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이랴세 나고야! 10m 서 뛰어내릴 때마다 두렵지만... 그래도 다이빙 왜 하냐면

10m 서 뛰어내릴 때마다 두렵지만... 그래도 다이빙 왜 하냐면

[프리뷰 ⑦ - 인터뷰] 두 번째 아시안 게임에서 메달 도전 나서는 다이빙 국가대표 김영택

박장식(trainholic)
26.09.18 17:43최종업데이트26.09.18 17:43
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"이랴세 나고야!", 나고야 사투리로 '어서 오세요, 나고야!'라는 뜻입니다. 1988년 올림픽 개최를 두고 서울과 경쟁했던 나고야가 38년 만에 아시아의 축제를 맞이합니다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 현장, 그리고 현장으로 향하는 땀방울을 담아냅니다.[기자말]
다이빙 플랫폼의 간판 김영택(제주특별자치도청)은 여전히 플랫폼 꼭대기 위에 설 때마다 두려움을 느낀다. 아무리 물 위로 떨어진다지만, 높이 10m 위치의 아파트 4층에서 지상으로 자유낙하에 나설 때 드는 본능적인 공포는 일생을 다이빙과 함께 보낸 그에게도 쉽지는 않은 일이다.

김영택은 그런 두려움에도 다이빙을 여전히 사랑하고 아끼는 선수다. 착수의 순간 '손바닥이 찢어질 듯 따가운 느낌'이 들 때면 정확하게 목표한 지점에 안착했음을 느끼고, 항상 국제대회에 다녀올 때면 '이것을 잘 했어야 하는데' 싶은 후회를 더 많이 한다. 세계적인 선수와 같은 플랫폼 위에 설 때면 여전히 설레는 감정을 느낀다.

2021년 열린 도쿄 올림픽, 그리고 2024 파리 올림픽, 2023년 열린 항저우 아시안 게임은 물론, 수많은 국제대회에 참가했던 김영택에겐 이번 2026 아이치·나고야 아시안 게임 대회가 두 번째 아시안 게임이다. 지난 항저우에서 따내지 못했던 메달을 품에 안고 금의환향하는 꿈을 꾸는 김영택을 17일 전화로 만났다.

이번 아시안 게임에서의 메달 결실을 노리는 다이빙 김영택. 사진은 지난해 전국체육대회 당시.
이번 아시안 게임에서의 메달 결실을 노리는 다이빙 김영택. 사진은 지난해 전국체육대회 당시.박장식

처음이자 마지막 유니버시아드에서 얻은 자신감

김영택은 지난해 독일 라인-루르에서 열린 세계대학경기대회(유니버시아드)에서 단체전 은메달을 포함해 6개의 메달을 품에 안았다. 세계선수권에 가는 대신 유니버시아드에 생애 처음이자 마지막으로 나가보고 싶다는 희망을 메달로 보답받았던 순간이었다.

김영택은 "당시 싱가포르에서 세계선수권이 예정되어 있어 유니버시아드와 세계선수권 사이 고민을 했는데, 생애 처음이자 마지막으로 나갈 수 있는 대회의 기회를 놓치고 싶지 않았다"며, "메달을 꼭 따고 싶다는 마음이 컸는데, 대표팀 선생님들도 싱가포르에서 시차가 큰데도 실시간으로 조언을 많이 해주셨고, 현지 유니버시아드 대표팀 선생님들도 힘을 많이 주셨다"며 돌아봤다.

특히 종합경기대회에서 홀로 떨어진 경기장을 겪었던 것이 큰 경험이 되었다. 지난 라인-루르 유니버시아드의 수영과 다이빙 경기는 라인-루르 일대에서 크게 떨어진 베를린에서 홀로 개최됐다. 공교롭게도 이번 아시안 게임 역시 대다수의 경기는 나고야에서 열리지만 수영과 다이빙만 홀로 수도 도쿄에서 열린다.

김영택은 "비슷한 경험을 이미 유니버시아드에서 했기 때문에 아쉽다는 느낌이 크지 않다. 오히려 거리가 멀어지니 다른 경기장의 한국 선수들이 잘할 수 있도록 응원하는 마음으로 경기를 뛰게 된다"며 웃었다.

이번 아시안 게임에서는 첫 메달을 노리는 김영택이다. 그래서 5년 전 도쿄 올림픽을 치렀던 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 아시안 게임이 다시 열리는 것에도 각별한 의미가 있다. 김영택은 "지난 도쿄 올림픽 때 아쉬움을 많이 느꼈다. '이걸 자신 있게 해 볼걸' 하는 생각도 많이 했었다"라면서, "그래서 이번 아시안 게임 때 더 잘 하려고 생각을 다잡고 있다"고 말했다.

구체적인 목표는 플랫폼 10m 개인전에서의 메달, 그리고 대표팀 동료 신정휘와 함께 나서는 싱크로에서도 메달을 따는 것이다. 그에게 다이빙 플랫폼은 두 번의 올림픽을 겪게 했던 소중했던 종목이기에 애착 역시 크다. 김영택은 "항상 마음이 플랫폼에 가 있다. 제일 열심히 하는 종목이기도 하고, 잘하고 싶은 종목이기도 하다"고 덧붙였다.

지난 2023년 열린 항저우 아시안 게임 이후 병역 의무를 위해 수영장을 떠났지만, 다시 스프링보드 위로 돌아와 이번 아시안 게임에 나서는 김영남 선수. 김영택 선수의 친형이기도 하다.
지난 2023년 열린 항저우 아시안 게임 이후 병역 의무를 위해 수영장을 떠났지만, 다시 스프링보드 위로 돌아와 이번 아시안 게임에 나서는 김영남 선수. 김영택 선수의 친형이기도 하다.대한체육회 제공

"은퇴 후 돌아온 친형 노력 보면서 정말 많이 배웠다"

이번 아시안 게임 다이빙 대표팀은 변화가 크다. 남자 다이빙의 간판 우하람이 LA 올림픽 도전을 위해 이번 아시안 게임 대신 군복무에 나섰고, '개척자' 김수지는 어쩌면 마지막일지 모르는 금빛 도전에 나섰다. 김지욱·신정휘·김나현·문나윤이 함께 대회에 나서고, 고교생 다이버로서 최근 뛰어난 기량을 자랑하는 이예주가 아시안 게임에 출전한다.

그런 가운데에서도 가장 눈에 띄는 선수는 김영택의 친형, 김영남이다. 2023년 열린 항저우 아시안 게임을 끝으로 병역 의무를 수행하면서 사실상 은퇴에 가까운 상황에 놓였던 김영남은 복무를 마친 이후 다시금 아시안 게임 대표팀에 승선하는 인간 승리의 저력을 보여줬다.

"영남이 형이 사회복무요원으로 소집되면서 처음에는 은퇴를 결심했습니다. 그런데 형에게 다시 하겠다는 의지가 컸어요. 기회만 있으면 다시 복귀하고 싶다고 말했는데, 열악한 상황에서도 훈련했었습니다. 퇴근 이후에, 여가 시간에 스스로 수영장에 가서 다이빙 훈련을 했을 정도였어요. 옆에서 그런 노력을 하는 것을 보면서 정말 놀랐었습니다."

다이빙은 가장 예민한 종목 중 하나다. 루틴 동작 도중 하나의 틈이라도 보이면 바로 착수에 문제가 생기고, 부상을 넘어 생명의 위험을 감수해야 하는 종목이다. 그래서 군복무로 인해 생기는 긴 공백기를 버티지 못하고 은퇴하는 경우가 많다.

여전히 김영남에게는 어깨 부상이 남아 있다. 그래서 이번 아시안 게임에서도 1m 스프링보드 출전권을 따내는 데 그쳤다. 하지만 그 자체만으로도 김영택에게는 배울 점이 많았다. "형이 말한 대로 진짜 복귀하고 다시 선수 생활을 하는 것을 보면서, '단순히 잘하는 사람보다 길게 가는 사람이 진짜 잘하는 사람'이라는 것을 형에게 배운다"는 것이 그의 말이다.

그렇게 3년 만에 아시안 게임 무대에 돌아온 김영남은 다이빙 선수단의 분위기 메이커 역할을 해내고 있다. 김영택은 형에 대해 "장난도 많이 치고, 함께 농담도 하면서 대표팀 분위기를 끌어 올려 준다"면서, "특히 남들은 혼자 고민할 문제를 나는 형과 함께 나눌 수 있으니, 남들보다 쉽게 고민을 해결하는 편"이라고 고마움을 보냈다.

2026 아이치·나고야 아시안 게임에 다이빙 선수로 출전하는 김영택.
2026 아이치·나고야 아시안 게임에 다이빙 선수로 출전하는 김영택.대한체육회 제공

"다이빙, 무서운 종목이지만... 두려움 이겨냈을 때 짜릿해"

김영택에게도 병역으로 인한 선수 공백기는 무시할 수 없는 걸림돌이 되었다. 다이빙은 국군체육부대의 종목으로 운영되지 않아 군 공백으로 인한 은퇴 위협 역시 크다. 김영택은 "4년 뒤 도하 아시안 게임 때 출전이 가능할지 모르겠다"라면서, "그래서 이번 대회에 더욱 최선을 다해야겠다고 생각하면서 준비하고 있다"고 털어놓았다.

김영택에게 국제 대회는 여전히 생소하고 배울 것이 많은 무대다. 올림픽 두 번, 그리고 셀 수 없는 국제대회를 뛰었던 김영택에게 그런 말이 신기했다. 김영택은 "여전히 TV로, 영상으로 보던 세계적인 선수들과 경기를 뛰고, 함께 훈련하는 것이 생소할 때가 많다"면서, "그런 선수들을 보면서 나도 배우고 싶고, 잘하고 싶다는 생각한다"고 말했다.

수천 번 플랫폼 위에 섰던 그에게 무서운 것은 의외로 다이빙 그 자체다.

"다이빙 선수가 무서움을 느끼면 안 되죠. 하지만 저는 항상 플랫폼에 올라갈 때마다 무서움을 느끼곤 합니다. 하지만 그런 두려움을 잘 이겨내고 잘 착수했을 때의 느낌, 무서움을 이겨내는 극복에서 느껴지는 감정이 좋아서 계속 다이빙이라는 종목을 하고 있습니다."

그러며 김영택은 "착수를 잘하면 손바닥이 따가운 느낌이 들곤 한다. 수면에 손바닥이 정통으로 맞기 때문인데, 그런 기분이 특히 좋은 것 같다"면서, "무서움을 이겨내는 것이 내가 느끼는 다이빙의 매력이라고 생각한다"고 돌아봤다.

김영택은 9월 27일 열리는 10m 플랫폼 싱크로를 시작으로 29일 열리는 3m 스프링보드 개인전, 30일 열리는 10m 플랫폼 개인전에 나선다. 김영택은 "다이빙은 TV로 봤을 때와 직접 볼 때의 모습이 다른 종목"이라며, "특히 역동적인 모습이 많기에 생소할 수 있다고 느낄 수 있지만, 직접 관람하면 정말 재밌다고 느낄 것이"라고 말했다.

이어 김영택은 "도쿄에서 거주하시거나, 도쿄에 여행 오신 분들이 일정이 맞으시다면 도쿄 아쿠아틱스 센터에 직접 오셔서 다이빙을 실제로 보고 응원해 주시면 좋겠다"면서, "좋은 결과로 보답하고 싶다"고 바랐다.

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김영택 다이빙 아시안게임 2026아이치·나고야아시안게임

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대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

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