사격 반효진, 생일에 아시안게임 첫 금메달 도전

대한사격연맹

올림픽, 세계선수권대회를 제패한 바 있는 반효진이 이번 아시안게임에서마저 금메달을 따낸다면 '개인전 그랜드슬램'을 완성하게 된다.2024 파리 올림픽에서 한국 사격의 새로운 역사를 쓴 반효진(19, 대구공공시설관리공단)이 자신의 생일에 아시안게임 첫 금메달에 도전한다.반효진은 20일 일본 아이치현 종합사격장에서 있을 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 10ｍ 공기소총 개인전에 출전한다. 2007년 9월 20일생인 반효진에게 이날은 만 19세 생일이다.여자 10ｍ 공기소총 본선은 오전 9시 45분 시작되며, 개인전 결선은 오후 2시 30분 열린다. 반효진은 권유나(우리은행), 조은별(한국체대)과 함께 출전한다. 세 선수의 본선 점수를 합산해 단체전 메달도 결정된다.이번 대회에서 반효진이 가장 주목받는 이유는 단순히 파리 올림픽 금메달리스트이기 때문만은 아니다. 아시안게임 개인전까지 정상에 오르면 올림픽과 세계선수권, 아시안게임 개인전을 모두 제패하는 이른바 '개인전 그랜드슬램'을 완성할 수 있기 때문이다.반효진의 이름이 세계에 알려진 것은 2024 파리 올림픽이었다. 당시 만 16세였던 반효진은 여자 10ｍ 공기소총에서 금메달을 차지하며 한국 하계올림픽 역사상 최연소 금메달리스트가 됐다. 동시에 한국 선수단의 하계올림픽 통산 100번째 금메달이라는 기록까지 세웠다.올림픽에서의 돌풍은 일회성에 그치지 않았다. 반효진은 2025년 카이로 세계선수권 여자 10ｍ 공기소총에서도 금메달을 차지했다. 세계선수권 첫 출전에서 곧바로 정상에 오른 것이다. 결선에서는 255.0점을 기록해 중국의 왕쯔페이(254.0점)를 제쳤다.이제 남은 무대는 아시안게임이다. 사격에서 올림픽과 세계선수권, 아시안게임 개인전을 모두 우승한 한국 선수는 지금까지 이은철이 유일하다. 반효진이 20일 금메달을 목에 걸면 한국 여자 선수로는 처음으로 이 기록을 완성하게 된다.다만 아시안게임은 반효진에게 처음 경험하는 무대다. 올림픽과 세계선수권에서 정상에 올랐다고 해서 이번 대회에서도 같은 결과가 보장되는 것은 아니다.반효진 역시 부담을 경계하고 있다. 그는 아시안게임을 앞두고 올림픽 금메달리스트라는 타이틀을 내려놓고 첫 올림픽에 나섰을 때처럼 초심으로 경기에 임하겠다는 뜻을 밝혔다.20일 일정은 반효진에게 여러 가지 의미가 겹친다. 먼저 오전 9시 45분 본선에서 결선 진출을 결정해야 한다. 이후 오후 2시 30분부터 메달을 놓고 최종 경쟁을 펼친다. 개인전뿐 아니라 반효진과 권유나, 조은별의 본선 점수를 합산하는 단체전 메달도 함께 결정된다.특히 개인전은 한국 여자 사격의 새로운 기록이 걸려 있다. 앞서 언급한데로 반효진은 이미 올림픽과 세계선수권을 제패했다. 아시안게임 금메달 하나가 더해지면 세 대회 개인전을 모두 석권하게 된다. 자신의 19번째 생일에 한국 여자 사격 최초의 개인전 그랜드슬램이라는 기록까지 완성할 수 있는 셈이다.반효진에게만 시선이 쏠리지만 권유나도 빼놓을 수 없다. 권유나는 아시안게임 국가대표 선발전에서 2533.6점을 기록해 반효진(2531.8점)을 제치며 1위를 차지했다. 두 선수의 국내 선발전 성적만 놓고 보면 우승 경쟁은 팽팽하다고 보면 된다. 조은별 역시 가능성은 충분하다.한국 사격은 2024 파리 올림픽에서 금메달 3개와 은메달 3개를 따내며 역대 올림픽 최고 성적을 거뒀다. 이번 아시안게임에서는 금메달 5개를 목표로 잡았다. 그 첫 주자가 반효진이다.19번째 생일에 맞이하는 아시안게임 첫 경기. 올림픽과 세계선수권을 넘어 아시아 정상까지 차지할 경우 반효진의 하루는 한국 사격사에 또 하나의 기록으로 남게 된다.과연 반효진은 자신의 생일을 어떤 결과로 장식할 것인지, 결선에서 울릴 마지막 총성이 한국 여자 사격의 새로운 기록으로 이어질지 관심이 쏠린다.