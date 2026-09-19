3쿼터 이현중 폭발, 금메달까지 한 걸음 남았다

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18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 대한민국 대 이란 4강전. 한국 이현중 선수의 모습. 연합뉴스
니콜라스 마줄스 감독이 이끄는 대한민국 남자농구 대표팀이 이란전 연패를 끊고 아시안게임 결승에 진출했다.
한국은 18일 일본 아이치 인터내셔널 아레나에서 있었던 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 준결승에서 이란을 77-51로 꺾었다. 이로써 2014년 인천 대회 결승에서 이란을 79-77로 제압한 이후 이어진 6연패를 끊었다. 동시에 2014년 이후 12년 만에 아시안게임 결승 무대에 올랐다.
26점 차 승리였지만 경기 초반부터 한국이 공격에서 앞선 것은 아니었다. 이란은 장신 선수들을 앞세워 골밑을 좁혔고 한국은 초반 2점슛에서 해답을 찾지 못했다. 대신 외곽슛으로 공격의 방향을 바꿨다.
이현중이 3점슛 2개를 성공했고 이정현과 이우석도 한 차례씩 외곽포를 꽂았다. 한국의 1쿼터 12득점은 모두 3점슛으로 만들어졌다. 공격 효율이 높았다고 보기는 어려웠지만 수비에서는 이란을 8득점으로 묶었다. 12-8로 앞선 채 첫 쿼터를 마친 것이 이후 경기 운영의 출발점이 됐다.
이란의 골밑을 피하지 않고 외곽에서 흔들었다
2쿼터부터 한국의 공격 선택지가 늘어났다. 이우석의 3점슛을 시작으로 여준석의 속공, 이현중의 공격 리바운드에 이은 팁인과 추가 자유투가 이어졌다. 외곽에만 의존하지 않고 상대 수비가 정돈되기 전 속공과 골밑 공격까지 활용하면서 이란의 수비 부담을 키웠다.
특히 이우석의 활약이 컸다. 이우석은 19득점 3리바운드 3어시스트를 기록하며 이현중과 함께 한국의 공격을 이끌었다. 이현중에게 수비가 집중될 때 이우석이 돌파와 외곽슛을 섞어 득점을 만들어냈고, 반대로 이현중이 외곽에서 공간을 확보하면서 이우석에게 공격 공간이 생겼다.
이정현도 11득점 3리바운드 3어시스트를 기록했다. 공격을 직접 마무리하는 역할뿐 아니라 볼을 운반하고 동료들의 움직임을 연결하면서 두 명의 주득점원에게 공격이 과도하게 집중되는 것을 막았다. 적극적인 손질과 블록슛까지 수비에서도 에너지레벨이 넘쳤다. 강력한 공격력에 비해 수비 적극성이 아쉽다는 평가도 이날만큼은 달랐다. 오히려 수비에서 더 눈에 띄었다.
이현중은 26득점 14리바운드, 4어시스트로 팀을 이끌었다. 3점슛 13개를 시도해 7개를 성공시키면서 외곽에서 가장 확실한 공격 옵션이 됐고, 골밑에서는 적극적으로 리바운드에 참여했다.
이란은 외곽에서 더욱 어려움을 겪었다. 3점슛 23개 가운데 2개만 성공했다. 성공률은 8.7%로 참담한 수준이었다. 반면 한국은 33차례 시도해 14개를 넣었다. 3점슛 성공 개수에서 12개 차이가 났고, 이 차이는 36점에 해당한다.
한국이 이란의 골밑을 완전히 장악한 경기는 아니었다. 오히려 이란이 안쪽을 지키면서 한국의 2점 공격을 어렵게 만든 순간도 있었다. 그러나 한국은 무리하게 골밑으로만 파고들지 않고 외곽에서 슈팅 기회를 계속 만들었다. 이란이 수비 범위를 넓힐수록 돌파와 골밑 공간이 생겼고, 한국은 그 틈을 이용했다.
전반은 36-24. 12점 차였지만 한국이 경기의 주도권을 쥔 채 후반으로 들어갔다.