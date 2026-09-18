마무리 아닌 멀티이닝... LG가 고우석을 기다린 이유

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KBO 복귀 후 무실점 투구를 이어가고 있는 LG 고우석LG트윈스
2026 KBO리그 후반기 이후 부진하던 LG 트윈스가 시즌 막판 4연승으로 다시 상승세를 타고 있다. 부상자 속출과 필승조의 난조로 불펜 운용에 어려움을 겪던 LG에 시즌 내내 고대하던 지원군이 도달한 덕분이다. 3년 간의 미국 야구 도전을 마치고 9월초 돌아온 고우석이 LG 불펜의 새로운 해답으로 자리잡았다.
지난 3일 1군 엔트리에 등록된 고우석은 복귀 후 5경기에서 7.1이닝을 소화했고 2승 1세이브 1홀드, 평균자책점 0.00을 기록 중 이다. 3피안타 3볼넷을 허용하는 동안 8개의 탈삼진을 잡았고 복귀 후 자책점을 한 점도 내주지 않았다.
특히 최근 3경기의 투구 내용이 인상적이다. 지난 12일 삼성 라이온즈전에서 1.2이닝을 소화한 고우석은 15~16일 NC 다이노스를 상대로 1.1이닝, 2.1이닝을 연속으로 책임졌다. 이틀 연속 멀티이닝을 포함해 최근 3경기에서 5.1이닝을 던지는 동안 실점 없이 투구를 마쳤다.