2년 전 죽은 친구가 찍은 영화를 찾는 영화평론가

부산국제영화제

스틸컷이어지는 도경의 행동이 이를 방증한다. 도경은 요 며칠 들고 다니던 대학시절 쓰던 캠코더를 들어 가만히 그 후배의 뒷모습을 담는다. 저와 멀어지는, 어쩌면 저의 옛 시절과 닮아 있는 그 후배의 뒷모습을 가만히 오랫동안 담아낸다. 어떤 영화들은 그런 순간을 담는다. 기존의 호흡과 다른 호흡, 보통의 색감과 다른 색감 등으로 영화 가운데 낯선 감흥을 일으킨다. 십 수 년은 족히 됐을 구형 캠코더의 색감이 낯설고 정겹다. 이제는 찾아볼 수 없는 그 정서는 과거 필름시대의 물건들이 그렇듯, 오래된 디지털 도구들의 결과물 또한 오늘의 세상 가운데 발붙이지 못한 지 오래되었음을 보여준다. 첨단을 자랑했던 HD캠코더조차 큰 화면으로 보자면 픽셀이 깨지고 뭉개지는 현상이 두드러졌는데, 오늘의 4K UHD급 카메라에선 그런 일은 좀처럼 찾아볼 수 없다.도경이 든 카메라가 후배의 뒷모습을 한참 동안 뒤따른다. 그리고 어느 순간 뚝, 화면은 폭력적이라 할 만큼 서슴없이 끊어진다. 바뀐 화면 중앙에는 고기가 듬뿍 든 찌개가 보글보글 끓고 있다. 찌개는 이내 도경과 엄마가 앉은 식탁으로 옮겨진다. 그리고 오가는 일상적 대화들이 대신 자리를 차지한다. 앞의 것과 뒤의 것은 어떻게 연결되는가. 예비 없이 뚝, 하고 끊어지는 전환은 보는 이에게 상당히 불편한 감상을 일으킬 밖에 없다. 누구나 좋은 것은 계속 이어지길 바라고, 일어난 감상은 제대로 대접받길 원한다. 그러나 영화는 그와 같은 요구를 의도적으로 일으키고는 무시한다. 왜일까. 어째서 자연스런 연결 대신 낯설고 어색한 이어붙임을 택한 걸까. 그것이 일으키는 효과가 곧 목적일 것이 분명하다.영화는 수차례에 걸쳐 떨어지는 해상도의 영상을 삽입한다. 일부는 앞에 언급한 것처럼 도경이 구형 캠코더로 찍는 영상이고, 나머지는 도경이 죽은 친구의 작품을 찾아다니며 만나는 옛 영상들이다. 요컨대 영화는 현 시점을 살아가는 도경이 친구의 흔적을 추적하는 이야기이자, 그 과정에서 만나는 지나간 것들의 이야기가 된다. <극장에 두고 온 것들>은 이 과정에서 자연스레 제 진짜 관심을 부각한다. 2년 전 죽었다는 친구의 이야기와 영화가 만들어지던 때로부터 역시 2년 전 철거된 강원도 원주시의 아카데미극장 이야기가 잇대어진다.