'야구 토토'부터 예지몽까지, 두 청춘의 기묘한 꿈 여행

필름다빈

영화 <리틀 드리머즈>의 한 장면.현실인 듯 꿈인 듯, 현실과 꿈 사이 어딘가인 듯 오묘하고 기묘하게 오가는 와중에 진짜 이야기는 현실이 아닌 꿈속에서 펼쳐진다. 현실에서 대놓고 말하지 못하고 속으로만 넘겨짚고 있던 것, 무의식에서 수없이 상상해 봤던 것, 그리고 애써 숨기고 짓누르고 있던 것 등이 막무가내로 들이닥친다.건우와 미나는 엉겁결에 각자의 꿈속으로 들어가 깊은 내면의 이야기와 마주한다. 그들이 각자 현재 처한 상황뿐만 아니라 내면을 이루는 결정적인 사건의 주인공이 된 것이다. 그렇게 서로를 깊이 이해하니 비로소 자신을 돌아볼 수 있게 된다. 그렇다. 나에게만 갇혀 있는 것은 시야를 좁게 하고, 시야가 좁아지면 오히려 자신을 제대로 들여다볼 수 없게 한다.그런 의미에서 꿈 속 아이 요섭은 건우와 미나뿐만 아니라 누구에게나 존재하는 '내면 아이'일 수 있다. 어린 시절의 경험과 감정이 성인이 된 이후에도 무의식적으로 남아 현재의 관계, 정서, 행동에 지대한 영향을 끼치는 것이다. 이를 해결하기 위해서는 어린 시절의 자아와 대면해야 하고, 분리되어 있던 어린이와 성인의 자아를 통합해야 한다.건우와 미나는 결국 원하는 바를 이뤘을까. 감히 말하자면, 그들이 원하는 바를 이루지 않았으면 한다. 쉽게 얻은 것은 쉽게 빠져나가기 마련이거니와, 그들이 힘들기 이를 데 없는 시절을 보내고 있다지만 그것 역시 한때에 불과하며 훗날 뜻깊은 경험으로 남을 거라 확신한다. 반드시 꿈을 이루게 될 것이다. 하지만 단꿈 한 방으로 이룬 꿈은 쉽게 사라져 버릴 테니, 오랜 시간을 두고 돌고 돌아 스스로 이뤄 내길 진심으로 바란다.