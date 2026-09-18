10m 서 뛰어내릴 때마다 두렵지만... 그래도 다이빙 왜 하냐면

|"이랴세 나고야!", 나고야 사투리로 '어서 오세요, 나고야!'라는 뜻입니다. 1988년 올림픽 개최를 두고 서울과 경쟁했던 나고야가 38년 만에 아시아의 축제를 맞이합니다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 현장, 그리고 현장으로 향하는 땀방울을 담아냅니다.[기자말]
다이빙 플랫폼의 간판 김영택(제주특별자치도청)은 여전히 플랫폼 꼭대기 위에 설 때마다 두려움을 느낀다. 아무리 물 위로 떨어진다지만, 높이 10m 위치의 아파트 4층에서 지상으로 자유낙하에 나설 때 드는 본능적인 공포는 일생을 다이빙과 함께 보낸 그에게도 쉽지는 않은 일이다.
김영택은 그런 두려움에도 다이빙을 여전히 사랑하고 아끼는 선수다. 착수의 순간 '손바닥이 찢어질 듯 따가운 느낌'이 들 때면 정확하게 목표한 지점에 안착했음을 느끼고, 항상 국제대회에 다녀올 때면 '이것을 잘 했어야 하는데' 싶은 후회를 더 많이 한다. 세계적인 선수와 같은 플랫폼 위에 설 때면 여전히 설레는 감정을 느낀다.
2021년 열린 도쿄 올림픽, 그리고 2024 파리 올림픽, 2023년 열린 항저우 아시안 게임은 물론, 수많은 국제대회에 참가했던 김영택에겐 이번 2026 아이치·나고야 아시안 게임 대회가 두 번째 아시안 게임이다. 지난 항저우에서 따내지 못했던 메달을 품에 안고 금의환향하는 꿈을 꾸는 김영택을 17일 전화로 만났다.