아이유가 뮤비에 '김영옥과 나문희' 등장 시킨 이유

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아이유 '이 별로부터' 뮤직비디오프로듀서 구름과 싱어송라이터 수민이 작곡한 '이 별로부터'는 제목에서 짐작할 수 있듯 언어적 유희가 담긴 곡이다. 붙여 읽으면 헤어짐을 뜻하는 '이별'이 되지만, 띄어 읽으면 '이 별'이라는 의미가 된다. 그래서인지 음원보다 다소 늦게 16일 공개된 뮤직비디오는 SF 단편 영화 같은 분위기로 완성됐다.어두운 공간에 홀로 앉은 아이유가 카메라 너머 누군가를 바라보며 손으로 메시지를 전하는 듯한 행동을 취한다. "오늘은 9월 16일. 모르는 곳으로 떠나기 좋은 날"이라는 내레이션과 함께 다양한 사람들의 이야기가 소개된다. 그리고 엔딩 무렵 지구를 바라보는 '우주인' 아이유와 함께 화면은 이내 광활한 우주 공간으로 확장된다.아이유가 직접 작성한 노랫말은 한때 사랑한 사람과의 시작과 끝을 돌아보는 내용으로 채워졌다. 사소한 일상이 쌓이면 두 사람만의 세계가 형성되기 마련이다. 이별은 누군가를 보내는 일이면서 동시에 그 세계에서 살던 나 자신도 함께 떠나보내는 일이 된다. 가까워지는 듯하지만 이내 멀어지는 우주 공간 속 행성 간의 이동을 생각해 본다면, 왜 중의적인 표현으로 제목을 정했는지 그 속내를 짐작해 볼 수 있다.기존 아이유의 음악에선 좀처럼 접하기 힘든 웅장한 신시사이저 사운드와 타격감 넘치는 드럼 비트는 장엄한 우주 공간을 표현하는 데 더없이 좋은 역할을 한다. 여기서 아이유의 보컬은 의외로 차분함을 유지하면서 이별의 아픔을 아무렇지 않은 듯 덤덤하게 그려내며, 곡이 지닌 가슴 아픈 정서를 역으로 극대화한다.