'야구 토토'부터 예지몽까지, 두 청춘의 기묘한 꿈 여행

소싯적 잘 나갔지만 부상으로 야구를 그만둔 32살 청년 건우(유희제 분). 지금은 무일푼으로 친구 집에 얹혀살며 '야구 용품 사업'을 한다지만 사실상 백수나 다름없다. 그런 건우가 어느 날 범상치 않은 꿈을 꾼다. 그가 돈만 생기면 해댔던 '프로야구 스포츠 토토'의 승자를 맞혀 주는 예지몽이었던 것이다.
한편 어릴 적 부모님을 여의고 이모와 함께 사는 사춘기 소녀 미나(김세원 분)는 요섭(이하랑 분)이라는 어린 친구를 찾아 달라는 전단지를 사방에 도배하다시피 한다. 이모와의 관계가 틀어질 대로 틀어진 상황에서, 이미 한 번 큰 도움을 받은 꿈속 아이 요섭이 답을 줄 거라 확신하기 때문이다. 하지만 다시 만나기가 여의치 않다.
우연히 만난 둘, 건우와 미나는 각자의 절실함이 상대에게 거칠게 전달되는 순간 처음 조우한다. 이후 서로 원하는 바, 즉 요섭을 찾는다는 사실이 같다는 것을 알고 불편한 동행을 이어 간다. 어찌어찌 요섭을 만나긴 했는데, 이전처럼 큰 도움을 받을 수 있을지는 요원하다. 대신 그들은 따로 또 같이 서로의 꿈속으로 들어가며 서로를 알아가게 된다.