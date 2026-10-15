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김성호의 씨네만세 범죄 저지른 소녀들이 모여드는 곳, 그 곳에 카메라를 들이댄 감독

범죄 저지른 소녀들이 모여드는 곳, 그 곳에 카메라를 들이댄 감독

[김성호의 씨네만세 1461] 31회 부산국제영화제 와이드 앵글 비프메세나상 수상작 <지금 얘기해도 돼요?>

김성호(starsky216)
26.10.15 13:54최종업데이트26.10.15 13:54
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세상 무엇도 혼자서는 존재하지 못한다. 만물이 서로 어떻게든 영향을 주고받는다. 모두가 연결돼 하나, 어쩌면 그 이상의 세계를 이룬다.

때로 그 연결이 눈에 띄지 않는 순간이 있다. 자유의지를 가진 개인을 사회를 이루는 기본 주체로 이해하는 오늘의 인식이, 분업화를 내재한 자본주의의 틀이, 앞으로만 내달리는 문명이 만물이 연결돼 있다는 사실을 쉽게 잊도록 한다.

이를테면 오늘 내 밥상에 오른 음식이 농부와 어부, 그를 운반한 이와 조리한 이들의 수고 덕분에 있을 수 있다는 사실을 우리는 과연 실감하는가. 거리를 마음 편히 거니는 이면에 국방과 치안, 소방을 감당하는 이들의 노력이 있다는 건 어떠한가. 인류의 편의를 위해 제 터전을 잃어버린 수많은 야생동물과 공생동물, 또 가축들의 존재 또한 좀처럼 인간의 눈에는 띄지 않는 것이다.

눈에 띄지 않는 많은 고리들이 바로 그 눈에 띄지 않음으로 인하여 끊어질 위기에 놓여 있다. 크게는 가시화된 기후붕괴와 한창 진행되고 있는 홀로세 대멸종(Holocene extinction)이 그 결과이고, 작게는 구멍 뚫린 사회안전망과 그 속에서 침몰하는 사람들의 모습이 그러하다.

다른 이의 눈이 닿지 않는 구석진 곳에서 조금씩 침몰해가는 이들을 돌보는 일은 곧 이들과 연결된 우리를 구원하고 세계의 균형을 되찾는 일일 수 있다. 바로 이를 위해 분투하는 이들이 우리가 사는 세상엔 아직 몇쯤 남아 있다.

지금 얘기해도 돼요? 스틸컷
지금 얘기해도 돼요?스틸컷부산국제영화제

<지금 얘기해도 돼요?>는 31회 부산국제영화제 와이드앵글 섹션 상영작이다. 다큐멘터리와 애니메이션, 단편 등 다양한 형식으로 영화란 매체가 감당할 수 있는 폭넓은 관심을 구하는 작품들이 두루 소개되는 부문이다. 영화는 이승준 감독의 장편 다큐다.

이승준 감독은 한국 다큐계에선 스타라 해도 좋을 인물로, 다큐 영화에 있어 최고 무대로 꼽히는 암스테르담국제다큐멘터리영화제(IDFA)에서 한국인 최초 장편 대상을, 아카데미시상식에선 한국 다큐 최초 노미네이트 등 국제적 관심을 받아왔다. 장애를 다룬 대표작 <달팽이의 별>부터 여러 작품이 좀처럼 조명되지 않는 한국 사회 곳곳에 카메라를 들이민 결과인데, 신작 <지금 얘기해도 돼요?> 또한 그와 같은 작품이라 말할 수가 있겠다.

이승준의 필모그래피 가운데서는 아직 성인이 되지 못한 아이들에 대한 관심이 두드러진다. 제목에서부터 관련성이 엿보이는 <얘기해도 돼요?>나 네팔 아이들의 이야기를 다룬 <신의 아이들>과 같은 작품이 대표적이다. <지금 얘기해도 돼요?> 또한 성년에 이르지 못한 아이들, 그러나 사회의 귀퉁이에 처박혀 좀처럼 눈여겨지지 않는 아이들의 이야기다. '지금 얘기해도 돼요?'라는 제목의 물음에서 엿볼 수 있듯이, 한국 사회가 그 말조차 듣지 않는 아이들이 카메라 앞에 선다.

영화는 범죄를 저지른 청소년들에게 감호 쉼터를 제공하는 '로뎀의집'을 배경으로 한다. 1호부터 10호로 구분된 청소년 범죄 처분 가운데서 8호부터 10호까지가 사회로부터 격리할 필요가 큰 악질적 범죄에 해당한다. 그 이하는 교화와 보호, 혹은 치료의 필요가 더 큰 경우로, 상황에 맞는 시설에 수용하거나 가정에서 관리하도록 한다. 로뎀의집은 경상남도 창원시에 위치한 기관으로, 단순 감호처분을 받은 10대 소녀들에게 쉼터를 제공한다. 영화는 바로 이 시설에서 지내는 세 명의 십대 소녀를 담는다.

지금 얘기해도 돼요? 스틸컷
지금 얘기해도 돼요?스틸컷부산국제영화제

카메라는 어떻게 다가섰을까

<지금 얘기해도 돼요?>의 가장 큰 특징은 거리다. 소년부 재판 과정, 보호관찰 중인 아이들을 관리하는 법원 직원, 감호시설 관계자는 물론, 주인공 격인 세 아이들에게도 가까이 다가서 좀처럼 붙잡기 어려운 장면을 포착해낸다. 러닝타임을 채우는 데 급급한 여타 비스무리한 다큐들과 달리, 하나하나 관계를 형성하고 신뢰를 얻기까지 상당한 공이 들었을 순간이 영화 가운데 여럿 담겼다.

그로부터 영화는 보는 이가 일상 가운데서 좀처럼 마주할 수 없는 여러 순간을 가까이서 목격하게끔 한다. 감독이, 다큐가 좁혀낸 거리만큼 관객 또한 피사체가 마주한 상황 가까이에 다가가는 건 물론이다. 영화의 수고로움이 관객의 편의로 이어진다.

판사 앞에서 눈물을 떨구고, 욕설을 내뱉는 아이들이 있다. 제 팔을 수십 수백 차례 칼로 긋고, 자살을 꿈꾸고, 불안 속에서 서로를 해하고, 특별한 이유 없이도 시설을 벗어나고, 수시로 믿음을 배신하는 일들이 영화 가운데 거듭된다. 어느 하나의 개별적 문제가 아니다. 끝없이 이어지고 반복되는 경향이다. 그 경향을 오롯이 뒤집어쓰는 어떤 아이들의 모양을 이 다큐가 가까이서 지켜본다.

서로 다른 아이들이지만 공통된 특징이 분명하다. 시설 바깥에 기댈 곳이 따로 없다는 점이다. 어린 시절 어머니에게서 버림받은 아이는 가장 두려운 게 뭐냐는 물음에 "버려지는 것"이라고 말한다. 자기를 긍정할 수가 없는 다른 아이는 끊임없이 자해를 한다. 늘 숨이 막힌다고 하는 아이, 종이에 죽고 싶은 마음을 끊임없이 고백하는 아이도 있다.

무기력과 자기혐오와 불안의 씨앗이 오로지 이들 자신으로부터 비롯되지 않았단 게 너무나도 분명하다. 사회가, 학교가, 가정이 이들에게 울타리가 되어주었다고 말할 수 없는 형편이 드러나는 때문이다. 그리하여 아이들은 스스로를 탓하며 무너져간다. 오갈 데 없는 분노를 저 자신의 무너짐을 위해 쓴다.

지금 얘기해도 돼요? 스틸컷
지금 얘기해도 돼요?스틸컷부산국제영화제

그 무참한 실패 뒤에서

아이 하나를 직접 제 집으로 데려온 관리자가 있다. 오갈 데 없는 아이에게 시설을 나와 보호관찰을 받는 기간 동안 머물 집을 제가 내어준 것이다. 결코 쉬지 않았을 그 결단은 그러나 전혀 보답 받지 못한다. 아이는 너무나 무기력하여서 제 무기력을 바로잡을 여력조차 없다. 사회봉사를 하러 나가지 않은 아이는 마침내 더 높은 처분을 받고 소년원으로 가는 운명을 맞는다.

늦게 일어난 아이에게 어서 봉사를 하러 가라고 말하는 관리자를 향해 아이는 "어차피 늦었다"고 말한다. 그 말 한 마디에 마음이 무너져 내리는 것이 어디 그 관리자뿐일까. 어차피 늦어버렸다는 인식이 어디 그날 하루 봉사와 관련된 것일까. 삶 전체가 늦어버렸다고, 더는 구할 길이 없다고, 고통만이 가중될 뿐이라고 말하는 아이들 앞에서 아직 기회가 있다고 응답할 자격이 과연 누구에게 있는 것일까.

<지금 얘기해도 돼요?>가 그리는 풍경은 이 시대 한국을 살아가는 많은 이들이 거의 본 적 없는 풍경일 테다. 한쪽에선 소년범죄 처벌규정을 상향해야 한다고 외치는 가운데, 다른 편에선 제대로 된 돌봄도 교육도 받지 못한 아이들을 악순환의 구렁텅이로 몰아넣고 있는 무책임과 무관심이 자리한다. 교육이며 사회의 실패라고 이해할 수 있는 그와 같은 광경에 사람들은 좀처럼 눈 돌리지 않는다. 그러고서도 판단하고 평가하며 쉬이 결론을 내린다. 저들에게 두 번의 기회는 없어야 한다고, 더 강한 처벌을 내리라고 말이다. 마치 그들이 우리 중 누구가 아닌 것처럼, 우리 자신과는 별 관련이 없다는 듯 말이다.

영화를 보고 나면 비로소 깨닫게 되는 것이 있다. 우리 사회가 이들의 목소리를 진실로 귀 기울여 들은 적도 없지 않은가 하는 것, 이들이 아직 늦기 전에, 제 삶을 구할 수 있을 때에 손을 내밀고 대화를 청한 적이 없지 않은가 묻게 된다. 이들 곁에 가까이 다가서 그들의 진솔한 모습을 찍어내기까지 이 카메라와 그 뒤에 선 이들이 해낸 것을 우리 사회가 진실로 수행해야 하는 것이 아닐까. 보는 내내 이와 같은 질문을 거듭하여 생각하게 되는 것이다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

<지금 얘기해도 돼요?>는 31회 부산국제영화제서 최고 다큐에 주어지는 비프메세나상을 수상했다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부산국제영화제 BIFF 지금얘기해도돼요 이승준 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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