범죄 저지른 소녀들이 모여드는 곳, 그 곳에 카메라를 들이댄 감독

세상 무엇도 혼자서는 존재하지 못한다. 만물이 서로 어떻게든 영향을 주고받는다. 모두가 연결돼 하나, 어쩌면 그 이상의 세계를 이룬다.
때로 그 연결이 눈에 띄지 않는 순간이 있다. 자유의지를 가진 개인을 사회를 이루는 기본 주체로 이해하는 오늘의 인식이, 분업화를 내재한 자본주의의 틀이, 앞으로만 내달리는 문명이 만물이 연결돼 있다는 사실을 쉽게 잊도록 한다.
이를테면 오늘 내 밥상에 오른 음식이 농부와 어부, 그를 운반한 이와 조리한 이들의 수고 덕분에 있을 수 있다는 사실을 우리는 과연 실감하는가. 거리를 마음 편히 거니는 이면에 국방과 치안, 소방을 감당하는 이들의 노력이 있다는 건 어떠한가. 인류의 편의를 위해 제 터전을 잃어버린 수많은 야생동물과 공생동물, 또 가축들의 존재 또한 좀처럼 인간의 눈에는 띄지 않는 것이다.
눈에 띄지 않는 많은 고리들이 바로 그 눈에 띄지 않음으로 인하여 끊어질 위기에 놓여 있다. 크게는 가시화된 기후붕괴와 한창 진행되고 있는 홀로세 대멸종(Holocene extinction)이 그 결과이고, 작게는 구멍 뚫린 사회안전망과 그 속에서 침몰하는 사람들의 모습이 그러하다.
다른 이의 눈이 닿지 않는 구석진 곳에서 조금씩 침몰해가는 이들을 돌보는 일은 곧 이들과 연결된 우리를 구원하고 세계의 균형을 되찾는 일일 수 있다. 바로 이를 위해 분투하는 이들이 우리가 사는 세상엔 아직 몇쯤 남아 있다.