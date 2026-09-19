애국가 대신 북한 국가를?... 아겜 조직위 '황당 실수'

대한하키협회

18일, 한국과 방글라데시의 조별리그에 앞서 진행된 국가연주에서 애국가 대신 북한 국가가 나오는 사고가 발생했다.2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국 남자 하키 국가대표팀의 국가가 연주돼야 할 순간 북한 국가가 잘못 울려 퍼지는 황당한 사고가 발생했다.18일 일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 열린 남자 하키 조별리그 A조 한국과 방글라데시 경기에서 양 팀 선수들이 경기장에 도열한 가운데 한국의 애국가 대신 북한 국가가 연주됐다.대회 조직위원회는 이후 국가 연주를 다시 진행했지만 이미 경기 시작이 임박한 상황이었다. 방글라데시 국가가 먼저 연주된 뒤 애국가가 뒤늦게 울려 퍼졌고, 양 팀 선수들은 애국가 연주가 채 끝나지도 않은 상황에서 인사를 나누고 경기를 시작해야 했다.대한체육회는 사고 발생 직후 대응 방안을 논의했다. 이후 이상현 선수단장 명의로 대회 조직위원회에 항의 서한을 보내 사고 경위에 대한 해명을 요구했다. 또 조직위원회 차원의 공식 사과와 함께 같은 사고가 다시 발생하지 않도록 구체적인 재발 방지 대책을 마련할 것을 요구했다.현재까지 확인된 사실은 한국의 국가 연주 과정에서 북한 국가가 잘못 연주됐다는 것이다. 다만 왜 이런 오류가 발생했는지에 대한 구체적인 원인은 공개되지 않았다. 단순한 실수인지, 다른 운영상의 문제가 있었는지는 조직위원회의 추가 설명이 필요한 상황이다.한국은 이날 경기에서는 방글라데시를 5-0으로 꺾었다. 경기 결과와 별개로 국제 스포츠대회에서 참가국의 국가가 잘못 연주됐다는 점에서 운영상의 문제가 다시 도마 위에 올랐다.특히 국가 연주는 국제대회에서 각국 선수단의 정체성과 존중을 보여주는 기본적인 절차라는 점에서 이번 사고를 가볍게 넘어가기는 쉽지 않아 보인다.이번 사건은 아이치·나고야 아시안게임을 둘러싸고 한국 선수단이 대회 조직위원회에 공식적으로 문제를 제기한 또 다른 사례가 됐다. 앞서 대한체육회는 크루즈 선수촌 입항 기념행사에서 임진왜란을 일으킨 도요토미 히데요시로 분장한 인물이 등장한 것과 관련해서도 조직위원회 등에 항의 서한을 보냈다.지난 15일 일본 나고야 긴조항에서는 선수촌으로 사용되는 크루즈선 '코스타 세레나호'의 접안을 기념하는 행사가 열렸고, 이 자리에서 일본 전국시대를 대표하는 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스로 분장한 인물들이 등장한 것.1592년 조선 침략을 명령한 인물인 도요토미 히데요시가 국제 스포츠대회의 선수촌 환영 행사에 등장한 것에 대한체육회는 항의했고, 일본 조직위원회는 특정 역사적 인물을 옹호하거나 미화할 의도는 없었으며 아이치·나고야의 지역 역사와 관광을 소개하기 위한 행사였다고 설명했다. 다만 국제 스포츠대회에서 다르게 받아들여질 수 있다는 점을 인식하고 향후 프로그램과 콘텐츠에 주의를 기울이겠다는 입장을 밝혔다.도요토미 논란이 가라앉기도 전에 이번에는 한국 선수단의 국가 연주 과정에서 북한 국가가 등장하는 사고가 벌어진 것. 이상현 선수단장은 18일 메인미디어센터 인근 라이브즈 나고야에서 열린 코리아하우스 개관식에서도 이번 사고를 언급했다.이 단장은 경기 외적인 문제로 인해 선수들이 흔들리지 않도록 현장에서 평정심을 유지할 수 있는 환경을 만드는 데 더욱 신경 쓰고 있다고 밝혔다. 선수단이 대회 운영 과정에서 발생하는 문제와 경기력을 분리해 대응하겠다는 취지다.선수촌과 이동 과정에서 발생한 행정 지연 문제도 언급했다. 이상현 단장은 행정적으로 여러 가지가 지연되고 있는 것이 사실이라면서도 문제가 발생할 경우 선수단 차원에서 최대한 신속하게 대응하기 위해 노력하고 있다고 설명했다.물론 각각의 문제가 동일한 원인으로 발생했다고 볼 근거는 없다. 다만 참가 선수들이 경기 외적인 문제에 신경 쓰지 않고 대회에 집중하기 위해서는 조직위원회의 신속한 상황 파악과 정확한 설명, 재발 방지 조치가 필요하다는 지적이 나온다.한국 선수단은 이번 북한 국가 연주 사고와 관련해 조직위원회의 공식 답변을 기다리고 있다. 향후 조직위가 사고가 발생한 구체적인 경위를 밝히고 어떤 재발 방지 대책을 내놓을지가 이번 논란을 정리하는 핵심이 될 전망이다.