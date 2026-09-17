날 '문제아'라 단정하지 않았던 선생님이 추천한 영화

▲1975년 제작되어 국내에는 1989년에야 개봉했던 시드니 폴락 감독의 영화 《콘돌》 파라마운트 픽쳐스

그렇기에 1년 전 레드포드의 비보를 들었을 때, 단순히 한 시대를 풍미한 할리우드 스타가 떠났다는 아쉬움에 그치지 않았다. 내 어린 시절의 한 장면을 함께 간직해 준 인물이 떠나간 듯한 쓸쓸함이 밀려왔다.



1975년 개봉한 시드니 폴락 감독의 <콘돌>은 정치·첩보 스릴러다. 레드포드는 뉴욕 맨해튼의 CIA 분석가 조 터너를 연기했다. 지금 다시 떠올려보면 이 영화가 어린 시절의 내게 깊은 인상을 남긴 건 단순히 첩보물의 자극 때문만은 아니었던 것 같다.



영화 속 조 터너에게는 분명한 정의감이 있었다. 동료들이 살해된 이유를 밝혀야 했고, 자신을 위협하는 거대한 세력에 맞서 진실을 파헤쳐야 했다. 하지만 그는 긴박한 상황에서도 쉽게 판단하지 않는다. 누구를 믿어야 할지 알 수 없는 극한의 상황 속에서 끊임없이 주변을 살피고, 의심하고, 자신의 선택을 신중하게 짚어본다.



정의를 향해 나아가면서도 감정에 휩쓸려 섣불리 행동하지 않는 인물이었다. 돌이켜보면 방황하던 그 시절의 내게도 어쩌면 그런 태도가 필요했는지도 모른다.좁은 집이 답답하면 집을 나가 반항했고, 화가 나면 학교에도 가지 않았다. 옳고 그름을 가리기 전에 감정이 늘 먼저 앞섰다.



섣불리 '문제아'라 단정하지 않았던, 조 터너를 닮았던 선생님



수십 년이 지난 지금에야 느끼는 것이지만, 당시 나를 대하던 선생님의 다정하면서도 진중한 태도는 영화 속 조 터너의 신중함과 묘하게 닮아 있었다. 그렇다고 선생님이 부모님보다 더 대단했다는 이야기는 아니다. 부모님 역시 나를 걱정하는 마음에서 그렇게 하셨을 것이다. 다만 그때의 선생님은 나를 바라보는 또 다른 시선을 보여주셨다.



물론 시간이 이렇게 흐른 뒤 내가 당시의 모습을 지금 현재의 시선으로 다시 해석하고 있는 것인지도 모른다. 어쩌면 그때는 미처 알지 못했던 선생님의 마음에, 세월이 지나며 터득한 나름의 의미를 덧붙이고 있는 것인지도 모르겠다.



그럼에도 로버트 레드포드의 1주기를 맞아 <콘돌>을 다시 떠올리다 보니, 이상하게도 영화 속 조 터너와 그 시절의 담임 선생님이 겹쳐 보인다. 방황하던 중학생이 한 선생님을 통해 로버트 레드포드라는 배우를 알게 됐고, 그가 연기한 <콘돌>이라는 영화는 수십 년이 지난 지금까지도 내 기억 속에 남아 있다.



그의 1주기를 맞아 다시 <콘돌>을 떠올리면서 나는 영화 속 조 터너보다 먼저, 그 영화를 내게 이야기해주었던 한 선생님을 떠올린다. 그리고 여전히 철없는 어른으로 살아가면서 이제야 그때의 선생님을 돌아보며 감사한 마음이 든다.



영화는 오래전에 끝났고, 그 영화 속 배우도 이제 세상에 없다. 하지만 그 영화를 내게 처음 이야기해주셨던 선생님의 마음은 여전히 내 삶 어딘가에 살아 있다. 그리고 그때 선생님이 들려주셨던 영화 속 로버트 레드포드 역시 오랜 세월이 지난 지금까지 내 기억 속에 남아 있다.

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