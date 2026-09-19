최두호, 8년 만의 랭킹 복귀냐… '핏불'의 노련한 반격이냐

UFC 제공

파트리시우 핏불(사진 오른쪽)은 상대가 조금이라도 빈틈을 노출하면 망설이지않고 묵직한 카운터를 꽃아넣는다.핏불에게도 이번 경기는 상당히 중요한 시험이다. 39세의 핏불은 UFC에서 세 경기를 치르면서 야이르 로드리게스에게 판정패, 댄 이게에게 판정승, 애런 피코에게 판정패를 기록했다. 세 경기 모두 끝까지 갔다는 점은 경험과 경기 운영 능력을 보여주는 동시에, 큰 체격과 빠른 선수들을 상대로 어려움을 겪었다는 점도 보여준다.'Sherdog' 역시 핏불이 UFC에서 신체 조건과 운동능력이 좋은 페더급 선수들을 상대하면서 적응에 어려움을 겪었다고 분석했다. 더불어 핏불이 전성기처럼 무작정 압박하기보다 수비와 공간을 관리하고 자신이 원하는 순간에 공격하는 스타일로 변화했다고 분석했다. 이 운영 방식은 최두호를 상대할 때 특히 중요하다.최두호가 긴 거리에서 계속 움직이면 핏불에게 필요한 것은 추격이 아니라 타이밍이다. 최두호가 잽을 던지는 순간, 킥을 차는 순간, 혹은 펀치 이후 자세를 회복하는 순간에 맞춰 안으로 들어가야 한다. 특히 최두호가 공격을 끝낸 직후 거리가 좁혀진다면 핏불에게 좋은 카운터 기회가 만들어질 수 있다.다만 핏불이 지나치게 기다리면 반대로 문제가 생긴다. 최두호는 통산 17승 가운데 14승을 KO로 장식했고, 최근 3경기에서도 모두 상대를 피니시했다. 상대가 최두호의 타격을 의식하게 되면 기다리는 동안 점수가 쌓일 수 있다.따라서 핏불에게 필요한 것은 최두호와 무작정 정면 승부를 벌이는 것도, 지나치게 뒤로 물러나는 것도 아니다. 짧은 공격으로 최두호의 리듬을 끊고, 최두호가 다시 공격을 준비하는 순간에 카운터를 연결하는 운영이 필요하다.반대로 최두호는 이 함정을 피해야 한다. 자신이 가진 펀치력이 강하다는 것을 알기 때문에 상대를 몰아붙이다가 한 번에 끝내려는 욕심이 생길 수 있지만, 핏불은 그런 순간을 기다릴 가능성이 높다.3라운드라는 경기 구조도 중요하다. 5라운드 경기와 달리 초반에 확보한 라운드의 가치가 크다. 최두호가 초반부터 거리와 타격량을 확보하고 핏불의 공격을 제한한다면 핏불은 뒤로 갈수록 더 적극적으로 나와야 한다. 그때 최두호에게 카운터 기회가 생길 수 있다.반대로 핏불이 초반에 최두호의 공격을 막아내면서 카운터를 성공시키고 경기를 느리게 만들면, 최두호가 자신의 장점을 발휘할 공간이 줄어든다. 결국 이 경기는 '누가 더 강하게 때리느냐'만으로 설명하기 어렵다.최두호에게는 거리·속도·공격 후 움직임이 필요하고, 핏불에게는 타이밍·수비·카운터가 필요하다. 최두호가 자신의 페이스로 15분을 끌고 갈 수 있느냐, 아니면 핏불이 경험을 이용해 그 흐름을 끊어내느냐가 중요한 관전 포인트다.최두호에게 이번 승부는 의미가 크다. 과거 페더급 랭킹 11위까지 올라갔던 그는 긴 공백 이후 다시 정상권 진입을 노리고 있다. 현재 페더급 15위인 핏불을 상대로 승리한다면 랭킹 재진입을 위한 중요한 발판을 마련할 수 있다.