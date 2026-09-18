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'중국계 일본인' 하리모토 남매, 중국 탁구에 도전장

'중국계 일본인' 하리모토 남매, 중국 탁구에 도전장

중국도 일본 경계… 왕추친·쑨잉사 앞세워 맞대응

김종수(oetet)
26.09.18 09:14최종업데이트26.09.18 09:14
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2026 아이치·나고야 아시안게임 개막을 앞둔 가운데 일본의 탁구 간판 하리모토 남매가 중국의 오랜 독주에 도전장을 던졌다.

하리모토 도모가즈는 17일 일본 대표팀 미디어데이에서 이번 아시안게임을 계기로 "일본의 시대를 열고 싶다"는 각오를 밝혔다. 남자 단식 세계 4위까지 올라선 도모가즈에게 이번 대회는 일본 남자탁구의 오랜 기록에 도전하는 무대이기도 하다.

일본은 아시안게임 남자 단식에서 1962년 이후 금메달을 따내지 못했고, 남자 단체전에서도 1966년 이후 정상에 오르지 못했다. 반면 중국은 아시안게임 탁구에서 오랫동안 압도적인 강세를 이어왔다. 1978년과 2010년, 2018년에는 탁구에 걸린 모든 금메달을 차지했다.

2022 항저우 대회에서는 한국의 전지희·신유빈이 여자복식 금메달을 따내며 중국의 전 종목 석권을 막았다. 이번에는 일본이 중국을 위협할 만한 전력을 갖췄다. 도모가즈뿐 아니라 19세 젊은피 마쓰시마 소라가 남자 대표팀의 핵심으로 성장했고, 여자부에서는 하리모토 미와가 세계 3위까지 올라섰다. 중국이 일본을 경계하는 이유도 여기에 있다.

하리모토 남매는 중국인 부모를 두었지만 일본에서 낳고 자랐다.
하리모토 남매는 중국인 부모를 두었지만 일본에서 낳고 자랐다.WTT

중국인 부모, 일본에서 낳고 성장한 남매

하리모토 남매가 중국과의 경쟁에서 유독 많은 관심을 받는 데는 특별한 가족사가 있다. 도모가즈와 미와의 부모는 중국 쓰촨성 출신의 탁구 선수였다. 아버지는 중국에서 선수로 활동했고 일본으로 건너간 뒤 센다이에서 탁구 지도자로 일했다. 어머니 역시 중국의 정상급 선수 출신으로 1995년 세계선수권 대회에 중국 대표로 출전한 경력이 있다.

도모가즈는 2003년, 미와는 2008년 일본 미야기현에서 태어났다. 두 사람은 어린 시절부터 일본에서 탁구를 배웠으며 2014년 일본 국적을 취득했다. 중국 탁구의 경쟁이 워낙 치열한 상황에서 일본에서 선수 생활을 이어가는 길을 택한 셈이다.

이들의 배경은 중국에서도 꾸준히 화제가 됐다. 중국계 부모를 둔 선수가 일본 국기를 달고 중국의 최정상 선수들과 경쟁하기 때문이다.

2024 파리 올림픽 당시에도 도모가즈와 중국 선수의 맞대결을 앞두고 중국 SNS에서 그의 국적과 가족사를 둘러싼 논쟁이 벌어졌다. 일부 팬들은 일본 대표로 뛰는 선택을 비판했지만, 반대로 유창한 중국어를 구사하는 하리모토 남매의 경기력과 성장 과정을 흥미롭게 바라보는 시선도 있었다.

특히 도모가즈가 중국 선수들과 맞붙을 때마다 이런 배경이 함께 부각됐다. 스포츠 경기 자체와 별개로 선수의 국적과 가족사를 둘러싼 논쟁이 반복된 이유다. 하지만 지금의 하리모토 남매를 설명하는 데 가족사만큼 중요한 것은 국제무대에서 만들어낸 성적이다.

도모가즈는 2025년 WTT 파이널스에서 우승했고, 올해도 세계 정상급 선수들과 경쟁하고 있다. 미와 역시 10대의 나이에 세계 3위까지 올라서며 중국 여자탁구의 새로운 경쟁자로 자리 잡았다.

지난 8월 일본 요코하마에서 열린 WTT 챔피언스에서는 남매가 나란히 남녀 단식 정상에 올랐다. 중국 출신 부모를 둔 남매가 일본 대표로 성장해 세계적인 성적까지 만들어내면서 중국의 관심도 자연스럽게 커지고 있다.

하리모토 남매는 빼어난 실력을 앞세워 '일본의 시대'를 선언했다.
하리모토 남매는 빼어난 실력을 앞세워 '일본의 시대'를 선언했다.WTT

"일본의 시대" 선언… 중국도 경계 수위 높였다

하리모토 남매의 자신감은 최근 성적에서 나온다. 도모가즈는 현재 남자 단식 세계 4위다. 동생 미와는 여자 단식 세계 3위이며, 일본에는 남자 세계 3위 마쓰시마까지 있다. 일본이 이번 아시안게임에서 중국의 독주를 위협할 수 있다는 평가가 나오는 배경이다.

중국도 일본을 가볍게 보지 않는다. '로이터 통신'에 따르면 중국 여자대표팀 마린 감독은 일본 선수들의 경기 스타일을 분석하고 있는 것을 비롯 선수들에게 모든 공을 진지하게 처리하고 경계를 늦추지 말 것을 강조했다고 전했다. 중국은 특히 미와와 하야타 히나가 호흡을 맞추는 여자복식을 주요 경쟁 구도로 보고 있다.

중국 대표팀은 이번 대회에 왕추친, 쑨잉사, 왕만위 등 자국이 자랑하는 세계 정상급 선수들을 대거 포함시켰다. 경험이 풍부한 베테랑과 젊은 선수들을 함께 구성해 다시 한번 전 종목 석권을 노리고 있다.

일본 역시 정면 승부를 준비한다. 도모가즈에게는 남자 단식 64년 만의 금메달이라는 기록이 걸려 있다. 남자 단체전에서는 60년 만의 정상 탈환에 도전한다. 세계 3위 마쓰시마와 함께 중국의 강자들을 상대해야 한다.

미와의 역할도 크다. 이번 대회에서 여자 단식뿐 아니라 여자복식과 단체전, 혼합복식까지 4개 종목에 출전하며 일본의 메달 전략에서 중요한 위치를 차지하게 됐다. 중국에서 탁구를 시작한 부모의 영향을 받았지만 일본에서 낳고 성장했고, 이제는 세계랭킹 상위권 선수로 중국의 최정상 선수들과 맞붙을 수 있는 위치까지 올라왔다.

도모가즈가 말한 '일본의 시대'가 실제로 시작될지는 아직 미지수다. 중국은 여전히 세계 최강의 선수층을 자랑하고 있고, 일본 역시 그 격차를 완전히 좁혔다고 단정할 수는 없다. 다만 하리모토 남매와 마쓰시마의 성장으로 중국과 일본의 경쟁 구도가 이전보다 훨씬 팽팽해진 것은 분명하다.

중국에서 태어난 부모를 둔 하리모토 남매가 일본 국기를 달고 중국의 강자들과 맞붙는다는 독특한 배경까지 더해졌다. 이번 아시안게임 탁구 중-일 구도가 더욱 관심을 끄는 이유다.

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