'아시아 최초 올림픽 메달' 근대5종 성승민, 오는 20일 결선

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17일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 여자 개인 준결승 레이저런 경기에서 한국 성승민이 사격하고 있다.성승민은 새로운 경기 방식에 비교적 빠르게 적응해왔다. 지난해 5월 불가리아 파자르지크에서 열린 UIPM 월드컵에서는 장애물 경기가 도입된 이후 한국 선수로는 처음으로 메달을 따냈다. 여자 결승에서 1466점을 기록해 은메달을 차지했다. 당시 펜싱에서는 전체 1위에 올랐고, 레이저 런에서도 2위로 결승선을 통과했다.이번 아시안게임 준결승에서도 장애물 경기에서 353점을 기록하며 3위에 올랐다. 새로운 종목이 포함된 환경에서도 펜싱과 장애물, 수영에서 고르게 점수를 쌓은 것이 상위권을 유지하는 기반이 됐다.성승민의 최근 흐름도 주목할 만하다. 지난달 중국 구이양에서 열린 2026 세계선수권에서는 서창완과 혼성 계주 금메달을 합작했다. 한국은 펜싱과 수영, 레이저 런에서 1096점을 기록해 벨라루스와 헝가리를 제치고 정상에 올랐다. 당시 장애물 경기는 우천으로 취소돼 계주는 4개 종목으로 진행됐다.성승민 개인에게도 국제 무대에서 쌓아온 경험이 있다. 2024 파리 올림픽에서는 아시아 여자 선수 최초로 근대5종 올림픽 메달을 획득했다. 이번 아시안게임에서는 올림픽과 세계선수권에서 보여준 경쟁력을 아시아 무대의 개인전 금메달로 연결하겠다는 각오다.준결승 2위는 결승에서의 출발점을 생각하면 충분히 경쟁력 있는 결과다. 근대5종은 앞선 경기에서 쌓은 점수에 따라 레이저 런 출발 순서와 간격이 달라진다. 따라서 펜싱과 장애물, 수영에서 최대한 많은 점수를 확보하고 레이저 런에서 추격을 허용하지 않는 구조가 중요하다.성승민은 이날 레이저 런에서도 2위를 유지했다. 세 종목에서 확보한 점수를 마지막까지 지켜내면서 결승 진출을 확정했다는 점에서 전체 경기 운영도 안정적이었다.이제 남은 것은 결승이다. 여자 근대5종 결승은 오는 20일 오전 열릴 예정이다. 한국은 성승민을 비롯해 신수민, 장하은, 김은주까지 4명이 결승에 진출했다. 성승민에게는 개인전 금메달뿐 아니라 한국 선수단의 첫 금메달이라는 기록에도 도전할 기회가 주어졌다.다만 준결승 성적만으로 금메달을 예상할 수는 없다. 결승에서는 펜싱에서의 변수가 커지고 장애물 경기에서 실수가 발생할 경우 순위가 크게 달라질 수 있다. 마지막 레이저 런에서도 사격의 정확성과 달리기 페이스를 동시에 유지해야 한다.성승민이 지금까지 보여준 강점은 특정 종목 하나에만 의존하지 않는다는 데 있다. 펜싱에서 점수를 확보하고 장애물과 수영에서 손실을 최소화한 뒤 레이저 런에서 순위를 지키는 경기 운영이 가능하다.새로운 장애물 시대에 적응한 경험도 이미 국제 대회에서 확인했다. 이제 그 흐름을 아시안게임 결승에서 완성해야 한다. 오는 20일 오전, 성승민이 한국 여자 근대5종의 첫 아시안게임 개인전 금메달과 함께 한국 선수단의 첫 금메달까지 만들어낼 수 있을지 관심이 쏠린다.