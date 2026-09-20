아시안 게임 첫 금메달, 근대5종 성승민이 해냈다

박장식

2026 아이치·나고야 아시안 게임에서 대한민국 선수단 첫 금메달을 따낸 근대5종 성승민이 인터뷰에 응하고 있다.성승민은 일본 아이치현 안조시종합운동공원에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 여자 근대5종 결승에서 '금빛 경기'를 펼쳤다. 압도적인 경기였다. 결승 내내 선두를 놓치지 않았던 성승민은 마지막 레이저 런에서도 단 한 번의 추월을 허용하지 않는 큰 실력 차이를 뽐냈다.성승민은 "군더더기 없이 경기를 펼쳐서 너무 기분이 좋다. LA 올림픽에서도 열심히 하겠다"면서, "이렇게 첫 금메달을 따서 기분이 남다르다. 우리나라 선수들이 계속해서 좋은 성적을 냈으면 좋겠다"며 소감을 밝혔다.예선에서 이미 압도적인 기량을 보여준 성승민. 하지만 자카르타와 항저우 대회에서 2연패를 기록했던 중국의 장밍위를 뛰어넘어야 한다는 과제가 있었기에 쉽지 않은 결승 무대였다.하지만 첫 경기로 펼쳐진 펜싱에서 기선을 잡는데 성공했다. 16강전부터 준결승까지 파죽지세로 올라온 성승민은 준결승에서 장밍위를 만나 승리를 거뒀다. 이어 결승에서 내전을 펼친 김은주(강원도체육회)에게도 승리를 거두며 1위를 기록, 250점의 랭킹 포인트를 확보했다.두 번째 경기인 장애물 경기는 성승민이 지난 D-30 미디어데이에서도 가장 경계하는 종목으로 꼽았던 종목. 하지만 성승민은 날다람쥐처럼 장애물을 타고 넘었다. 29초 26, 4위였다. 성승민은 장애물 경기에서 개인 최고 점수를 기록하며 358점의 랭킹 포인트를 확보, 초반 두 경기를 모두 앞서나갔다.수영에서도 1분 1초 14를 기록하며 전체 7위를 기록했던 성승민. 성승민은 랭킹 포인트 295점을 기록하면서 가장 높은 랭킹 포인트를 차지, 레이저 런에서 가장 먼저 출발할 수 있게 되었다.달리기와 사격을 함께 펼치는 레이저 런에서도 성승민은 압도적이었다. 다른 선수들이 따라오지 못할 속도로 질주한 성승민은 중간의 사격 역시 안정적으로 수행하며 승기를 굳혀나갔다. 그리고 11분 51초 20의 기록으로 가장 먼저 결승선 테이프를 끊어내는 데 성공, 도합 1492점을 기록하며 개인전 우승의 영광을 품에 안았다.한편 개인 기록을 합산해 겨루는 여자 단체전에서도 대한민국은 은메달을 기록했다. 김은주가 랭킹 포인트 1399점으로 개인전 7위를, 신수민이 1380점으로 개인전 12위를 기록하며 중국에 이은 2위를 기록한 것. 대한민국 여자 근대5종은 금메달 1개, 은메달 1개로 이번 아시안 게임 쾌조의 성적을 기록했다.성승민은 경기 후 믹스드존에서 힘든 경기를 끝낸 어려움을 말하는 듯 울타리에 기대어 한참 숨을 골랐다. 그리고 밝은 얼굴로 "펜싱부터 장애물, 수영, 레이저 런까지 모두 군더더기 없이 경기를 한 것 같아서 기분이 좋다"면서, "압도적으로 1등을 했던 것 역시 군더더기 없이 차근차근 경기에 임했기 때문에 이룰 수 있었던 결과라고 생각한다"고 우승 소감을 밝혔다.레이저 런에서 단 한 번의 추월을 허용하지 않았던 성승민. 성승민은 "레이저 런에서 항상 자신이 있다고 생각했기 때문에, 따라잡힌다는 생각을 하지 않고 나만의 경기를 뛰었다"며, "바라고 바랐던 오늘이 드디어 왔기에 깔끔하게 경기를 마무리해서 기분이 너무 좋다. 기분이 좋다는 말밖에 못 할 정도로 너무 행복하다"고 기쁨을 드러냈다.이날 5개의 종목 중 가장 마음에 드는 종목으로 "개인 최고 기록을 세운 장애물 경기가 가장 마음에 들었다"고 말했다. 그는 "사실 맨 처음 과제에서 실수가 나왔는데 잘 잡고 넘어갔다. 내가 좋아하는 장애물이 나와서 막 그냥 밀어 붙였는데, 좋은 기록이 나왔다"면서, "그래서 최고 기록 낸 것에 안주하지 않고 더 좋은 기록을 내고 싶다"고 다짐했다.특히 성승민은 "대한체육회에서 진천선수촌에 장애물 경기 대비 시설을 만들어 주셨다. 지금도 너무 좋지만, 더 나은 장애물 기록을 만들 수 있도록 신경 써 주시면 좋겠다"라고 바람을 드러냈다.이번 대회 한국 선수단의 첫 금메달을 땄다는 사실을 획득 순간부터 알았다는 성승민. 그는 "첫 금메달을 내가 시작해서 남다른 기분"이라며, "계속해서 우리나라 선수들이 좋은 성적을 기록했으면 좋겠다"고 응원을 남겼다.이날 성승민의 메달을 직접 보기 위해 어머니와 언니가 안조시종합체육공원까지 응원을 왔다. 성승민은 "여기까지 응원하러 와 줬는데, 내가 기분 좋게 1등 해서 기분 좋지?"라며, "행복하게 돌아가자, 고마워"라고 가족을 향해 메시지를 보냈다.한편 근대 5종은 오후 2시 30분부터 남자부 개인전·단체전 결승이 열린다. 서창완과 전웅태, 이종현, 김영하가 나서는 가운데, 성승민의 "내 기운 받아 좋은 경기 하길 바란다"는 응원을 받고 이번 대회 역시 호성적을 기록할 수 있을지 주목된다.