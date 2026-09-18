북한도 한국과 나란히 U20 여자월드컵 8강 진출... 라이벌 일본 물리쳐

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2026 FIFA U20 여자 월드컵 16강 결과

(9월 18일 금요일 오전 1시 30분, 슈타디온 미에이스키 로치 - 폴란드)

★ 북한 2-0 일본 [골, 도움 기록 : 후루타 아사코(64분 10초,자책골), 최연아(68분 25초,도움-최림정)]

◇ 2026 U20 여자월드컵 8강 일정표

한국 - 이탈리아 (9월 19일 토 오후 10시, 아레나 소스노비에츠)

브라질 - 스페인 (9월 20일 일 오전 1시 30분, 아레나 소스노비에츠)

나이지리아 - 콜롬비아 (9월 20일 일 오후 10시, 슈타디온 미에이스키 로치)

북한 - 캐나다 (9월 21일 월 오전 1시 30분, 슈타디온 미에이스키 로치)

2026 FIFA U20 여자월드컵 토너먼트 대진표여자축구 아시아 라이벌을 뛰어넘어 세계 정상급 무대에서도 트로피를 놓고 자주 맞붙는 북한과 일본이 이번에는 폴란드에서 만났다. 20세 이하 여자월드컵 그라운드이지만 2027년 브라질 여자월드컵을 앞두고 떠오르는 실력자들을 찾아낼 수 있는 좋은 기회이기에 세계 여자축구 전문가들의 관심을 끌어모은 빅 매치가 성사된 것이다. 여기서 디펜딩 챔피언 북한이 여전히 탄탄한 조직력을 자랑하며 일본을 압도했는데, 하루 전 아르헨티나를 1-0으로 물리치고 한국 U20 대표팀이 가장 먼저 8강 토너먼트에 올라서니 북한이 그 뒤를 이어 대진표 반대쪽 한 자리를 차지한 것이다.한철학 감독이 이끌고 있는 북한 20세 이하 여자축구대표팀이 한국 시각으로 18일(금) 오전 1시 30분 폴란드 슈타디온 미에이스키 로치에서 벌어진 2026 FIFA(국제축구연맹) U20 여자월드컵 16강 토너먼트에서 강팀 일본을 상대로 2-0 완승을 거두고 8강에 올라 캐나다를 만나게 됐다.북한과 일본은 지난 4월 태국 탐마삿 스타디움에서 끝난 AFC(아시아축구연맹) U20 여자 아시안컵 결승에서도 만났는데 일본이 미드필더 사노 모모카의 결승골로 우승을 차지하여 이번 폴란드 U20 여자월드컵에 나온 것이다. 사노 모모카는 이번 게임에도 일본의 선발 미드필더로 나와 85분간 부지런히 뛰어다녔지만 더 단단해진 북한의 중원에 갇혀 제대로 어깨를 펴지 못했다.일본은 이번 게임 시작 후 31분 만에 간판 골잡이 타고 나츠미의 오른발 대각선 슛으로 먼저 결정적인 득점 기회를 잡았지만 북한 골키퍼 박주경이 침착하게 각도를 잡고 몸을 날려 막아냈다. 골 없이 이어진 후반에 북한의 골들이 4분 15초 간격으로 터지면서 8강 티켓은 디펜딩 챔피언 북한의 품으로 돌아갔다.64분 10초에 일본의 자책골이 먼저 들어갔다. 왼쪽 코너킥 세트피스 세컨드 볼 상황에서 최청금이 오른발 인스윙 크로스를 길게 넘겼는데 일본 미드필더 후루타 아사코가 헤더로 걷어낸다는 것이 골문 오른쪽 기둥과 아사코의 등에 맞으며 들어간 것이다.이렇게 북한의 첫 골이 터지고 정확하게 4분 15초 뒤에 완벽한 삼각 패스가 이어지며 추가골이 들어갔다. 후반 교체 멤버 허경의 스루패스를 받은 최림정이 일본 수비를 밀어내면서 절묘한 뒤꿈치 패스를 내줬고 포물선을 그리며 뒤로 돌아들어간 또 다른 교체 멤버 최연아가 몸을 날려 오른발 슛(68분 25초)을 기막히게 일본 골문 왼쪽 구석으로 차 넣은 것이다.최연아는 북한 여자축구 차세대 에이스로 떠오르고 있기에 우리 선수들도 그 움직임을 계속 주시해야 할 인물이다. 이렇게 슛(북한 20개, 일본 5개), 유효슛(북한 9개, 일본 1개) 기록만으로도 일본을 압도한 북한이 디펜딩 챔피언으로서의 자존심을 자랑하며 8강에 올랐다.북한은 2024년 9월 콜롬비아 보고타에서 끝난 U20 여자월드컵 결승에서도 일본과 만나 1-0으로 이기고 세 번째 우승 위업을 이뤘는데 결승전 결승골 주인공 최일선은 지금 아이치-나고야 아시안게임 북한 여자축구대표팀 15번 유니폼을 입고 언니들과 금메달을 노리고 있다.8강 대진표 위에 북한과 한국은 반대쪽에 있기 때문에 결승전이나 3위 결정전에서 만날 기회가 생기는데 한국이 먼저 이탈리아를 상대로 19일(토) 오후 10시에 아레나 소스노비에츠에서 4강 티켓을 노리게 되며, 북한은 8강 토너먼트 일정 중 가장 나중인 21일(월) 오전 1시 30분 게임으로 캐나다를 만난다.