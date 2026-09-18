사이트 전체보기
리메이크 영화 '인턴', 한 방의 부족함

리메이크 영화 '인턴', 한 방의 부족함

[리뷰] 영화 <인턴>

장혜령(doona90)
26.09.18 16:50최종업데이트26.09.18 16:50
구글 검색 선호 출처로 추가
영화 <인턴> 스틸컷
영화 <인턴> 스틸컷워너 브러더스 코리아㈜



2026년 한국판 리메이크작 <인턴>은 <조제> 이후 한국에서 투자배급에 손 뗀 워너브라더스가 다시 발붙인 영화이다. 애초 <인턴>은 워너브라더스가 한국 시장에서 철수하기 전 계획된 작품이다. 강윤성 감독이 연출하고 최민식이 합류하는 리메이크 이야기가 나왔지만 결국 사업이 철수하면서 무산되었다가, 2024년경 다시 한국 작품에 투자하면서 <인턴> 리메이크 작업 속도에 불이 붙었다.

원작(소설 <82년생 김지영>, 영화 <만약에 우리>) 영상화에 탁월한 재능을 보였던 김도영 감독이 총대 메고 한국식 각색에 전력을 다했다. 원작을 좋아하는 관객에게는 색다른 매력을 더하고, 처음 보는 관객에게는 넉살 좋은 은발 최민식을 각인하는 계기가 된다. 기호를 중심으로 주변 인물을 세공해 적재적소에 배치한 차별점이겠다.

좋은 어른의 정석
영화 <인턴> 스틸컷
영화 <인턴> 스틸컷워너 브러더스 코리아㈜

영화 <인턴>은 런칭 3년 만에 패션계 다크호스로 떠오른 우투투의 CEO 선우(한소희)의 회사에 세금 혜택을 이유로 실버 인턴 기호(최민식)가 입사하며 시작되는 이야기다. 성별, 삶의 궤적, 일머리도 다른 두 사람이 세대를 뛰어 넘어 서로의 부족함을 채운다. 요즘 세대가 원하는 어른의 정석인 최민식은 원작의 노신사 벤(로버트 드 니로)과 차이점을 두고 '아빠 같은 한국 아저씨'라고 소개했다. 벤의 손수건 대신 티슈를 쓱 내미는 모습과 '내 딸 같아서 하는 말인데'라는 따스한 오지랖이 연륜 깊은 행보로 다가와 믿음직하게 읽힌다.

2015년 동명의 할리우드 영화를 리메이크한 <인턴>은 마치 최민식 자체를 염두에 둔 영화 같다. 기호의 37년 경력과 배우 최민식의 경력이 같아, 최민식의 인생론처럼 느끼는 순간도 찾아온다. 선우 역의 한소희는 일과 사랑 두 마리 토끼를 잡고 싶은 당찬 CEO의 프로페셔널한 모습으로 변신했다. 직장에서는 날카롭지만 일상에는 허당미 가득한 실수투성이로 그려진다. 그동안 맡은 역할로 다져진 퇴폐미와 어두운 이미지를 거둬 내고 트렌디하고 각 잡힌 콘셉트를 덧입히는 데 일조했다.

최민식 또한 비슷하다. <올드보이>, <악마를 보았다>, <범죄와의 전쟁>, <카지노> 등으로 선 굵은 악역 이미지를 벗고 넉넉한 인심과 어딘지 모르게 잔망스러운 좋은 어른의 모습을 입었다. 내 주변에도 이런 어른이 계셨으면 좋겠다는 마음이 영화를 보고 나면 자연스럽게 생길 정도다.

피할 수 없는 리메이크의 운명
영화 <인턴> 스틸컷
영화 <인턴> 스틸컷워너 브러더스 코리아㈜

하지만 아무리 잘해도 원작과 비교 당하는 리메이크작의 숙명은 피하기 어렵다. 시대와 인종, 문화, 세대를 뛰어넘어 어떻게 현지화할 것인가에 초점이 맞춰지기 마련인데, <인턴>은 한국의 기업 문화와 젊은 세대의 유행어, 줄임말을 적극 활용해 세대 차이를 부각하고, 레트로와 모던함의 적절한 조화를 음식과 감정에 담아내 안전한 모험을 떠났다.

그래서일까. 현실적인 직장 생활도 아니고, 세대 차이를 크게 다룬 영화도 아닌 판타지 그 이상도 이하도 아닌 톤이다. 한국적인 각색이라 말하는 것들이 크게 와닿지 않아 다소 밋밋하다. 청년 실업과 노년 빈곤이 높아지는 가운데 기호와 선우처럼 멋진 인생을 즐길 기회는 한정적이기 때문. 현실 문제는 덮어 두고 예쁜 필터로 투영된 영화 속 현실이 살짝 괴리감이 드는 건 사실이다.

그래도 이 두 사람의 협업은 멀리 보자면 의미 있다. 지도를 만들던 출판인으로서의 집념과 새 시즌마다 옷을 만드는 혁신이란 디자이너의 직업 역량은 틈을 메우며 시너지를 이룬다. 또한 기호의 전 직장이 선우의 사옥으로 변신했다는 점도 의미심장하다. 낡았다고 무조건 버리기보다 장점은 살리고 단점은 보강해 유산을 지키는 모습도 흐뭇한 시선으로 그려진다. 덧붙이자면, 내비게이션의 대중화로 더 이상 종이 지도로 길을 찾지 않는 현대인의 일상처럼, 나이 든 세대의 퇴장이 새로운 세대의 유입과 맞물리는 자연스러운 현상임을 말하고 있다.

시대가 바뀐 만큼 원작에서 겉핥기식으로 그려진 워킹맘, 전업 남편 등 반쪽짜리 여성 서사보다 조금은 진보한 메시지도 눈에 띈다. 선우를 독립적이고 주체적인 인물로 묘사하며 원작과 다른 결말로 비틀었다. AI가 업무 전반에 들어온 상황을 재미있게 그려내면서도 디지털의 편리성에 매몰된 젊은 세대의 약점도 슬며시 건드리며 웃음을 준다. 다만 기호는 업무에 깊숙하게 닿기보다 상담, 운전 등 한정적인 곳에서 멈춘다. 직원들의 고민을 들어주고 해결해 주는 감정 대리인의 모습으로만 읽힌다. 좀 더 개입하며 성과를 이뤘다면 의미 있는 재도약이 되었을 것 같아 안타깝다.
인턴

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
장혜령 (doona90) 내방

보고 쓰고, 읽고 쓰고, 듣고 씁니다.

이 기자의 최신기사 택배 기사의 심야 배달이 불러온 생존 사투