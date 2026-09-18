택배 기사의 심야 배달이 불러온 생존 사투

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영화 <레지던트 이블: 0번째 밤> 스틸컷의료 택배 기사 브라이언(오스틴 에이브람스)은 배송비를 두 배 준다는 조건에 혹해 심야 라쿤 시티 종합병원으로 긴급 배달을 맡는다. 속절없이 폭설은 계속되고 스노우 체인 없이 위태로운 길을 가던 중 차로 뛰어는 한 여성을 치게 된다. 죽은 줄 알았지만 살아 있는 여성을 차로 옮겨 병원으로 데리고 가던 중, 이상 증상이 발현된 여성의 습격으로 모든 것이 초토화된다. 겨우 의료 택배 상자와 몸뚱이만 건진 브라이언은 희미한 불빛을 따라 오두막에 도착하고, 통신마저 끊긴 상황에서 누구에게도 도움을 청하지 못한 채 괴물의 습격에 홀로 필사의 사투를 벌이게 된다.브라이언은 무엇이 들어있는지 알지 못한 채 라쿤 시티 종합병원(목적지)을 향하고, 그의 투철한 사명감과 오지랖 선행, 엉성한 스킬의 향연이 영화를 끝까지 보게 되는 원동력이다. 이는 게임 속 플레이어의 목적과 일치한다. 레벨과 공간마다 새로운 미션을 끝까지 완수하며 각각의 퀘스트를 통과하는 쾌감이 상당하다. 병원, 도로, 헛간, 오두막, 폐터널, 캠핑카 내부, 도심 뒷골목, 하수구 등 공간 이동 설계가 예측 불가해 호기심을 높인다.<레지던트 이블: 0번째 밤>은 원작 게임의 팬덤과 게임을 전혀 모르는 관객 모두 만족하는 호러 영화로 재탄생되었다. 비밀스러운 실험이 유출되어 도시 전체가 아수라장이 된 비현실적인 밤을 평범한 소시민의 일상과 접목해 현실적인 밤으로 옮긴 독창적 공포가 핵심이다.청소년 관람 불가 영화답게 화끈하고 통쾌한 액션은 덤이다. 어디서 튀어나올지 모를 감염자의 압도적인 비주얼과 기이한 행동이 몰입도를 끌어올린다. <군체>의 감염자들의 집단행동의 기괴함에 몇 단계는 업그레이드된 비주얼 테러가 연이어 벌어진다. 팔과 다리가 여러 개로 뭉쳐진 크리처, 머리가 갈라지며 촉수를 뻗는 크리처, 건물 옥상에서 떨어지는 감염자들, 거대한 형상의 괴물 속에서 터져 나오는 감염체, <서브스턴스>를 연상케 하는 뒤틀린 감염자의 형상은 쉽게 잊히지 않는다.또한, 고어적인 수위와 피 칠갑의 향연에도 특유의 긍정성과 유머를 잃지 않는 브라이언의 캐릭터성이 끝까지 유지된다. 일인칭 시점 샷을 적절히 사용해 서바이벌 슈팅 게임을 하는 듯한 생생한 체험을 돋보인다. 한시도 쉬지 않는 도파민의 향연은 쇼츠에 중독된 관객마저 풀 충전되는 만족과 영화의 장르적 재미까지 쌍끌이한다.다채로운 경험을 더하기 위해 카메라의 무빙은 필수다. 카메라는 마치 게임 밖의 플레이어가 지시하듯 여러 각도로 움직인다. 패닝, 틸팅을 자유자재로 넘나든다. 주인공의 등 뒤에서 본 삼인칭 숄더 뷰(shoulder view, 백뷰)로 다양한 정보를 확인시켜 주며 캐릭터를 따라가는 트래킹 숏까지 적절히 사용해 게임 속 같은 현장감이 지속된다.