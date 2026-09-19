'신입 채용' 지원한 40대... 대한민국의 씁쓸한 민낯

▲
<추적60분>의 한 장면KBS
'취업 N수 시대'라고들 한다. 사실 취업을 위해 이력서를 100장 넘게 쓰는 것은 어제오늘 일이 아니다. 하지만 차이가 있다. 예전에는 일단 취업을 하면 그것으로 끝이었지만, 요즘은 취업을 하고 나서도 더 나은 조건으로 이직을 준비하는 사람들이 많아졌다. 치열한 경쟁 속에서 취업 N수생들은 과연 어떤 모습으로 하루를 살아가고 있을까?
지난 11일, KBS 1TV <추적 60분>에서는 'N수 사회' 2부작 중 2부인 '취업 N수-하닉고시와 중고신입' 편이 방송되었다. 직장을 다니면서도 SK하이닉스 취업을 준비하는 고진아(가명)씨의 이야기로 문을 연 이날 방송은, 취업 N수생들이 겪는 깊은 고충을 조명하고 우리 사회가 마주한 'N수 사회'의 구조적 문제를 날카롭게 짚어냈다. 과연 어떤 취재 비하인드가 숨겨져 있는지 들어보고자, 해당 회차를 연출한 김미래 PD와 서면 인터뷰를 진행했다. 다음은 김 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.
- 방송 끝낸 소회가 어때요?
"N수 사회라는 키워드를 중심으로 끌어간 2부작 방송이었는데, 대입과 취업 모두 N수의 굴레에 갇혀버린 지금의 현실을 잘 담아내려 노력했습니다. 개인적으로는 저 역시 취업 N수생 출신이다 보니 더 많은 분들의 이야기를 담아내고 싶었는데, 시간 관계상 그러지 못한 점이 아쉽습니다."
- 취업 N수에 대한 취재는 어떻게 하게 됐나요?
"N수 사회 2부작으로, 1부는 대입 N수, 2부는 취업 N수입니다. 좋은 대학에 가기 위해 재수, 삼수, N수를 거듭하는 이야기는 한국 사회에서 너무나도 익숙한 풍경이지요. 그렇게 고생해서 대학에 들어갔는데, 안타깝게도 그게 끝이 아니에요. 예전처럼 좋은 학교가 좋은 직장을 보장해 주지 못하게 되면서, 청년들은 좋은 일자리를 구하기 위한 경쟁에 또다시 내몰리게 되는 거죠. 같은 'N수 현상'이라고 묶기엔 두 가지가 조금씩 다른 측면이 있지만, 청년들이 삶의 한 단계에 오래 머무르면서 결과적으로 사회 진출이 늦어진다는 점에서 같은 프레임으로 볼 수 있다고 생각했습니다."
- 취재하면서 생각이 바뀌거나 새롭게 알게 된 게 있나요?
"취업 준비생, N수생들이 마냥 힘들고 어려울 것이라고만 생각하게 되는 측면이 있었는데, 꿈을 위해 도전한다는 점에서 생각보다 긍정적인 측면도 있었습니다."
"40대가 신입사원 채용에 지원하는 풍경까지"