경탄을 불러일으킨 아시안 게임 개막식 장면

박장식

19일 일본 아이치현 나고야시 미즈호 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 개막식에서 대한민국 선수단이 입장하고 있다. 대한민국은 16번째 순서로 입장했다.한편 북한 선수단은 7번째로 입장한 중국 다음 순서로 입장했다. 북한은 지난 히로시마 아시안 게임을 포함해 일본에서 개최된 올림픽 등 종합 경기 대회 출전을 거부했지만, 이번 아시안 게임에는 백여 명의 선수단을 꾸려 출전했다. 북한 선수단은 공식 연설까지는 자리를 지키다 연설 이후 일제히 자리를 떴다.이어지는 공식 연설에서는 셰이크 조안 빈 하마드 알 타니 아시아올림픽평의회 위원장이 나서 나루히토 일왕에게 개막 선언을 요청했고, 나루히토 일왕 역시 2026 아시안 게임의 개막을 선언하는 것으로 응답하며 본격적인 대회의 시작을 알렸다.대회의 공식적인 시작과 함께 미즈호 스타디움에 커다란 나고야 성이 섰다. 이번 공연의 주제는 '전통의 심장, 아이치·나고야'. 일본에서 가장 사랑받는 군웅할거의 시대인 전국 시대를 모티브로 한 공연에서는 현대 가부키에서 빼 놓을 수 없는 배우, 6대 나카무라 칸쿠로가 자신의 아들과 함께 등장했다.6대 나카무라 칸쿠로는 2022 항저우 아시안 게임 폐회식 당시에도 차기 개최지 홍보를 위해 아들과 함께 항저우에 방문해 세리머니를 펼쳤는데, 이번 개막식의 핵심 공연을 펼치며 수미상관의 미를 뽐냈다.항저우 대회 폐막 당시에는 전통적인 공연을 펼쳤던 6대 나카무라 칸쿠로였지만, 이번에는 자신의 아들과 함께 하늘을 날아다니며 공연을 펼쳤다. 사람들의 탄성을 사는 모습도 잠시, 네온 사인처럼 번쩍이는 의상을 입은 출연자들을 포함한 공연자들이 하트 모양의 공연장 위로 한데 모여 군무를 펼폈다. 이 역시 개막식에서 기억될 장면으로 남았다.이제 대회를 상징하는 성화를 점화할 차례. 2024 파리 올림픽 레슬링에서 금메달을 땄던 후지나미 아카리가 첫 번째 최종 성화 주자로 나섰다. 후지나미 아카리는 이번 아시안 게임 개막식 일본 선수단의 기수를 맡기도 했다. 이어 2002 부산 아시안 게임에서 3관왕에 오르며 대회 MVP로 선정되었던 수영 선수, 키타지마 코스케가 성화를 넘겨 받았다.1998 방콕 아시안 게임의 단거리 육상 2관왕 이토 고지, 2016 리우 올림픽 배드민턴 금메달리스트 타카하시 아야카로 성화가 차례차례 넘어갔고, 이윽고 2004 아테네 올림픽 해머던지기 금메달리스트이자 전 스포츠청 장관, 무로후시 고지가 성화를 받아들었다.일본 육상의 상징적인 선수 무로후시 고지가 최종 점화자가 아닐까 하는 생각도 잠시, 성화대에 오르는 계단 앞에 서자 최종 성화 주자가 나타났다. 무로후시 시게노부였다. 무로후시 고지의 아버지인 무로후시 시게노부는 1970 방콕 아시안 게임부터 1986 서울 아시안 게임까지, 무려 다섯 번의 아시안 게임에서 해머던지기 정상에 오른, 아시안 게임 유일의 단일 종목 5연패 달성 선수였다.무로후시 부자(父子)가 계단 위를 차례차례 올라 하트 모양의 성화대 밑에 성화를 갖다대자, 성화대에서 혈관을 타고 열기가 오르는 듯한 연출이 펼쳐졌고, 이윽고 화염이 성화대 위에 오르며 성화가 점화되면서 16일 간의 여정을 빛냈다.성화 점화를 축하하는 무대는 앞서 식전공연에 출연했던 하카세 타로의 바이올린 연주에 따라 모든 출연자가 한 데 모여 하나된 장면을 만들었다. 이어 손에서 직접 불기둥을 뿜어올리는 아이치현 동부 지역의 전통적인 불꽃 놀이 전통인 '테즈츠 하나비'가 펼쳐지면서 16일 동안의 선전을 약속했다.한편 대한민국 선수단은 41개 종목 선수 792명, 임원 260명을 합쳐 1052명 규모의 선수단을 꾸려 출전했다. 이미 남자 농구와 테크볼 등에서 결승 진출을 확정지어 메달을 확보한 가운데, 태극전사들은 20일 첫 메달 소식을 시작으로 16일간의 여정에 돌입할 전망이다.