10m 서 뛰어내릴 때마다 두렵지만... 그래도 다이빙 왜 하냐면

박장식

이번 아시안 게임에서의 메달 결실을 노리는 다이빙 김영택. 사진은 지난해 전국체육대회 당시.김영택은 지난해 독일 라인-루르에서 열린 세계대학경기대회(유니버시아드)에서 단체전 은메달을 포함해 6개의 메달을 품에 안았다. 세계선수권에 가는 대신 유니버시아드에 생애 처음이자 마지막으로 나가보고 싶다는 희망을 메달로 보답받았던 순간이었다.김영택은 "당시 싱가포르에서 세계선수권이 예정되어 있어 유니버시아드와 세계선수권 사이 고민을 했는데, 생애 처음이자 마지막으로 나갈 수 있는 대회의 기회를 놓치고 싶지 않았다"며, "메달을 꼭 따고 싶다는 마음이 컸는데, 대표팀 선생님들도 싱가포르에서 시차가 큰데도 실시간으로 조언을 많이 해주셨고, 현지 유니버시아드 대표팀 선생님들도 힘을 많이 주셨다"며 돌아봤다.특히 종합경기대회에서 홀로 떨어진 경기장을 겪었던 것이 큰 경험이 되었다. 지난 라인-루르 유니버시아드의 수영과 다이빙 경기는 라인-루르 일대에서 크게 떨어진 베를린에서 홀로 개최됐다. 공교롭게도 이번 아시안 게임 역시 대다수의 경기는 나고야에서 열리지만 수영과 다이빙만 홀로 수도 도쿄에서 열린다.김영택은 "비슷한 경험을 이미 유니버시아드에서 했기 때문에 아쉽다는 느낌이 크지 않다. 오히려 거리가 멀어지니 다른 경기장의 한국 선수들이 잘할 수 있도록 응원하는 마음으로 경기를 뛰게 된다"며 웃었다.이번 아시안 게임에서는 첫 메달을 노리는 김영택이다. 그래서 5년 전 도쿄 올림픽을 치렀던 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 아시안 게임이 다시 열리는 것에도 각별한 의미가 있다. 김영택은 "지난 도쿄 올림픽 때 아쉬움을 많이 느꼈다. '이걸 자신 있게 해 볼걸' 하는 생각도 많이 했었다"라면서, "그래서 이번 아시안 게임 때 더 잘 하려고 생각을 다잡고 있다"고 말했다.구체적인 목표는 플랫폼 10m 개인전에서의 메달, 그리고 대표팀 동료 신정휘와 함께 나서는 싱크로에서도 메달을 따는 것이다. 그에게 다이빙 플랫폼은 두 번의 올림픽을 겪게 했던 소중했던 종목이기에 애착 역시 크다. 김영택은 "항상 마음이 플랫폼에 가 있다. 제일 열심히 하는 종목이기도 하고, 잘하고 싶은 종목이기도 하다"고 덧붙였다.