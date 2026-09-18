'중국계 일본인' 하리모토 남매, 중국 탁구에 도전장

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하리모토 남매는 빼어난 실력을 앞세워 '일본의 시대'를 선언했다.하리모토 남매의 자신감은 최근 성적에서 나온다. 도모가즈는 현재 남자 단식 세계 4위다. 동생 미와는 여자 단식 세계 3위이며, 일본에는 남자 세계 3위 마쓰시마까지 있다. 일본이 이번 아시안게임에서 중국의 독주를 위협할 수 있다는 평가가 나오는 배경이다.중국도 일본을 가볍게 보지 않는다. '로이터 통신'에 따르면 중국 여자대표팀 마린 감독은 일본 선수들의 경기 스타일을 분석하고 있는 것을 비롯 선수들에게 모든 공을 진지하게 처리하고 경계를 늦추지 말 것을 강조했다고 전했다. 중국은 특히 미와와 하야타 히나가 호흡을 맞추는 여자복식을 주요 경쟁 구도로 보고 있다.중국 대표팀은 이번 대회에 왕추친, 쑨잉사, 왕만위 등 자국이 자랑하는 세계 정상급 선수들을 대거 포함시켰다. 경험이 풍부한 베테랑과 젊은 선수들을 함께 구성해 다시 한번 전 종목 석권을 노리고 있다.일본 역시 정면 승부를 준비한다. 도모가즈에게는 남자 단식 64년 만의 금메달이라는 기록이 걸려 있다. 남자 단체전에서는 60년 만의 정상 탈환에 도전한다. 세계 3위 마쓰시마와 함께 중국의 강자들을 상대해야 한다.미와의 역할도 크다. 이번 대회에서 여자 단식뿐 아니라 여자복식과 단체전, 혼합복식까지 4개 종목에 출전하며 일본의 메달 전략에서 중요한 위치를 차지하게 됐다. 중국에서 탁구를 시작한 부모의 영향을 받았지만 일본에서 낳고 성장했고, 이제는 세계랭킹 상위권 선수로 중국의 최정상 선수들과 맞붙을 수 있는 위치까지 올라왔다.도모가즈가 말한 '일본의 시대'가 실제로 시작될지는 아직 미지수다. 중국은 여전히 세계 최강의 선수층을 자랑하고 있고, 일본 역시 그 격차를 완전히 좁혔다고 단정할 수는 없다. 다만 하리모토 남매와 마쓰시마의 성장으로 중국과 일본의 경쟁 구도가 이전보다 훨씬 팽팽해진 것은 분명하다.중국에서 태어난 부모를 둔 하리모토 남매가 일본 국기를 달고 중국의 강자들과 맞붙는다는 독특한 배경까지 더해졌다. 이번 아시안게임 탁구 중-일 구도가 더욱 관심을 끄는 이유다.