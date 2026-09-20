8강에서 멈춘 U20 여자축구대표팀의 아름다운 도전

빗맞은 공이었지만 우리 골문으로 들어가는 결정력은 분명히 인정할 수밖에 없는 실력이었다. 이탈리아 공격수 카렌 아피아의 놀라운 득점력 앞에 우리 골키퍼 김채빈의 허탈한 표정이 겹쳐 보일 정도였다. 카렌 아피아는 이번 대회 4호골까지 터뜨리며 득점왕(골든 부트) 경쟁에 본격적으로 뛰어들었다.박윤정 감독이 이끌고 있는 20세 이하 한국 여자축구대표팀이 한국 시각으로 19일(토) 오후 10시 폴란드에 있는 아레나 소스노비에츠에서 벌어진 FIFA(국제축구연맹) U20 여자월드컵 8강에서 이탈리아에게 1-3으로 패하며 이번 대회 여정을 마무리했다.아르헨티나와의 16강 게임에서 1-0으로 멋진 승리를 거둔 우리 선수들은 2010년 독일에서 열린 U20 여자월드컵 3위의 영광을 재현하겠다는 마음으로 이탈리아와 만났지만 게임이 뜻대로 풀리지는 않았다.D조 조별리그에서 여자축구 세계 정상급 실력으로 발돋움한 일본과 1-1로 비긴 이탈리아의 실력이 게임 초반부터 분명하게 드러나기 시작한 것. 8분 만에 이탈리아 골잡이 카렌 아피아가 우리 골키퍼와 1:1로 맞서는 결정적인 득점 기회를 만들어 오른발 슛을 날리기도 했다.각도를 좁히고 나온 김채빈 골키퍼의 선방 덕분에 위기를 모면한 한국은 1분 뒤에도 이탈리아 플레이 메이커 지아다 펠레그리노 치모에게 위력적인 왼발 중거리슛을 허용했다. 여기서도 김채빈 골키퍼가 자기 왼쪽으로 몸을 날려 손끝으로 쳐내는 활약을 펼쳤다.그리고 15분 22초에 카렌 아피아의 헤더 첫 골이 들어갔다. 왼쪽 측면에서 지아다 펠레그리노 치모가 오른발로 올린 인스윙 크로스를 카렌 아피아가 머리로 처리했는데 높게 솟구친 공이 포물선을 그리며 우리 골문 오른쪽 구석에 떨어진 것이다. 빗맞은 공이었지만 분명한 골이었다.포기하지 않은 우리 선수들은 42분 7초에 프리킥 세트피스 세컨드 볼 상황에서 한민서가 왼발로 밀어준 공을 받은 9번 이하은(10번과 동명이인)이 오른발로 밀어넣어 1-1 점수판을 만들고 전반을 끝낼 수 있었다.하지만 이어진 후반 초반에 이탈리아의 왼쪽 코너킥 세트피스가 기막히게 맞아 떨어지며 결승골이 나왔다. 이번에도 카렌 아피아의 골 결정력이 예술이었다. 파올라 파다가 오른발로 올려준 인스윙 코너킥을 카렌 아피아가 왼발 하프발리 슛(47분 50초)으로 마무리한 것. 살짝 빗맞은 공이었지만 김채빈 골키퍼가 지키고 있는 우리 골문 왼쪽 톱 코너로 빨려들어가는 골이었다.이 결승골을 도운 파올라 파다는 62분 20초에 한국 페널티 에어리어 반원 밖에서 왼발 중거리슛으로 쐐기골까지 넣어 스페인과 맞붙게 된 4강 티켓을 움켜쥐었다.디펜딩 챔피언 북한 선수들은 21일(월) 오전 1시 30분 캐나다와의 8강 게임을 넘어 이 대회 연속 우승의 새 역사를 노리고 있다.(9월 19일 토 오후 10시, 아레나 소스노비에츠 - 폴란드)[골-도움 기록 : 9번 이하은(42분 7초,도움-한민서) /(15분 22초,도움-지아다 펠레그리노 치모),(47분 50초,도움-파올라 파다), 파올라 파다(62분 20초,도움-마야 체루비니)](4-2-3-1, 감독 : 박윤정)FW : 10번 이하은(66분↔최주홍)AMF : 9번 이하은(90+1분↔신지윤), 범예주(46분↔박주하), 조혜영DMF : 한민서, 진혜린(66분↔백서영)DF : 윤아영, 남승은, 정다빈, 천시우(82분↔박지유)GK : 김채빈8강 ☆ 나이지리아 - 콜롬비아 (9월 20일 일 오후 10시, 슈타디온 미에이스키 로치)- 캐나다 (9월 21일 월 오전 1시 30분, 슈타디온 미에이스키 로치)4강 ☆ 스페인 - 이탈리아 (9월 23일 수 오후 10시, 슈타디온 미에이스키 로치)4강 ☆ '나이지리아-콜롬비아' 승자 vs '북한-캐나다' 승자(9월 24일 목 오전 1시 30분, 슈타디온 미에이스키 로치)3위 결정전 ☆ (9월 27일 일 오전 1시, 슈타디온 미에이스키 로치)결승전 ☆ (9월 28일 월 오전 1시, 슈타디온 미에이스키 로치)