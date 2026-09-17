날 '문제아'라 단정하지 않았던 선생님이 추천한 영화

벌써 1년이 지났다. 지난해 9월, 로버트 레드포드가 89세를 일기로 세상을 떠났다는 소식을 접하고 아쉬운 마음으로 그를 추모하는 글을 썼다. 그런데 어느덧 시간이 흘러 1주기를 맞이했다. 참 세월이 빠르다는 생각이 든다.
레드포드의 1주기를 맞아 <내일을 향해 쏴라>(1969)부터 <스팅>(1973), <위대한 개츠비>(1974), <모두가 대통령의 사람들>(1976)까지 그의 대표작들을 하나씩 되짚어보다 문득 오래전 기억 하나가 되살아났다.
특히 영화 <콘돌>에서 보여준 그의 첩보 연기는 오랜 시간이 흐른 뒤에도 인상적으로 남아 있었다. 흥미롭게도 레드포드는 2014년 마블 영화 <캡틴 아메리카: 윈터 솔져>에서 알렉산더 피어스 역을 맡으며 다시 한 번 첩보 세계를 배경으로 한 작품에 등장했다. 이후 2019년 <어벤져스: 엔드게임>에도 같은 역할로 잠시 모습을 보였다.
하지만 내가 로버트 레드포드를 특별하게 기억하는 이유는 그의 화려한 필모그래피 때문만은 아니다. 내게는 그보다 훨씬 오래된 한 장면이 있기 때문이다.
중학교 시절의 나는 그다지 모범적인 학생이 아니었다. 국민학교 때만 해도 줄곧 반장을 했고 학생회장 후보로 나설 만큼 학교생활에 적극적이었다. 하지만 중학교에 들어서며 이른바 '질풍노도의 시기'가 찾아왔다. 아버지의 사업 실패로 집안 형편이 갑자기 어려워졌고, 깊은 방황 속에 결국 학교를 빠지기 시작해 급기야 가출까지 감행했다.
당시 담임 선생님은 그런 나를 무작정 꾸짖지 않으셨다. 내 어머니를 학교로 부르는 대신 선생님의 집으로 모셨다. 촌지 문화가 어색하지 않던 시기, 어려운 형편에도 혹시나 하는 마음에 촌지 봉투를 준비해 가셨던 어머니에게 선생님은 되려 따뜻한 식사를 대접하며 봉투를 정중히 거절하고, 조용히 내 상황을 경청해 주셨다고 했다.
감수성이 예민하던 내가 학교에서 어머니를 마주치면 더욱 불편해할 것을 염려해, 내게 짐을 지우지 않으려 배려하신 까닭이었다. 나는 고등학교에 진학한 뒤에야 어머니를 통해 그 사실을 전해 들을 수 있었다.
방황의 시기 선생님이 내게 들려준 영화 <콘돌>
그 후로 선생님은 나와 많은 이야기를 나누셨다. 단순히 공부나 학교생활을 강요하는 훈계가 아니었다. 세상 살아가는 이야기, 사람 이야기를 들려주셨고, 미성년자가 쉽게 접하기 어려웠던 영화 이야기도 자주 해주셨다.
그중 유난히 귀를 쫑긋 세우고 들었던 영화가 있었다. 바로 로버트 레드포드가 주연을 맡은 <콘돌>이었다. 당시 나는 로버트 레드포드가 누구인지조차 몰랐다. 하지만 선생님이 들려주는 이야기가 어찌나 흥미롭고 재미있던지 오래도록 기억에 남았다. 결국 훗날 비디오테이프를 통해 영화를 직접 관람했다. 그리고 그 영화의 인상은 오랜 시간이 지나도 쉽게 사라지지 않았다.