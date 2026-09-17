잊혀졌던 황대인, 김도영 없는 KIA의 해결사될까?

케이비리포트

KIA 황대인의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)하지만 후반기 이후 흐름이 달라졌다. 올시즌 퓨처스리그 39경기에 출장한 황대인은 타율 0.302 4홈런 OPS 0.850을 기록 중이다. 최근 10경기에서도 타율 0.313 1홈런 7타점으로 타격감을 꾸준히 유지하고 있다. 특히 9월 초 kt 퓨처스팀과의 3연전에서 모두 멀티히트를 기록하며 1군 복귀 가능성을 높였다.오매불망 고대하던 기회도 찾아왔다. 붙박이 주전인 김도영과 박재현 등이 아시안게임 대표팀에 차출되면서 KIA는 15일 야수진 보강을 위해 윤도현, 한승연과 함께 황대인을 1군에 등록했다. 복귀 첫날인 SSG 랜더스전에 9회초 대타로 나선 황대인은 비록 안타는 기록하지 못했지만 볼넷으로 출루했다. 약 석달 만의 1군 타석에서 풀카운트 승부 끝에 볼을 골라낸 점이 인상적이었다.황대인에게 있어 선구안은 중요한 과제다. 1군에서 활약하던 2021~2022년에도 두 자릿수 홈런은 기록했지만 리그 평균에 비해 낮은 출루율과 높은 삼진 비율은 약점으로 꼽혔다. 눈야구 능력을 갖추지 못하면 강점인 장타력도 빛이 바랠 수 밖에 없다.