패션 스타트업 '우투투'의 실버 인턴 채용 공고를 발견하고 지원한다. 젊은 CEO 선우(한소희 분)의 지휘 아래 창업 3년 만에 100억 원대 매출을 달성한 회사다. 처음부터 의도가 순수했던 건 아니다. 실버 인턴 제도로 절세 효과를 누리고자 했던 영환(김준환 분)에 의해 취업에 성공한 기호는 3개월 동안 선우를 직접 보좌하는 인턴으로 근무하게 된다.

회사에서 가장 오랜 직장 경험을 가진 남자가 놓인 가장 낮은 직급 인턴, 상대적으로 짧은 경력을 가진 젊은 여성이 위치한 가장 높은 직급 대표. 두 사람의 만남은 처음부터 순조롭지 않다. 기호는 낯선 디지털 업무 환경과 젊은 직원들의 문화에 적응하는 데 어려움을 겪는다. 선우 역시 자신보다 훨씬 나이가 많은 직원을 어떻게 대해야 할지 난감하다. 하지만 함께 일하는 시간이 쌓이면서 두 사람은 상대방이 자신과 전혀 다른 삶을 살아왔다는 사실을 이해하기 시작한다. 영화는 두 사람의 문제를 직접 해결해 주는 관계를 넘어 각자의 삶을 다시 돌아볼 수 있도록 돕는 관계로 나아가도록 유도한다.

영화 <인턴> 스틸컷
영화 <인턴> 스틸컷워너브라더스 코리아㈜

좋은 어른의 조건이란

기호가 오랫동안 지도책을 만드는 일을 해왔다는 설정은 극 중에서 적극적으로 드러나지 않지만 흥미로운 설정에 속한다. 지도의 역할을 고려하면 더 그렇다. 은퇴 이후 자신이 어디로 향해야 할지 알지 못하고, 멀리 떨어진 딸 가족과의 화상통화에만 매달려 있는 그의 모습을 보면 더 그렇다. 그만큼 직장이 그에게는 생계를 유지하기 위한 장소 이상의 의미가 있었다고 볼 수 있다. 특별히 다른 일을 찾지 않아도 자신의 하루를 살아갈 수 있도록 만들어준 공간. 은퇴와 사별은 이처럼 자연스럽게 유지되던 기호의 삶을 무너뜨린 사건으로 해석될 수 있다. 그가 다시 회사로 향하고자 하는 이유 역시 여기에 있다. 자신을 필요로 하는 장소에서 타인과 관계 맺으며 살아가고 싶은 것이다.

문제는 '우투투'에 입사한 뒤, 기호의 누적된 경험이 즉각적인 도움이 되지 않는다는 점이다. 젊은 직원들에게 다가가기 위해 신조어까지 익혀보지만 벌써 유행이 끝난 표현이라는 반응이 되돌아오고, 익숙하지 않은 업무 환경으로 다른 직원들의 도움도 받아야 하는 상황에 놓인다. 하지만 기호는 자신이 더 오래 회사 생활을 했다는 이유로 젊은 동료들을 가르치려 들지 않는다. 자신의 과거를 기준으로 타인의 현재를 평가하는 대신 타인의 삶을 먼저 이해하려는 태도다.

영화가 제시하는 좋은 어른의 조건이 여기에 있다. 오랫동안 축적한 경험은 타인의 문제를 이해하고 조언하는 데 도움을 줄 수 있지만, 그렇다고 상대방의 인생에 관한 결정까지 대신 내릴 수 있는 건 아니다. 실제로 그는 선우에게 닥친 여러 문제 앞에서 먼저 말을 꺼내기보다 고민하고 이해하려는 모습을 보인다. 나이의 문제만은 아니다. 두 사람 사이에는 명백한 업무 관계가 존재하고 선우는 기호의 상사로서 자신의 판단을 유지해야 한다. 이를 알기에 기호 역시 선우가 자신을 신뢰할 수 있도록 함께 일하며 관계를 쌓아가는 일에 먼저 집중한다.

영화 <인턴> 스틸컷
영화 <인턴> 스틸컷워너브라더스 코리아㈜

자신을 믿지 못하는 여자

한편, 선우의 문제는 기호와 반대 방향에서 출발한다. 기호가 사회적으로 인정받던 역할을 상실한 상태라면, 선우는 자신이 이룩한 성취에 비해 지나치게 많은 책임을 짊어지고 있다.

창업 3년 만에 회사를 성장시켰지만 그 기쁨을 누릴만한 여유조차 없다. 끊임없이 터져 나오는 사업상의 문제를 해결해야 하고 회사의 미래를 결정해야 하며 가정에서는 남편과의 관계가 흔들린다. 무엇보다 선우는 모든 일을 완벽히 처리해야 한다는 압박 속에서 문제가 생길 때마다 자신의 부족함을 먼저 의심하곤 한다. 성공한 기업인이라는 타이틀이 정작 그녀 자신을 보호해 주지는 못한다.

어떤 면에서는 기호와 선우가 닮아 있다고도 볼 수 있다. 나이도 직업도 다르지만 기호는 오랫동안 함께했던 이들이 하나둘 자신의 곁을 떠나면서 고독을 경험하고, 선우는 회사에서 마음을 터놓고 지낼만한 인물을 만들지 못한 채 고립되어 있다. 사회적으로 성공한다는 것과 누군가의 이해를 받는 일은 서로 다른 영역이다. 두 사람의 관계가 우정으로 발전하는 이유가 여기에 있다. 기호는 새로운 직장에서 자신에게 필요했던 일상의 리듬을 되찾고, 선우는 자신이 모든 것을 혼자 감당하거나 스스로를 비약하지 않아도 된다는 사실을 깨닫게 된다.

영화 <인턴> 스틸컷
영화 <인턴> 스틸컷워너브라더스 코리아㈜

타인의 삶을 대신 살아줄 수는

김도영 감독의 한국판 <인턴>이 원작과 뚜렷하게 달라지는 지점은 선우 쪽의 결말이다. 두 작품에서 비슷한 상황을 통과한 여성이 최종적으로는 서로 다른 결정을 내리는 모습이 인상적이다. 선우가 그동안 회사에 문제가 생기거나 가정의 관계가 흔들릴 때마다 자신을 먼저 탓해왔던 인물이기에 더욱 그렇다. 기호의 조언을 바탕으로 하고 있으나, 결국 선우 자신이 결정을 내리는 주체가 되어 스스로를 희생하는 것이 아니라 자신의 삶과 방향에 필요한 선택을 했다는 점에 의미 있다.

결과적으로 영화는 두 사람의 만남을 통해 우리 사회에 만연해 있는 갈등과 스스로에 대한 불신을 해소하고자 했던 것 같다. 계속해서 설명해 왔던 선우는 물론, 그 곁의 기호 역시 잃어버렸던 자리를 회복함과 동시에 새로운 세대에 대한 이해와 그들을 도와 함께 나아가는 법을 배워가는 모습이 그려진다. 결국 두 인물 모두 '인턴'인 셈이다.

당장 내일을 알지 못하고 평생 배워가는 우리 모두가 그런 것일지도 모르겠다. 그렇기에 이 영화가 더 소중하다. 타인의 인생을 대신 살아줄 수는 없다. 하지만 그가 자신의 인생을 포기하지 않도록 도울 수는 있다. 그것이야말로 영화 <인턴>이 보여주고자 하는 관계의 의미다.
영화 인턴 최민식 한소희

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
조영준 (joyjun7) 내방

영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

이 기자의 최신기사 말기 암에 걸린 아빠, 딸의 간병은 당연한 걸까?