80세 재즈 거장 에디 고메즈의 첫 앨범 껴안고, 그를 만났다

염동교

에디 고메즈 EBS 스페이스 공감 콘서트재즈 애호가들에게 빌 에반스 트리오의 베이시스트는 각별하다. < 포트레이트 인 재즈 (Portrait In Jazz) >(1960)와 < 왈츠 포 데비(Waltz For Debby) >(1962)같은 고전에 일조한 스콧 라파로를 필두로 < 문 빔즈(Moon Beams) >에서 드러머 폴 모티안과 리듬 섹션을 구축했던 척 이스라엘스와 짧게 협연했던 마크 존슨까지. 그중 에반스와 가장 많은 작품을 함께 빚은 인물이 푸에르토리코 출신 연주자 에디 고메즈다.장르와 시대 무관 다채로운 정체성의 음악가를 소개하는 EBS <스페이스 공감>이 지난 17일 '에디 고메즈 트리오 – 재즈 베이스의 전설'이라는 타이틀로 이 명장을 초빙했다.에반스와의 파트너십 이외에도 당돌하고 실험적인 솔로 경력, 포스트 밥과 재즈 퓨전을 경유한 이 추진력 넘치는 연주인을 2024년 10월 북살롱 오티움과 서울숲 재즈 페스티벌에 이어 세 번째로 만났다.피아니스트 스테판 칼슨, 드러머 스티브 프루잇의 3인조 구성으로 열린 본 공연은 그레이트 아메리칸 송북(20세기 초중반 재즈 스탠더드와 뮤지컬 음악을 아우르는 명곡 모음집)과 트리오가 직접 작곡한 작품을 아우르는 담백하고 정갈한 음악 만찬이었다. 재즈 스탠더드는 작품성에 기반해 오래도록 대중과 음악가들이 사랑한 곡들을 일컫는다.'랩소디 인 블루(Rhapsody In Blue)'의 주인공이자 20세기 미국 고전 음악 거성 조지 거슈윈의 '마이 맨 이즈 곤 나우(My Man's Gone Now)'에 이어 에디 고메즈가 직접 작곡한 1992년도 곡 '칙스(Cheeks)'가 울려 퍼졌다.개구리의 둥근 몸처럼 트럼펫을 불 때 볼이 부풀어 오르는 트럼페터 디지 길레스피에게 바치는 곡이라고. 곡명의 유래처럼 유쾌한 곡조였다. 피아니스트 스테판 칼슨과 드러머 스티브 프루잇의 콜 앤 리스폰스가 돋보였다.미국 작곡가 지미 반 휴센 (Jimmy Van Heusen)이 1943년 지은 '잇 쿠드 해픈 투 유(It Could Happen to You)'도 비운의 천재 피아니스트 버드 파월부터 일본의 대표적 재즈 보컬리스트 키미코 카사이까지 무수한 음악가가 커버한 스탠더드. 공교롭게도 바로 전날 연희동의 엘피 카페 하우스 오브 바이닐에서 레이베이의 우아한 음색으로 이 곡을 접했는데 트리오 앙상블이 상반된 매력을 선사했다.