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김성호의 씨네만세 2년 전 죽은 친구가 찍은 영화를 찾는 영화평론가

2년 전 죽은 친구가 찍은 영화를 찾는 영화평론가

[김성호의 씨네만세 1459] 31회 부산국제영화제 비전 <극장에 두고 온 것들>

김성호(starsky216)
26.10.14 14:01최종업데이트26.10.14 14:01
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* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

누구나 삶의 어느 자리엔가 두고 온 것이 있다. 무엇도 뒤에 남겨두지 않은 사람을 나는 이제껏 단 한 명도 만나본 일이 없다. 저 <모비 딕>의 에이해브 선장 같은 이는 참으로 드물어서 사람들은 이 소설을 이례적으로 후손을 남기지 못한 문학의 걸작이라고 부르고는 하는 것이다. 대부분의 평범한 사람은 가슴 속에 용골 하나쯤 삼킨 채로 사지에는 바퀴를 억지로 매달고 대지 위를 동분서주한다. 그러니까 삶을 살아가는 것이다. 어떻게든 앞으로 나아가는 것이다. 그게 인생이라고, 다들 그렇게들 산다고 말한다. 왜 아닐까.

컷 뒤에 컷이 붙는다. 편집의 묘미 중 하나는 전혀 다른 시공간의 무엇을 잘라다가 앞과 뒤에다 붙이는 데서 온다. 누군가는 매끄러운 컷 연결로써 자르긴 잘랐으되 언제 어떻게 잘렸는지 남모르게 하는 것을, 다른 누구는 '이보시오 바로 여기서 장면이 전환되는 것이외다' 광화문 사거리서 고함치듯 해낸다. 때로는 관객이 눈치 채지 못하는 은밀함이 영화의 미덕이 되지만, 그 반대 또한 얼마든지 있다. 앗, 하고 당혹하게 하는 연결, 어느 거친 편집에도 미덕이 있다면, 그것은 관객으로 하여금 그 끊고 이음을 생각하도록 하는 데 있는 것이 아닐까. 편집이 관객에게 말을 건다는 건 바로 이를 이름일 테다.

<극장에 두고 온 것들>은 올해 열린 31회 부산국제영화제 비전 섹션 상영작이다. '앞을 내다본다'는 뜻을 내포한 'Vision'을 이름으로 빼어단 섹션답게 비전은 새로운 관점이나 독창적인 구조를 발견할 수 있는 작품을 가려 뽑아 소개하려 노력해왔다. 올해 선정작은 24편이다. 이중 절반이 한국 작품으로 꾸려졌는데, 모두 이번 상영이 '월드 프리미어', 세계 최초 공개다. 부산국제영화제의 위상은 꼭 국제영화제작자연맹(FIAPF)의 A-리스트 지정이란 사건이 아니더라도 제 작품을 이 영화제서 처음으로 공개하길 원하는 국내외 창작자들이 늘어나고 있다는 점에서도 확인할 수 있다. 남은 건 영화제가 그만한 영향력을 창작자와 관객, 시민 일반에 충실히 돌려주느냐는 과제가 아닐까 한다.

극장에 두고 온 것들 스틸컷
극장에 두고 온 것들스틸컷부산국제영화제

누구나 두고 온 것이 있다

<극장에 두고 온 것들>을 이야기하기 위해 하나의 이어붙임을 먼저 말하려 한다. 자고로 영화란 지극히 독종이거나 별종, 관종의 창작물이 아니고서야 컷 뒤에 컷이 붙는 편집점을 여럿 가지게 마련이다. 그 많고 흔한 컷들 가운데서 <극장에 두고 온 것들>의 편집은 여러모로 목소리가 크고 자기주장이 있다. 관객에게 좀체 무시할 수 없는 질문을 던진다. 예를 들면 이런 식.

영화 속 유달리 예쁜 지점들이 있다. 주인공인 도경(기도영 분)이 졸업 후 오랜만에 모교 영화동아리를 찾은 뒤 벌어지는 일이다. 영화평론가로 활동하는 그녀는 오랜만에 우연히 만난 대학동기로부터 같은 동아리원이었던 옛 친구가 재작년 세상을 떠났다는 사실을 듣는다. 그리고 집에 돌아와 오래 전 물건들을 살피는데, 하필 그 친구가 찍은 단편영화만큼은 찾을 수가 없는 것이다. 졸업 후 10여 년이 흐르는 동안 뿔뿔이 흩어진 친구들에게 묻기도 하고, 영상자료원이며 영화를 틀었던 영화제들을 돌아보는 사이, 모교 동아리에 혹시나 작품 CD가 남아 있을까 하고 들른 것.

동아리방에 영화는 간 데 없고 얼굴도 모르는 까마득한 후배 하나만 남아 지키고 있다. 소득 없이 돌아서 나온 그녀에게 그 후배가 다가와 말을 건다. "저기 혹시 임도경 평론가님 맞으시죠?"하고 말을 건 후배가 "선배님 글을 좋아해요"라고 작고 소중한 고백을 던지는 순간은 삶에서 그리 흔치만은 않은 마주함일 테다. "저 GV도 자주 보러 가요"라는 후배의 말에 도경은 "감사해요. 또 봐요"하고만 답할 뿐인데, 따로 더 붙일 말이 없을 뿐이지 그 고마움이며 반가움이 그쯤에서 그치는 건 아닐 것이다.

극장에 두고 온 것들 스틸컷
극장에 두고 온 것들스틸컷부산국제영화제

그 편집의 이유는 무엇일까

이어지는 도경의 행동이 이를 방증한다. 도경은 요 며칠 들고 다니던 대학시절 쓰던 캠코더를 들어 가만히 그 후배의 뒷모습을 담는다. 저와 멀어지는, 어쩌면 저의 옛 시절과 닮아 있는 그 후배의 뒷모습을 가만히 오랫동안 담아낸다. 어떤 영화들은 그런 순간을 담는다. 기존의 호흡과 다른 호흡, 보통의 색감과 다른 색감 등으로 영화 가운데 낯선 감흥을 일으킨다. 십 수 년은 족히 됐을 구형 캠코더의 색감이 낯설고 정겹다. 이제는 찾아볼 수 없는 그 정서는 과거 필름시대의 물건들이 그렇듯, 오래된 디지털 도구들의 결과물 또한 오늘의 세상 가운데 발붙이지 못한 지 오래되었음을 보여준다. 첨단을 자랑했던 HD캠코더조차 큰 화면으로 보자면 픽셀이 깨지고 뭉개지는 현상이 두드러졌는데, 오늘의 4K UHD급 카메라에선 그런 일은 좀처럼 찾아볼 수 없다.

도경이 든 카메라가 후배의 뒷모습을 한참 동안 뒤따른다. 그리고 어느 순간 뚝, 화면은 폭력적이라 할 만큼 서슴없이 끊어진다. 바뀐 화면 중앙에는 고기가 듬뿍 든 찌개가 보글보글 끓고 있다. 찌개는 이내 도경과 엄마가 앉은 식탁으로 옮겨진다. 그리고 오가는 일상적 대화들이 대신 자리를 차지한다. 앞의 것과 뒤의 것은 어떻게 연결되는가. 예비 없이 뚝, 하고 끊어지는 전환은 보는 이에게 상당히 불편한 감상을 일으킬 밖에 없다. 누구나 좋은 것은 계속 이어지길 바라고, 일어난 감상은 제대로 대접받길 원한다. 그러나 영화는 그와 같은 요구를 의도적으로 일으키고는 무시한다. 왜일까. 어째서 자연스런 연결 대신 낯설고 어색한 이어붙임을 택한 걸까. 그것이 일으키는 효과가 곧 목적일 것이 분명하다.

영화는 수차례에 걸쳐 떨어지는 해상도의 영상을 삽입한다. 일부는 앞에 언급한 것처럼 도경이 구형 캠코더로 찍는 영상이고, 나머지는 도경이 죽은 친구의 작품을 찾아다니며 만나는 옛 영상들이다. 요컨대 영화는 현 시점을 살아가는 도경이 친구의 흔적을 추적하는 이야기이자, 그 과정에서 만나는 지나간 것들의 이야기가 된다. <극장에 두고 온 것들>은 이 과정에서 자연스레 제 진짜 관심을 부각한다. 2년 전 죽었다는 친구의 이야기와 영화가 만들어지던 때로부터 역시 2년 전 철거된 강원도 원주시의 아카데미극장 이야기가 잇대어진다.

극장에 두고 온 것들 스틸컷
극장에 두고 온 것들스틸컷부산국제영화제

이 영화가 주목하는 정서

이때 지나간 영상들이 일으키는 분명한 감상이 있다. 없어진 아카데미극장을 포함하여 이제 더는 만날 수 없는 장소와 상황, 또 사람들의 모습들이 품은 정서다. 그는 그대로 영화의 제목이기도 한 '극장에 두고 온 것들'이 지목하는 것이다. 영화를 찍고 상영하고 관련 행사를 준비하고, 무엇보다 그 자리를 찾아 영화를 보았던 수많은 사람들 사이에 저마다의 추억으로 자리했을 것들이 뭉텅이 째 사라지진 않았느냐를 묻는다. 한때, 우리가 지나온 극장에는 있었는데, 이제와 돌아보면 극장도 사람도 그때의 우리도 없지 않느냐고.

배를 채울 고기찌개는 있으나 그 시절 가슴속을 채웠던 낭만은 있는가. 현실도 미래도 있지만 곁을 지켰던 옛 친구들은 어디에 있는가. 덧없이 그렸던 꿈과 희망과 우정과 사랑은 또 어떤가. 죽은 건 그저 도경의 친구만이 아니고 부서진 건 그저 아카데미극장만은 아닐지도 모른다.

<극장에 두고 온 것들>은 그래서 어떠해야 한다고 말하는 영화가 아니다. 옛 화면과 지금의 화면 사이로 두드러지는 두고 온 것과 지금 가진 것의 대비로부터 무엇이 낫고 못하다고 말하지 않는다. 대신 두고 온 것을 돌아보도록 이끈다. 상자에 넣어 아무 곳에나 처박아 두고는 오래도록 열어보지 않았던 소중한 것이 있지는 않느냐고, 그것이 어쩌면 정말로 귀한 것은 아니었냐고 그저 가만히 묻고 있는 영화다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

아주 조금은 아름다웠다고

급류에 든 개구리처럼 어찌어찌 흘러가며 사는 세상이다. 아날로그가 디지털이 되고, 디지털의 기록과 처리능력은 비약적으로 향상돼 전의 것과는 비할 바 없이 달라졌다. 이제는 AI영상이 또 다른 변화를 불러올까. 그 뒤는 또 무엇일까. 쉽게 내다보기 어렵다. 옛 것은 부수어지기 일쑤다. 새것도 금세 옛 것이 되고 만다. 앞만 보며 내달리는 세상 가운데 옛 것을 돌보는 일은 안주이고 도태처럼 여겨지기도 한다.

그리하여 그저 살아갈 뿐인 우리는 한때는 귀했던 많은 것들을 삶의 어느 자리에 두고서는 다시는 돌아보지 않는 것인지도 모르겠다. 다들 그렇게 살아간다고 합리화하고, 저도 모르게 잊어버리면서 말이다. 그러다 듣게 되는 것이다. 그 친구가 재작년인가 죽었다고. 그 극장은 벌써 2년 전에 철거됐다고 말이다.

흘러가는 세상에 떠밀리듯 사는 인생이다. 그래서 이 영화가 더욱 와 닿았는지도 모르겠다. 나는 그저 여기에 <극장에 두고 온 것들>의 돌아봄이 아주 조금은 아름다웠다고 적을 뿐이다.

덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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