아이유가 뮤비에 '김영옥과 나문희' 등장 시킨 이유

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아이유 'Dear My Crazy Soulmate' 뮤직비디오이담엔터테인먼트
아이유의 절친한 언니 유인나에게 바치는 곡이면서 원로 배우 김영옥과 나문희의 뮤직비디오 출연으로 화제를 모은 'Dear my crazy soulmate'는 상당히 다른 분위기의 시각적·청각적 경험을 전달한다. 과거 한 예능 프로그램 출연으로 인연을 맺은 아이유와 유인나는 15년이 흐른 지금까지 돈독한 우정을 자랑하고 있다.
아이유는 기타 선율을 중심으로 차분하게 전개되는 사운드에 "같이 이상한 할머니 둘이 되는 게 꿈이야"라는 엉뚱한 고백을 담아 진한 우정을 노래한다. 독특한 정서를 영상으로 표현하기 위해 초대된 김영옥·나문희 두 원로 배우의 등장은 더할 나위 없는 최적의 뮤직비디오 캐스팅을 보여준다.
생일을 함께 보내지 못하게 된 교도관 친구(나문희 분)를 만나고자 파출소 유리창을 깨고 수감되는 할머니(김영옥 분)의 엉뚱한 소동은, 다른 사람의 시선에 구애받지 않고 서로를 위해 마음을 쏟는 깊은 신뢰를 유쾌하게 표현하고 있다. 아이유·유인나와 마찬가지로 두터운 우정을 오랜 기간 유지해 온 두 원로 배우의 존재감은 노래가 전달하고자 하는 우정의 의미에 진실함을 더해 준다.
두 곡이 던지는 질문