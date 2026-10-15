범죄 저지른 소녀들이 모여드는 곳, 그 곳에 카메라를 들이댄 감독

부산국제영화제

스틸컷아이 하나를 직접 제 집으로 데려온 관리자가 있다. 오갈 데 없는 아이에게 시설을 나와 보호관찰을 받는 기간 동안 머물 집을 제가 내어준 것이다. 결코 쉬지 않았을 그 결단은 그러나 전혀 보답 받지 못한다. 아이는 너무나 무기력하여서 제 무기력을 바로잡을 여력조차 없다. 사회봉사를 하러 나가지 않은 아이는 마침내 더 높은 처분을 받고 소년원으로 가는 운명을 맞는다.늦게 일어난 아이에게 어서 봉사를 하러 가라고 말하는 관리자를 향해 아이는 "어차피 늦었다"고 말한다. 그 말 한 마디에 마음이 무너져 내리는 것이 어디 그 관리자뿐일까. 어차피 늦어버렸다는 인식이 어디 그날 하루 봉사와 관련된 것일까. 삶 전체가 늦어버렸다고, 더는 구할 길이 없다고, 고통만이 가중될 뿐이라고 말하는 아이들 앞에서 아직 기회가 있다고 응답할 자격이 과연 누구에게 있는 것일까.<지금 얘기해도 돼요?>가 그리는 풍경은 이 시대 한국을 살아가는 많은 이들이 거의 본 적 없는 풍경일 테다. 한쪽에선 소년범죄 처벌규정을 상향해야 한다고 외치는 가운데, 다른 편에선 제대로 된 돌봄도 교육도 받지 못한 아이들을 악순환의 구렁텅이로 몰아넣고 있는 무책임과 무관심이 자리한다. 교육이며 사회의 실패라고 이해할 수 있는 그와 같은 광경에 사람들은 좀처럼 눈 돌리지 않는다. 그러고서도 판단하고 평가하며 쉬이 결론을 내린다. 저들에게 두 번의 기회는 없어야 한다고, 더 강한 처벌을 내리라고 말이다. 마치 그들이 우리 중 누구가 아닌 것처럼, 우리 자신과는 별 관련이 없다는 듯 말이다.영화를 보고 나면 비로소 깨닫게 되는 것이 있다. 우리 사회가 이들의 목소리를 진실로 귀 기울여 들은 적도 없지 않은가 하는 것, 이들이 아직 늦기 전에, 제 삶을 구할 수 있을 때에 손을 내밀고 대화를 청한 적이 없지 않은가 묻게 된다. 이들 곁에 가까이 다가서 그들의 진솔한 모습을 찍어내기까지 이 카메라와 그 뒤에 선 이들이 해낸 것을 우리 사회가 진실로 수행해야 하는 것이 아닐까. 보는 내내 이와 같은 질문을 거듭하여 생각하게 되는 것이다.