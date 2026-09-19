'신입 채용' 지원한 40대... 대한민국의 씁쓸한 민낯

▲<추적60분>의 한 장면 KBS

- 중고 신입과 경력직은 다른가요?



"저도 이번에 취재하면서 이 개념을 제대로 알게 되었어요. 중고 신입은 경력을 지우고 신입 채용에 지원한 사람을 말해요. 신입 이긴 신입인데, 경력이 있는 신입인 거죠. 반면 경력직은 그 경력을 살려서 입사한 경우를 말하는 것 같습니다."



- 대기업과 중소기업의 연봉 차가 커지니 이직하려는 걸까요?



"연봉뿐만 아니라 복지 혜택 등 많은 차이가 있죠. 김유빈 한국노동연구원 선임연구위원께서 지적해 주셨듯, 중소기업과 대기업이라는 양 노동 시장 간의 격차가 너무 크고요. 실제로 인터뷰이들도 대기업에 가고 싶은 이유로 단순 연봉이 아니라 주거비 지원, 식사 지원 등의 복지 혜택들을 강조했어요."



- N수 사회를 멈추기 위해 무엇이 필요할까요?



"사실 N수를 하지 않아도 되는 사회라면, 안 하겠죠. 좋은 일자리의 절대적인 수가 너무 적고 상대적으로 열악한 일자리와의 격차도 너무 크고 한 번 중소기업 일자리에 들어가면 대기업으로의 이동도 쉽지 않다는 점이 청년들을 끝없이 N수 경쟁으로 몰아가는 것 같아요. 중소기업에 들어가서도 안정적인 삶을 계획할 수 있고 꾸려나갈 수 있다면, 지금처럼 모든 청년이 대기업에 가려고 애쓸 필요가 없지 않을까요?"



- 취재하며 느낀 점이 있나요?



"실은 저 역시 언론사 입사를 위해 취업 N수를 겪은 당사자입니다. 다른 친구들보다 훨씬 오랜 시간 준비했고, 결코 이르다고 할 수는 없는 나이에 입사했죠. 취업 준비는 정말이지 끝이 나지 않아 보이는 긴 터널을 지나는 기분이었어요. 면접에서 떨어질 때마다 끝없이 나를 의심하게 되고. 나 스스로를 믿지 못한다는 게 제일 힘들었던 것 같아요. 지금 직업을 갖고 계신 분들이라고 해서 이 감정으로부터 완전히 자유로울 수는 없을 것 같은데, 이 방송이 작은 위로나마 되기를 바랄 뿐입니다."



- 취재할 때 어려웠던 점은 무엇이었나요?



"말씀드린 것처럼 장기 취업 준비생의 경우 경제적으로나 심리적으로 상당히 위축되어 있는 경우가 많습니다. 이런 상황에서 인터뷰에 응하기는 쉽지 않지요. 방송 구성상 욕심은 나지만 차마 더 섭외를 강요할 수 없는 사례들이 있었어요."



- 취재했지만 방송에 못 담은 게 있을 것 같은데.



"대구 반도체 마이스터고 취재. 고등학교를 졸업하고 바로 취업을 선택하는 학생들에 대한 이야기인데요. 학교 측에서도 적극적으로 협조해 주시고 인터뷰했던 학생들도 너무 귀여웠는데 편집 과정에서 어쩔 수 없이 덜어내게 되었어요. 지면을 빌려서라도 죄송하다는 말씀 전하고 싶습니다. 관악 청년층 91년생 취업 준비생 3인방께도 시간 내주셨는데 죄송하다는 말씀 전하고 싶습니다."

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기