미국 새너제이전 1골 1도움 손흥민, 건재 증명

'모레노호' 첫 소집을 앞둔 손흥민(LAFC)이 9·10월 A매치 4연전 소집을 앞두고 마지막 소속팀 경기에서 1골 1도움의 맹활약을 펼치면서 국가대표팀에서의 부활에 대한 기대감도 높였다.손흥민은 19일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라의 리바이스 스타디움에서 열린 2026 미국프로축구(MLS) 새너제이전에서 최전방 공격수로 출전했다. 전반 34분 먼 거리에서부터 드리블로 수비를 무너뜨리고 페널티박스까지 침투하여 왼발슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 레알 솔트레이크전 이후 3경기 만에 터진 득점이자 올 시즌 리그 6호골이었다.이어 후반 8분 파트너 드니 부앙가의 추가골까지 도왔다. 역습 상황에서 드리블로 수비를 끌어들인 이후, 쇄도하는 부앙가에게 패스를 연결했다. 부앙가가 빈 골문으로 가볍게 공을 밀어 넣으면서 손흥민의 도움을 마무리했다. 이로서 손흥민은 올 시즌 리그 18번째 어시스트를 적립하며 리오넬 메시(마이애미)와 공동 선두에 올랐다.다만 LAFC는 손흥민의 맹활약에도 불구하고 후반 25분과 후반 추가시간 8분에 연달아 실점하며 2-2로 아쉬운 무승부에 그쳤다. LAFC는 승점 41(11승 8무 8패)로 서부 콘퍼런스 5위를 기록하며 A매치 휴식기에 들어갔다.손흥민은 이날 경기를 끝으로 대한민국 축구 대표팀에 합류한다. 북중미월드컵 이후 첫 소집이자, 신임 로베르트 모레노 임시감독과의 첫 만남이다. 손흥민이 대표팀에서 외국인 감독과 호흡을 맞추게 된 것은 울리 슈틸리케(독일), 파울루 벤투(포르투갈)에 이어 모레노 감독이 세 번째다.축구대표팀은 모레노 체제에서 6경기를 치르며 이중 4경기가 이번 9, 10월 A매치 소집기간에 열린다. 한국은 24일 경기 수원월드컵경기장에서 에콰도르와 첫 경기를 치른 뒤, 28일 서울월드컵경기장에서 우루과이와 맞붙는다. 이어 다음달 2일 울산에서 베네수엘라, 6일 용인에서 우즈베키스탄을 상대한다.모레노 감독은 11월 A매치 2연전까지 총 6경기를 치르고 결과에 따라, 내년 2027 AFC(아시아축구연맹) 아시안컵까지 계약을 연장하게 될지 결정된다. 내년이면 만 35세가 되는 손흥민에게는 생애 마지막 아시안컵 도전이 될 수 있기에 매우 중요한 대회다.손흥민은 2011년 대회부터 4번이나 아시안컵에 출전했지만 우승과는 인연이 없었고, 2015년 호주 대회 준우승이 최고 성적이다. 클린스만이 이끌었던 지난 2023년 카타르 대회에서는 4강에서 요르단에게 패하여 탈락했고, 대회 직후 선수단 내분 사태 등이 밝혀지며 손흥민에게는 큰 마음의 상처를 남긴 바 있다.또한 홍명보 감독이 이끌었던 지난 북중미월드컵은 손흥민의 축구인생에서 가장 잊고 싶은 대회가 되고 말았다. '역대 최고의 전력'과 '역대 최상의 대진운'으로 많은 기대를 받았지만, 대표팀은 1승 2패에 그치며 32강 진출조차 실패하는 대참사를 당했다.캡틴 손흥민은 조별리그 3경기에서 최전방 공격수로 모두 출전했으나 월드컵 출전 이후 처음으로 단 하나의 공격포인트도 기록하지 못하며 부진했다. 특히 남아공과의 조별리그 최종전(0-1)에서는 네 번째 월드컵 출전 만에 처음으로 선발명단에서 제외되기도 했다. 대회 기간중에는 자신을 향한 일부 취재 기자들의 '뒷담화 논란'과 인터뷰 거부 파동, 홍명보 감독과의 불화설 등 경기 외적인 문제로 마음고생을 한 사실이 밝혀지며 안타까움을 자아냈다.손흥민은 북중미월드컵 이후 자신의 SNS에 장문의 사과문을 올렸다. 손흥민은 "어디서부터 시작해야 할지 모르겠다. 모른 척할 수도 없고, 현실을 피하고 싶지도 않다"며 고개를 숙였다.한편으로 "정말 너무나 죄송하다. 그리고 끝까지 저희를 믿고 응원해 주시고, 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 대한민국 국민 여러분과 축구 팬분들의 마음을 돌릴 수 있도록 저는 다시 제 자리에서 최선을 다하겠다"면서 "다시 여러분께 즐거움을 드릴 수 있도록 죽기 살기로 달려보겠다"는 다짐으로 다시 한번 국가대표팀에서의 새로운 출발을 약속했다.홍명보 감독이 월드컵 이후 사퇴하면서 새롭게 지휘봉을 이어받게 된 모레노 감독은 이번 A매치 4연전 기간 손흥민을 공격수 자원 중 한 명으로 발탁했다. 모레노 감독은 명단 발표 기자회견에서 손흥민에 대하여 언급하며 "모두가 아시다시피 손흥민은 여러 포지션을 뛸 수 있는 다재다능한 선수"라는 신뢰를 보내기도 했다.손흥민은 올 시즌 MLS 정규리그에서 6골 13도움으로 변함없는 기량을 과시 중이다. 또한 현재 국가대표팀에서 A매치 147경기 56골을 기록중인 손흥민은, 한국 선수 역대 최다 A매치 출전 1위와 최다득점 2위에 이름을 올리고 있다. 최다골 1위인 차범근(58골)의 기록에 단 2골 차로 다가서 있어, 이번 4연전에서 대기록 경신 가능성이 높다는 전망이다.다만 손흥민이 올해 A매치 7경기에서 2골에 그치며 부진했다는 것은 걱정거리다. 손흥민 올해 대표팀에서 득점을 기록한 것은 월드컵을 앞두고 5월 31일 최약체 트리니다드 토바고와의 평가전(5-0)전에서 2골(PK 1골)을 넣은 경기가 유일하다.'손흥민의 최적 활용법'은 역대 대표팀 감독들의 공통된 거리였다. 손흥민은 측면 윙어, 세컨드 스트라이커, 최전방 원톱 등 다양한 포지션을 수행할 수 있다. 다만 제공권을 기대하기 힘들고 등지는 플레이와 몸싸움에 능하지 못하여 정통 센터포워드에 가까운 역할에는 적합하지 않다. 최근 몇년간 홍명보와 클린스만 등 전임자들은 손흥민의 포지션 확립과 전술적 활용도를 극대화하는데 실패했다는 평가를 받는다.모레노 감독은 4-4-2 전술을 기반으로 대표팀을 운영하겠다는 기본 구상을 기자회견에서 밝힌 바 있다. 손흥민은 그동안 소속팀에서도 해리 케인, 드니 부앙가, 슈테판 키슬링 등, 정통 스트라이커와 투톱으로 호흡을 맞췄을 때 가장 좋은 모습을 보였다. 오현규, 조규성, 오세훈 등이 공격수로 합류한 이번 대표팀에서 모레노 감독이 손흥민을 어떻게 활용할지도 주목되는 부분이다.다행히 손흥민은 노쇠화 우려를 자아낸 북중미월드컵의 아픔 이후, 소속팀에서 복귀하면서 득점력과 자신감을 많이 회복한 모습으로 기대감을 높이고 있다. 이제 다시 국가대표팀으로 향하는 손흥민이 모레노 감독 체제에서 다시 한번 건재를 증명하며 화려하게 비상할 수 있을지 기대된다.