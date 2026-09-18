한국 여자농구, 말레이시아 106-40 완파... 66점 차 대승

FIBA

허예은은 11득점 8어시스트로 전천후 활약을 펼쳤다.이번 경기에서 또 하나 주목할 부분은 대표팀의 선수 운용이다. 한국은 박지수와 박지현이 합류하지 못하면서 11명으로 대회를 시작했다. 박지수는 발목 부상 회복 문제로, 박지현은 소속팀 로스앤젤레스 스파크스의 WNBA 일정 때문에 불참했다. 추가 선발은 이뤄지지 않았다.여기에 강이슬까지 이날 코트를 밟지 않았다. 강이슬은 월드컵 기간 발목 통증을 안고 있었고, 박수호 감독은 말레이시아전에서 출전시키지 않았다. 결국 엔트리 11명 가운데 10명이 실제 경기에 나섰고, 출전 선수 10명 모두 득점했다.이 상황에서 공격이 특정 선수에게 몰리지 않았다는 점은 다음 경기를 준비하는 과정에서 중요한 부분이다. 이소희가 21득점으로 팀 내 최다 득점을 기록했고 최이샘이 19득점을 보탰다.허예은은 11득점 8어시스트, 안혜지는 2득점 10어시스트를 기록했다. 득점원이 많았을 뿐 아니라 볼을 배급하는 선수도 분명했다. 이소희 역시 4스틸을 기록하며 수비에서 공격으로 넘어가는 과정에 기여했다.최이샘은 경기 초반 외곽에서 흐름을 바꾸는 3점슛을 넣었고 19득점 7리바운드로 내외곽에서 모두 존재감을 드러냈다. 거기에 더해 이해란 12득점, 강유림 11득점, 정현 10득점 등 선수들이 돌아가면서 득점 부담을 나눴다. 한두 명의 득점력이 아니라 여러 선수의 움직임이 맞물렸다는 점이 더욱 고무적이다.다만 말레이시아전의 결과만으로 한국의 전체적인 경쟁력을 판단하기는 이르다. 말레이시아는 FIBA 세계랭킹 83위로 한국의 14위보다 순위가 많이 낮은 팀이다. 한국은 오는 21일 오후 1시 같은 장소에서 몽골과 조별리그 2차전을 치른다. 이후 22일 오후 4시 대만과 최종전을 갖는다.몽골전까지는 선수들의 출전 시간을 조절하면서 조직력을 다지는 과정이 될 가능성이 크고, 대만전에서는 이번 경기에서 드러난 공격 분산과 수비 압박이 중위권 이상의 팀을 상대로도 유지되는지를 확인할 필요가 있다.2014년 인천 대회 이후 12년 만의 금메달을 노리는 한국으로서는 점수 차 자체보다 11명이라는 제한된 전력 안에서 여러 선수의 역할을 확인했다는 점이 더 중요하다. 월드컵을 마친 뒤 곧바로 아시안게임에 들어온 일정까지 고려하면, 앞으로의 경기에서는 대승보다 선수들의 체력 관리와 역할 분담, 그리고 강한 상대를 만났을 때도 공격 구조를 유지하는지가 더 중요한 시험대가 될 전망이다.