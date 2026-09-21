"유죄 확정에도 반환 안돼... 허술한 선관위 정치자금 관리"

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<뉴스타파> '의원님의 변호사비'의 한 장면. 뉴스타파
탐사 전문 매체인 <뉴스타파>가 지난 8월 25일부터 '의원님의 변호사비' 연속 보도를 선보였다. 현행 정치자금법에 따르면, 국회의원이 재판에서 패소하거나 유죄 판결을 받을 경우 정치자금으로 지출했던 변호사비를 선관위에 반환해야 한다. 하지만 해당 매체의 취재 결과, 이러한 반환 절차가 제대로 이뤄지지 않고 있는 것으로 드러났다. 해당 방송은 황보승희, 정진석, 유승희, 최강욱 전 의원 사례를 집중 조명했다.
'의원님의 변호사비' 연속 보도는 과연 어떻게 시작되고 진행되었는지 그 뒷이야기를 들어보고자 지난 17일, 서울 충무로역 인근 뉴스타파 함께센터에서 해당 리포트를 취재한 강혜인, 김규희 기자를 만났다. 다음은 두 기자와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.
- 국회의원이 정치자금에서 변호사비 쓰는 것에 대한 오남용 혹은 사유화에 대한 취재는 어떻게 하게 됐나요?
강혜인(아래 강)
: "작년에 보도했던 의혹들로 김병기 의원이 경찰 수사를 받게 됐잖아요. 그런데 그 수사에 필요한 변호사비를 정치자금에서 쓴 걸 알게 된 거예요. 이렇게 써도 되는지 의문이 들어서 정치자금을 관리하는 선관위에 유권 해석을 문의했더니, 써도 된다는 답이 왔어요. 그래서 이게 무제한으로 다 써도 되는 거냐고 다시 물었더니, 나중에 재판에서 유죄가 확정되면 불법 행위를 변호하는 데 쓰인 돈이니 반환받는 절차가 있다고 설명하더라고요.
그때 처음으로 선관위가 이런 식으로 정치자금 오남용을 관리한다는 걸 알게 됐는데, 동시에 의문이 들었어요. 유죄가 확정되기까지 상당한 시간이 걸리는데, 정말 선관위 설명처럼 정치자금 반환이 잘 이루어지고 있을까 하는 거였죠. 그래서 김병기 의원 보도 이후, 다른 의원들은 변호사비를 어떻게 쓰고 있는지, 선관위의 관리가 실제로 잘 이루어지고 있는지 확인해 보고 싶어서 10년 치를 전수조사했습니다."
- 왜 변호사비를 정치자금으로 쓰나요?
강
: "국회의원들이 1년간 모금하는 정치자금은 정치 활동을 위해 쓰면 되는 거거든요. 국회의원들이 억울하게 수사를 받는 경우도 있고 여러 사안에서 변호사 비용이 필요할 때가 있잖아요. 저희는 주로 수사 관련해서 얘기하지만, 예를 들어 입법 활동을 할 때 법률 자문이 필요한 경우에도 쓸 수 있어요."
- 개인적인 재판도 정치자금으로 쓰는 사례도 있지 않을까 싶습니다.
강
: "명확히 짚고 넘어가야 할 게, 완전히 개인적인 사건에서는 유죄든 무죄든 정치자금에서 변호사비를 쓰면 안 돼요. 예를 들어 제가 국회의원이고 김규희 기자가 제 딸인데, 딸이 음주운전을 했다고 해볼게요. 이건 제 정치 활동이나 의정 활동과 아무 관련이 없으니 절대 쓰면 안 되는 거죠.
저희 보도에서 계속 다루는 건 이런 완전한 개인 사건이 아니라, 큰 범주에서 '정치 활동'이라고 주장할 수 있는 사안들이에요. 국회의원 입장에서는 정치 활동으로 볼 수 있는 범위가 굉장히 넓거든요. 명확하게 개인적인 사안을 제외하면, 많은 일들을 '내 정치 활동과 관련 있다'고 설명할 여지가 있는 거예요.
저희가 보기엔 김병기 의원 사건이 배우자나 아들이 연관된 사건이긴 하지만, 김병기 의원 입장에서는 '내가 정치 활동을 하다가 억울하게 언론의 무분별한 의혹 제기로 수사를 받게 됐다'고 주장할 수 있는 거고, 선관위는 그런 부분을 폭넓게 정치 활동으로 인정하고 있거든요."
"선관위조차 반환 사례 모르고 있었던 경우 있어"