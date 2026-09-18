'중국계 일본인' 하리모토 남매, 중국 탁구에 도전장

2026 아이치·나고야 아시안게임 개막을 앞둔 가운데 일본의 탁구 간판 하리모토 남매가 중국의 오랜 독주에 도전장을 던졌다.
하리모토 도모가즈는 17일 일본 대표팀 미디어데이에서 이번 아시안게임을 계기로 "일본의 시대를 열고 싶다"는 각오를 밝혔다. 남자 단식 세계 4위까지 올라선 도모가즈에게 이번 대회는 일본 남자탁구의 오랜 기록에 도전하는 무대이기도 하다.
일본은 아시안게임 남자 단식에서 1962년 이후 금메달을 따내지 못했고, 남자 단체전에서도 1966년 이후 정상에 오르지 못했다. 반면 중국은 아시안게임 탁구에서 오랫동안 압도적인 강세를 이어왔다. 1978년과 2010년, 2018년에는 탁구에 걸린 모든 금메달을 차지했다.
2022 항저우 대회에서는 한국의 전지희·신유빈이 여자복식 금메달을 따내며 중국의 전 종목 석권을 막았다. 이번에는 일본이 중국을 위협할 만한 전력을 갖췄다. 도모가즈뿐 아니라 19세 젊은피 마쓰시마 소라가 남자 대표팀의 핵심으로 성장했고, 여자부에서는 하리모토 미와가 세계 3위까지 올라섰다. 중국이 일본을 경계하는 이유도 여기에 있다.