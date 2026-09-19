박철우, 김천 상무 고별전서 부천 측면 완벽 차단

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김천상무 DF 박철우김천 상무 박철우가 마지막까지 든든하게 측면을 지키며 팀을 승리로 이끌었다.주승진 감독이 이끄는 김천 상무는 19일 오후 4시 30분 부천종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 30라운드 이영민 감독의 부천FC에 2대 0 승리를 거뒀다.김천은 5승 18무 7패 승점 33점 10위, 부천은 7승 11무 12패 승점 32점 11위에 자리했다.원정을 떠나온 김천은 반드시 승리가 절실했다. 지난달 1일 포항전 승리 이후 무려 8경기 연속(7무 1패) 무승을 기록하고 있었고, 승점 3이면 10위 자리를 탈환할 수 있었기 때문.부천은 빠른 역습을 통해 김천 골문을 노렸으나 한 끗이 아쉬웠다. 김천은 후반 들어 반격에 나섰고, 결국 후반 32분·41분에 고재현·박세진이 연속해서 골을 터뜨리며 활짝 웃었다.무려 9경기 만에 승리를 맛본 김천. 득점을 기록한 고재현·박세진의 활약도 좋았으나 박철우의 헌신이 없었다면 승점 3을 획득하기 어려웠을 것이다.부천의 강점은 강력한 측면 날개를 이용한 공격이다. K리그1 최고 크랙 갈레고(10골 3도움)를 필두로 바사니(5도움)·티아깅요·안태현의 강력한 역습은 김천을 시종일관 위협했다.이를 억제하기 위해서 중원의 강력한 견제·압박도 필요했으나 결정적으로는 측면에서 확실하게 눌러줘야만 했다. 그 핵심 역할을 박철우가 해냈다.선발 출격한 박철우는 공격 시에는 높게 올라가 측면 공격을 주도했다. 안쪽으로 파고드는 움직임을 통해 슈팅 기회를 제공하기도 했고, 정확한 크로스로 2차 상황을 만들어냈다.수비 상황에서도 바사니·티아깅요가 날개를 펼치지 못하도록 적극적으로 견제하며 슈팅 기회 자체를 내주지 않았다. 결국 바사니는 오늘도 박철우에게 막히며 벤치로 물러나야만 했다.후반 막판에도 집중력을 잃지 않은 박철우는 드리블 성공률 100%·패스 성공률 93%·팀 내 최다 키패스(2회)·공격 진영 패스 성공률 100%·팀 내 최다 크로스 성공(4회)·공중 경합 성공률 100%·팀 내 최다 볼 획득(10회)을 기록하며 펄펄 날았다.이번 경기를 끝으로 김천 상무(내달 6일 전역)를 떠나는 박철우는 끝까지 군인 정신을 확실하게 보여줬다.또 김천에서 마무리를 아름답게 끝낸 가운데 원 소속팀 수원FC 역시 웃고 있다. 현재 K리그2 2위 자리로 올라서며 다이렉트 승격 권에 자리하고 있으나 여전히 불안하다.3위 대구와 격차는 단 2점이며 6위 부산과는 7점이다. 리그 종료까지 7경기가 남은 시점, 김천에서 인상적인 활약상을 선보인 박철우의 복귀는 K리그1 복귀에 더욱 탄력이 될 수 있다.한편, 9경기 만에 승리의 달콤함을 맛본 주승진 감독은 "먼 길까지 와주신 팬분들께 감사드린다. 10기 선수들 너무 고생했고, 고마움을 전한다"라고 답했다.김천은 9~10월 A매치 종료 이후 홈에서 FC안양과 리그 31라운드를 치르게 된다.