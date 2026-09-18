리메이크 영화 '인턴', 한 방의 부족함

▲영화 <인턴> 스틸컷 워너 브러더스 코리아㈜

하지만 아무리 잘해도 원작과 비교 당하는 리메이크작의 숙명은 피하기 어렵다. 시대와 인종, 문화, 세대를 뛰어넘어 어떻게 현지화할 것인가에 초점이 맞춰지기 마련인데, <인턴>은 한국의 기업 문화와 젊은 세대의 유행어, 줄임말을 적극 활용해 세대 차이를 부각하고, 레트로와 모던함의 적절한 조화를 음식과 감정에 담아내 안전한 모험을 떠났다.



그래서일까. 현실적인 직장 생활도 아니고, 세대 차이를 크게 다룬 영화도 아닌 판타지 그 이상도 이하도 아닌 톤이다. 한국적인 각색이라 말하는 것들이 크게 와닿지 않아 다소 밋밋하다. 청년 실업과 노년 빈곤이 높아지는 가운데 기호와 선우처럼 멋진 인생을 즐길 기회는 한정적이기 때문. 현실 문제는 덮어 두고 예쁜 필터로 투영된 영화 속 현실이 살짝 괴리감이 드는 건 사실이다.



그래도 이 두 사람의 협업은 멀리 보자면 의미 있다. 지도를 만들던 출판인으로서의 집념과 새 시즌마다 옷을 만드는 혁신이란 디자이너의 직업 역량은 틈을 메우며 시너지를 이룬다. 또한 기호의 전 직장이 선우의 사옥으로 변신했다는 점도 의미심장하다. 낡았다고 무조건 버리기보다 장점은 살리고 단점은 보강해 유산을 지키는 모습도 흐뭇한 시선으로 그려진다. 덧붙이자면, 내비게이션의 대중화로 더 이상 종이 지도로 길을 찾지 않는 현대인의 일상처럼, 나이 든 세대의 퇴장이 새로운 세대의 유입과 맞물리는 자연스러운 현상임을 말하고 있다.



시대가 바뀐 만큼 원작에서 겉핥기식으로 그려진 워킹맘, 전업 남편 등 반쪽짜리 여성 서사보다 조금은 진보한 메시지도 눈에 띈다. 선우를 독립적이고 주체적인 인물로 묘사하며 원작과 다른 결말로 비틀었다. AI가 업무 전반에 들어온 상황을 재미있게 그려내면서도 디지털의 편리성에 매몰된 젊은 세대의 약점도 슬며시 건드리며 웃음을 준다. 다만 기호는 업무에 깊숙하게 닿기보다 상담, 운전 등 한정적인 곳에서 멈춘다. 직원들의 고민을 들어주고 해결해 주는 감정 대리인의 모습으로만 읽힌다. 좀 더 개입하며 성과를 이뤘다면 의미 있는 재도약이 되었을 것 같아 안타깝다.

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