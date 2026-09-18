리메이크 영화 '인턴', 한 방의 부족함

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영화 <인턴> 스틸컷워너 브러더스 코리아㈜
영화 <인턴>은 런칭 3년 만에 패션계 다크호스로 떠오른 우투투의 CEO 선우(한소희)의 회사에 세금 혜택을 이유로 실버 인턴 기호(최민식)가 입사하며 시작되는 이야기다. 성별, 삶의 궤적, 일머리도 다른 두 사람이 세대를 뛰어 넘어 서로의 부족함을 채운다. 요즘 세대가 원하는 어른의 정석인 최민식은 원작의 노신사 벤(로버트 드 니로)과 차이점을 두고 '아빠 같은 한국 아저씨'라고 소개했다. 벤의 손수건 대신 티슈를 쓱 내미는 모습과 '내 딸 같아서 하는 말인데'라는 따스한 오지랖이 연륜 깊은 행보로 다가와 믿음직하게 읽힌다.
2015년 동명의 할리우드 영화를 리메이크한 <인턴>은 마치 최민식 자체를 염두에 둔 영화 같다. 기호의 37년 경력과 배우 최민식의 경력이 같아, 최민식의 인생론처럼 느끼는 순간도 찾아온다. 선우 역의 한소희는 일과 사랑 두 마리 토끼를 잡고 싶은 당찬 CEO의 프로페셔널한 모습으로 변신했다. 직장에서는 날카롭지만 일상에는 허당미 가득한 실수투성이로 그려진다. 그동안 맡은 역할로 다져진 퇴폐미와 어두운 이미지를 거둬 내고 트렌디하고 각 잡힌 콘셉트를 덧입히는 데 일조했다.
최민식 또한 비슷하다. <올드보이>, <악마를 보았다>, <범죄와의 전쟁>, <카지노> 등으로 선 굵은 악역 이미지를 벗고 넉넉한 인심과 어딘지 모르게 잔망스러운 좋은 어른의 모습을 입었다. 내 주변에도 이런 어른이 계셨으면 좋겠다는 마음이 영화를 보고 나면 자연스럽게 생길 정도다.
피할 수 없는 리메이크의 운명