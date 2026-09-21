'버스 노쇼'에도 금메달 딴 농구 대표팀... "투지 불탔다"

|"이랴세 나고야!", 나고야 사투리로 '어서오세요, 나고야!'라는 뜻입니다. 1988년 올림픽 개최를 두고 서울과 경쟁했던 나고야가 38년 만에 아시아의 축제를 맞이합니다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 현장, 그리고 선수들이 담아내는 감동의 이야기를 정갈하게 담겠습니다.[기자말]
수많은 대회 운영상 사건·사고를 이겨내고 44년 만에 원정 아시안 게임에서 정상에 오른 남자 농구 대표팀. 특히 결승전 당일 연습을 위한 선수단 버스가 오지 않았던 일은 단순한 사건을 떠나 대표팀의 경기력에 혹여나 문제를 일으킬지 않을 지 걱정을 사기도 했다.
20일 일본과의 결승전을 앞둔 대표팀은 별도의 체육관에서 자체 훈련을 진행할 예정이었다. 하지만 조직위를 통해 오전 10시에 오기로 한 버스가 별다른 설명 없이 도착하지 않았고, 결국 훈련을 취소했다.
이날, 일본 아이치현 나고야시 IG 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 농구 결승 한일전에서 승리를 거둔 선수들을 만났다. 이들은 결승 당일의 연습 불발이 선수들의 투지를 키웠다고 말했다.
동시에 대표팀 캡틴 이승현(현대모비스)은 "결승전은 정말 중요한 경기고, 모든 분이 지켜보는 경기인데, 다른 종목의 선수들조차 이런 일을 다시 겪지 않았으면 좋겠다"라고 강조했다.