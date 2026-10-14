2년 전 죽은 친구가 찍은 영화를 찾는 영화평론가

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
누구나 삶의 어느 자리엔가 두고 온 것이 있다. 무엇도 뒤에 남겨두지 않은 사람을 나는 이제껏 단 한 명도 만나본 일이 없다. 저 <모비 딕>의 에이해브 선장 같은 이는 참으로 드물어서 사람들은 이 소설을 이례적으로 후손을 남기지 못한 문학의 걸작이라고 부르고는 하는 것이다. 대부분의 평범한 사람은 가슴 속에 용골 하나쯤 삼킨 채로 사지에는 바퀴를 억지로 매달고 대지 위를 동분서주한다. 그러니까 삶을 살아가는 것이다. 어떻게든 앞으로 나아가는 것이다. 그게 인생이라고, 다들 그렇게들 산다고 말한다. 왜 아닐까.
컷 뒤에 컷이 붙는다. 편집의 묘미 중 하나는 전혀 다른 시공간의 무엇을 잘라다가 앞과 뒤에다 붙이는 데서 온다. 누군가는 매끄러운 컷 연결로써 자르긴 잘랐으되 언제 어떻게 잘렸는지 남모르게 하는 것을, 다른 누구는 '이보시오 바로 여기서 장면이 전환되는 것이외다' 광화문 사거리서 고함치듯 해낸다. 때로는 관객이 눈치 채지 못하는 은밀함이 영화의 미덕이 되지만, 그 반대 또한 얼마든지 있다. 앗, 하고 당혹하게 하는 연결, 어느 거친 편집에도 미덕이 있다면, 그것은 관객으로 하여금 그 끊고 이음을 생각하도록 하는 데 있는 것이 아닐까. 편집이 관객에게 말을 건다는 건 바로 이를 이름일 테다.
<극장에 두고 온 것들>은 올해 열린 31회 부산국제영화제 비전 섹션 상영작이다. '앞을 내다본다'는 뜻을 내포한 'Vision'을 이름으로 빼어단 섹션답게 비전은 새로운 관점이나 독창적인 구조를 발견할 수 있는 작품을 가려 뽑아 소개하려 노력해왔다. 올해 선정작은 24편이다. 이중 절반이 한국 작품으로 꾸려졌는데, 모두 이번 상영이 '월드 프리미어', 세계 최초 공개다. 부산국제영화제의 위상은 꼭 국제영화제작자연맹(FIAPF)의 A-리스트 지정이란 사건이 아니더라도 제 작품을 이 영화제서 처음으로 공개하길 원하는 국내외 창작자들이 늘어나고 있다는 점에서도 확인할 수 있다. 남은 건 영화제가 그만한 영향력을 창작자와 관객, 시민 일반에 충실히 돌려주느냐는 과제가 아닐까 한다.