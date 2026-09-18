2경기 연속 QS... SSG 선발진의 희망이 된 이로운

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17일 NC전 7이닝 1실점으로 호투한 SSG 이로운SSG랜더스
갈길 바쁜 6위 NC의 발목을 잡았다. 17일 SSG가 NC를 2vs1로 꺾으며 3연승 행진을 이어갔다. 타선에서는 고명준이 동점포, 박성한이 역전타를 치며 힘을 냈다.
마운드에서는 이로운의 활약이 컸다. 9월부터 선발로 전향했는데, 기대 이상의 활약을 선보이고 있다.
이로운은 17일 창원NC파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 NC와의 경기에서 선발로 등판했다. 결과는 7이닝 6피안타 무4사구 5탈삼진 1실점으로 호투했다. 2경기 연속 QS와 함께 시즌 7승을 거뒀다. NC의 '외국인 에이스' 라일리(7이닝 1실점)와의 선발 맞대결에서도 대등한 모습을 보였다.
시작은 좋지 않았다. 1회부터 박민우의 안타와 도루, 이우성의 땅볼로 1사 3루의 위기를 자초했다. 하지만 블레인을 뜬공, 김휘집을 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.
2회에는 박건우와 김형준의 연속 안타로 무사 1, 3루의 위기를 자초했다. 뒤이어 천재환에게 1타점 희생플라이를 내주며 선취점을 헌납했다. 스코어는 0vs1. 하지만 오태양을 뜬공, 김한별을 삼진으로 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.
3회를 삼자범퇴로 막은 이로운은 4회 1사 이후 박건우에게 안타를 허용했다. 하지만 김형준을 뜬공, 천재환을 삼진으로 잡아내며 이닝을 마쳤다.
5회와 6회를 삼자범퇴로 막자 SSG 타선이 1vs1 동점을 만들어줬다. 그러나 7회에 고비를 맞았다. 1사 이후 김형준과 천재환의 연속 안타로 1, 2루 위기를 자초했다. 하지만 대타 권희동을 좌익수 뜬공으로 잡더니, 대타 안중열을 삼진으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.
이로운의 역투에 SSG 타선도 반응을 한 것일까. 8회에 역전을 만들며 이로운은 승리투수 요건을 갖추고 김민과 교체되었다. SSG 불펜진도 안정적으로 투구했다. 8회에는 김민, 9회에는 전용준이 각각 1이닝 무실점으로 호투하며 이로운과 팀 승리를 지켜냈다.