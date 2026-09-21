자기 성공 믿지 못하는 대표, 37년 경력자 인턴의 우정 방정식

워너브라더스 코리아㈜

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

영화 <인턴> 스틸컷김도영 감독은 영화 <만약에 우리>(2025)를 통해 긍정적인 평가를 받았다. 장기 침체로 인해 멜로 장르가 극장가에서 흥행에 어려움을 겪고 있다고 여겨지는 것과 달리 소기의 성적도 거뒀다.다음으로 눈을 돌린 작품은 낸시 마이어스 감독의 영화 <인턴>(2015)이었다. 은퇴 후 새로운 직장을 찾은 노년의 남성 벤(로버트 드 니로 분)과 빠르게 성장한 패션 회사를 이끄는 젊은 여성 CEO 줄스(앤 헤서웨이 분)가 우정을 쌓아가는 과정을 그린 작품이다. 서로 다른 세대에 속한 두 인물은 상사와 부하직원이라는 관계로 만나지만, 함께하는 시간이 쌓이면서 서로의 인상에 필요한 존재가 된다. 감독은 이러한 기본 구조를 유지하면서 인물이 처한 상황과 갈등의 결말을 변화시킨다. 세대를 초월한 우정이라는 익숙한 이야기에 오늘날 한국 사회에서 살아가는 사람들의 고민을 덧붙이고자 한 것이다.영화의 중심에는 37년 동안 출판업계에서 지도책을 만드는 일을 해왔던 기호(최민식 분)가 있다. 직장에서 은퇴한 데다 아내와 사별했고, 딸은 외국에서 자신의 가정을 꾸리며 살아가고 있다. 오랫동안 자신을 규정해 왔던 직업과 가족이 하나씩 일상에서 멀어진 셈이다. 그러던 어느 날 그는 패션 스타트업 '우투투'의 실버 인턴 채용 공고를 발견하고 지원한다. 젊은 CEO 선우(한소희 분)의 지휘 아래 창업 3년 만에 100억 원대 매출을 달성한 회사다. 처음부터 의도가 순수했던 건 아니다. 실버 인턴 제도로 절세 효과를 누리고자 했던 영환(김준환 분)에 의해 취업에 성공한 기호는 3개월 동안 선우를 직접 보좌하는 인턴으로 근무하게 된다.회사에서 가장 오랜 직장 경험을 가진 남자가 놓인 가장 낮은 직급 인턴, 상대적으로 짧은 경력을 가진 젊은 여성이 위치한 가장 높은 직급 대표. 두 사람의 만남은 처음부터 순조롭지 않다. 기호는 낯선 디지털 업무 환경과 젊은 직원들의 문화에 적응하는 데 어려움을 겪는다. 선우 역시 자신보다 훨씬 나이가 많은 직원을 어떻게 대해야 할지 난감하다. 하지만 함께 일하는 시간이 쌓이면서 두 사람은 상대방이 자신과 전혀 다른 삶을 살아왔다는 사실을 이해하기 시작한다. 영화는 두 사람의 문제를 직접 해결해 주는 관계를 넘어 각자의 삶을 다시 돌아볼 수 있도록 돕는 관계로 나아가도록 유도한다.