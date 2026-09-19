북한 국가 연주에 전범 도요토미까지... 아시안게임 운영 왜 이러나

과연 아시안게임이 아시아인들의 평화와 화합을 상징하는 스포츠 축제가 맞는 걸까. 개막을 앞둔 '2026 아이치·나고야 아시안게임'이 연일 논란에 휩싸이며 대회의 취지와 진정성 사이에서 심각한 간극을 드러내고 있다는 평가가 나온다.이번에는 대한민국 남자 하키대표팀이 출전한 아시안게임 경기에서 애국가 대신 북한 국가가 울려 퍼지는 황당한 상황이 펼쳐졌다. 18일 일본 기후현 가카미가하라 그린 스타디움에서 열린 아시안게임 남자 하키 A조 조별리그 한국과 방글라데시의 경기에서는, 한국 선수단 소개 이후 애국가가 나와야 할 순서였으나 스피커에서 연주된 것은 놀랍게도 북한 국가였다.놀란 한국 선수단은 가슴에 얹은 손을 떼고 바로 관계자에게 상황을 전달했지만 북한 국가는 끝까지 연주됐다. 하지만 조직위원회는 현장 아나운서의 실수 인정과 사과 직후, 바로 애국가를 다시 트는 것이 아니라 방글라데시 국가를 연주했다. 한국 선수단은 정상적으로 애국가가 나오기를 잠시 기다렸지만 시간이 계속 지체됐다. 결국 심판진은 더 기다리지 않고 경기를 시작하기로 결정했다.그런데 양 팀 선수들이 경기 시작을 위해 하이파이브를 나누는 순간에야 뒤늦게 애국가가 경기장에 울려 퍼졌다. 하지만 이미 경기 준비에 들어간 상황에서 한국 선수들은 정상적인 국민의례를 진행하지 못한 채 찜찜하게 첫 경기를 시작해야 했다.뜻밖의 불쾌한 사고로 분위기가 이상해질 수도 있었지만 다행히 우리 선수들은 경기에서는 흔들리지 않았다. 한국 하키대표팀은 방글라데시를 5-0으로 대파하며 순조로운 첫 승을 신고했다. 한국은 오는 22일 오전 11시 인도네시아와 조별리그 2차전을 치른다. 방글라데시, 스리랑카, 인도, 일본, 인도네시아와 A조에 편성된 한국은 조별리그에서 2위 안에 들어야 준결승에 진출할 수 있다.대한체육회는 이번 사건에 대하여 아시안게임 대회 조직위원회에 공식 항의서한을 보내어 사고 경위 해명과 공식 사과를 요구하기로 했다. 이상현 한국대표팀 선수단장은 하키대표팀 경기에서 나온 북한 국가 연주 사태에 대해 "경기 외적인 부분에서 우리 선수들이 흔들리지 않도록 현장에서 평정심을 유지할 수 있는 환경에 충실하게 신경 쓰겠다"고 밝혔다.일본에서 열리고 있는 이번 아이치 나고야 아시안게임은 대회 개막도 하기 전부터 미흡한 대회 준비와 부실한 운영으로 인하여 각종 문제들이 끊임없이 터져나오고 있다. 조직위원회는 비용 절감과 친환경을 명분으로 전통적인 선수촌을 짓지 않으면서 아시아 각국에서 모인 선수단이 열악한 조립식 컨테이너 시설에서 생활하느라 불편을 호소하고 있다. 그나마도 조직위가 참가규모 증가를 미리 예상하지 못하여 숙소가 모자라서, 남녀 선수가 한방에 배정되는 황당한 상황도 발생했다.아시안게임에 참가 중인 한국 남자농구 대표팀 선수 변준형은 자신의 SNS에 "살려주세요"라는 문구와 함께 숙소 화장실 세면대에서 물이 새 바닥이 젖은 영상과 사진을 올리며 선수단 숙소의 실태를 꼬집기도 했다. 또한 종목 특성상 장신이 많은 농구선수의 신체조건을 고려하지 않은 좁은 숙소 구조 때문에 2미터 이상의 장신 선수들이 침대에서 제대로 발을 뻗기도 힘든 상황이 연출되기도 했다.또한 중국과 인도 대표팀 선수단은 인원 초과로 인하여 2인용 객실을 3인 1실로 쓰는가 하면, 화장실과 샤워실을 공용으로 쓰느라 불편함을 겪었다고 호소하기도 했다. 태국 세팍타크로 대표팀은 나고야 공항 도착 후 숙소 기록이 누락되는 바람에 입실이 지연되어 24시간을 대기하느라 로비 바닥에서 잠을 청해야하는 고초를 겪기도 했다. 이 밖에도 부실한 선수촌 식단과 교통 배정 때문에 대회를 치르는 선수단이 충분한 영양섭취를 취하지 못하거나, 경기장 이동과 훈련시간에 차질을 빚는 사례도 속출하고 있다.그나마 이런 경우는 단순히 부실한 대회 운영으로 인하여 모두가 공통적으로 피해를 입고 있는 사례들이다.지난 15일 열린 아시안게임 선수촌 기념행사에서는 일본 전통 사무라이 공연에서 하필 임진왜란을 일으킨 도요토미 히데요시의 캐릭터가 등장한 것을 두고 큰 논란이 일어났다. 도요토미는 오다 노부나가,도쿠가와 이에야스 등과 함께 일본 전국시대를 상징하는 인물들로, 모두 아시안게임 개최지인 현재의 아이치현 일대에서 태어난 것으로 유명하다. 이에 일본 측은 자국에서 열리는 국제대회를 알리기 위하여 지역을 대표하는 역사적 인물을 콘텐츠로 내세운 것 뿐이라는 입장이다.그러나 도요토미 히데요시가 결정한 침략으로 조선은 7년간 큰 피해를 입었고, 중국 명나라까지 참전하면서 동아시아 전체를 뒤흔든 대전쟁으로 번졌다.아시아의 평화와 화합을 상징한다는 국제 스포츠 축제로서 아시안게임의 취지에 맞지 않는다는 비판을 피할 수 없었다. 대한체육회가 이를 인지하고 강력하게 항의했지만, 아시안게임 조직위는 해명 이후에도 자체 공식 소셜네트워크서비스(SNS)에 도요토미 관련 영상을 게시하기도 했다한편으로 이 사건은 단순한 해프닝을 넘어 일본의 전형적인 이중잣대를 보여주는 사례로도 재조명되고 있다. 일본은 2021년 자국에서 열린 도쿄올림픽에서는 한국 선수단이 선수촌 외벽에 "신에게는 아직 5000만 국민의 응원과 지지가 남아 있사옵니다"라는 현수막을 내걸었던 것을 정치적 메시지라고 문제를 삼은 바 있다. 이는 임진왜란의 영웅이던 이순신 장군이 명량해전을 앞두고 국왕 선조에게 올린 장계의 '상유십이'(신에게는 아직 열두 척의 배가 있습니다)를 본뜬 문구였다. 당시 일본 언론과 우익단체가 이를 문제 삼아 국제올림픽위원회(IOC)를 압박하자 한국 선수단은 현수막을 철거해야 했다.또한 17일에는 대한민국 대표팀이 나고야 국제공항을 통해 입국하면서 일본 현지 경찰에게 우리 선수단의 태극기 반입을 제지 당하는 사태가 벌어지기도 했다. 한국 선수단은 탁구 국가대표 신유빈과 배드민턴 국가 대표 서승재가 출입국 기수를 맡아 대형 태극기를 흔들며 입국장에 들어설 예정이었지만, 공항 보안 문제 등을 이유로 일본 경찰이 이를 극구 막아섰다.공항 당국은 깃대를 빼고 태극기만 들고 들어가겠다는 한국 선수단의 제의도 자체 규정을 이유로 허용하지 않았다. 대한체육회 관계자들이 강력하게 항의했지만, 정확한 제지 이유는 듣지 못한 것으로 알려졌다. 결국 우리 선수단은 태극기 없이 맨손으로 입국장에 들어서야 했다.대한민국 선수단이 그동안 수많은 올림픽과 아시안게임에 참가할 때마다 국기를 들고 입국장에 들어서는 전통을 이어왔지만, 이를 제지 받은 사례는 이번이 처음이다.전범 도요토미 사건에서, 태극기 사용 제지, 그리고 이번에는 하키 대표팀의 북한 국가 연주 사건까지 우연한 해프닝으로 넘기기에는 너무나 불쾌한 사건들이 지금 아시안게임에서 연이어 속출하고 있다. 일본 조직위가 이번 대회를 아시아인의 축제로서 성공적으로 운영할 의지가 있는지 진지하게 대답해야 할 시점이다.