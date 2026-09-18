마무리 아닌 멀티이닝... LG가 고우석을 기다린 이유

케이비리포트

LG 고우석의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)무엇보다 주목할 지점은 평균자책점 0.00의 기록 만이 아니다. 미국 진출 이전 고우석은 전형적인 1이닝 마무리였다. 2022시즌 42세이브로 구원왕에 올랐고 2023년에는 LG의 통합우승 마지막 아웃카운트를 책임졌다. 하지만 2024년 이후 미국 마이너리그에서 롱릴리프로도 뛰면서 멀티이닝 경험을 쌓았고 KBO 복귀 후 활용도가 높아졌다.투구 조합도 이전과 달라졌다. 최고 150km/h 중반대 패스트볼은 여전하지만 과거보다 커터 등 변화구의 존재감이 커졌다. 16일 NC전에서는 최고 154km/h 패스트볼과 140km/h 중후반대 커터를 앞세워 공격적으로 스트라이크존을 공략했다.특히 복귀 후 좌타자 상대 피안타율이 0.143에 그치고 있다는 점도 눈에 띈다. 좌우로 움직이는 커터에 빠르게 떨어지는 포크볼이 더해지면서 좌타자를 상대할 수 있는 선택지가 다양해졌다. 아직 5경기 등판이라 표본 수가 적긴 하지만 미국 진출 이전과는 달라진 투구 패턴을 보이고 있다.