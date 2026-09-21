e스포츠의 상징 페이커, 그리고 아시안게임의 변화

연합뉴스

지난 8월 25일 서울 마포구 상암 큐브 컨벤션 센터에서 열린 아이치-나고야 아시안게임 e스포츠 대한민국 국가대표 출정식에서 '페이커' 이상혁(앞줄 왼쪽 다섯 번째)을 포함한 선수들이 국기에 경례하고 있다.한때 e스포츠를 스포츠와 별개의 영역으로 생각하는 시선도 적지 않았다. 컴퓨터나 콘솔 게임을 즐기는 것과 실제 경기장에서 몸으로 경쟁하는 스포츠는 다르다는 인식이 컸다.하지만 높아지는 위상과 함께 이미지도 달라지는 모습이다. 아시안게임 역시 마찬가지다. e스포츠는 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 시범 종목으로 처음 모습을 드러냈고, 2022 항저우 대회에서 정식 종목으로 채택됐다. 이번 아이치·나고야 대회에서는 세부 종목이 11개로 늘었다. 한국은 이 가운데 9개 종목에 출전한다.종목도 다양해졌다. LoL뿐 아니라 스트리트 파이터6, 철권8, 더 킹 오브 파이터즈 XV 같은 대전격투 게임부터 배틀그라운드 모바일, 포켓몬 유나이트, 그란 투리스모7, 이풋볼, 뿌요뿌요 챔피언스까지 메달을 놓고 경쟁한다. 게임 장르만큼 경기 방식도 다양하다.특히 눈길을 끄는 선수가 있다. 일본 대표팀의 구리하라 유키(11)​다. 초등학교 5학년인 그는 이번 대회 일본 선수단 최연소 선수다. 그는 뿌요뿌요 챔피언스에 출전하며 초등학교 3학년 때 국제 대회 정상에 올랐고, 올해 2월에는 자신이 동경하던 프로게이머를 꺾고 우승했다. 평일에는 약 1시간, 주말에는 2시간 정도 게임을 연습하면서 학업도 병행한다고 한다.한쪽에는 10년 넘게 세계 최고 수준에서 경쟁해온 베테랑이 있고, 다른 한쪽에는 아직 초등학교에 다니는 국가대표 선수가 있다. 두 선수 모두 이번 아시안게임에서 자신의 종목을 대표해 메달을 놓고 경쟁한다. e스포츠가 어디까지 성장했는지 보여주는 장면이다.이제는 스포츠도 게임과 기술을 받아들인다. 변화는 e스포츠에서만 나타나는 것이 아니다. 이번 아이치·나고야 아시안게임에는 버추얼 태권도가 처음으로 하계 아시안게임 정식 종목에 포함됐다. 태권도 기술에 '가상현실(VR)' 기술을 결합한 종목이다.선수들은 VR 헤드셋과 동작 추적 장치를 착용하고 가상 경기장에서 맞붙는다. 실제 신체 접촉 없이 상대의 동작을 공격으로 구현하고, 상대방의 '파워 게이지'를 먼저 소진하거나 경기 종료 시 더 많은 게이지를 남긴 선수가 승리한다.경기는 60초 동안 진행되며 3판 2승제로 치러진다. 17~35세 남녀 선수가 함께 출전하는 혼성 개인전으로, 16명이 토너먼트 방식으로 우승자를 가린다.이것은 단순히 새로운 게임 종목이 등장했다는 이야기가 아니다. 과거에는 게임이 스포츠를 닮아가는 흐름을 이야기했다면, 이제는 스포츠 역시 게임과 가상현실, 디지털 기술을 받아들이고 있다.실제 태권도의 기술을 VR 공간에서 구현해 새로운 경기 방식으로 만드는 사례가 등장한 것이다.그 변화의 한가운데에 페이커가 있다. 페이커는 게임을 잘하는 선수를 넘어 하나의 스포츠 스타가 됐다. 오랜 기간 세계 정상급 무대에서 활약하며 쌓은 기록과 대중적인 인지도를 바탕으로 다른 종목의 빅네임들과 함께 국가대표 선수단을 대표하는 이름이 된 것이다.그가 이번 대회에서 금메달을 따느냐는 물론 중요한 관심사다. 하지만 페이커의 세 번째 아시안게임을 바라보는 또 다른 시선도 필요하다.불과 몇 년 전까지만 해도 '게임이 스포츠인가?'라는 질문이 따라붙었다. 지금은 아시안게임에서 게임을 기반으로 한 선수들이 국가대표로 출전해 메달을 놓고 경쟁한다. 초등학생 선수가 국가대표로 뿌요뿌요에 출전하고, 태권도는 VR 기술을 만나 새로운 경기 형태를 만들어내고 있다. 스포츠의 경계가 달라지고 있는 것이다.페이커는 그런 변화의 흐름에서 가장 익숙한 얼굴 중 한 명이다. 2018년 시범 종목부터 2022년 정식 종목, 그리고 2026년까지 세 차례 아시안게임 무대를 밟고 있다. 아시안게임의 풍경이 조금씩 달라지고 있는 가운데, 페이커는 그 변화가 어디까지 왔는지를 나타내는 가장 상징적인 선수 중 한 명으로 존재감을 보여주고 있다.