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날 '문제아'라 단정하지 않았던 선생님이 추천한 영화

날 '문제아'라 단정하지 않았던 선생님이 추천한 영화

명배우 로버트 레드포드 1주기에 다시 꺼내본 영화 <콘돌>

최호림(cromwell)
26.09.17 16:37최종업데이트26.09.17 16:37
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벌써 1년이 지났다. 지난해 9월, 로버트 레드포드가 89세를 일기로 세상을 떠났다는 소식을 접하고 아쉬운 마음으로 그를 추모하는 글을 썼다. 그런데 어느덧 시간이 흘러 1주기를 맞이했다. 참 세월이 빠르다는 생각이 든다.

레드포드의 1주기를 맞아 <내일을 향해 쏴라>(1969)부터 <스팅>(1973), <위대한 개츠비>(1974), <모두가 대통령의 사람들>(1976)까지 그의 대표작들을 하나씩 되짚어보다 문득 오래전 기억 하나가 되살아났다.

특히 영화 <콘돌>에서 보여준 그의 첩보 연기는 오랜 시간이 흐른 뒤에도 인상적으로 남아 있었다. 흥미롭게도 레드포드는 2014년 마블 영화 <캡틴 아메리카: 윈터 솔져>에서 알렉산더 피어스 역을 맡으며 다시 한 번 첩보 세계를 배경으로 한 작품에 등장했다. 이후 2019년 <어벤져스: 엔드게임>에도 같은 역할로 잠시 모습을 보였다.

하지만 내가 로버트 레드포드를 특별하게 기억하는 이유는 그의 화려한 필모그래피 때문만은 아니다. 내게는 그보다 훨씬 오래된 한 장면이 있기 때문이다.

중학교 시절의 나는 그다지 모범적인 학생이 아니었다. 국민학교 때만 해도 줄곧 반장을 했고 학생회장 후보로 나설 만큼 학교생활에 적극적이었다. 하지만 중학교에 들어서며 이른바 '질풍노도의 시기'가 찾아왔다. 아버지의 사업 실패로 집안 형편이 갑자기 어려워졌고, 깊은 방황 속에 결국 학교를 빠지기 시작해 급기야 가출까지 감행했다.

당시 담임 선생님은 그런 나를 무작정 꾸짖지 않으셨다. 내 어머니를 학교로 부르는 대신 선생님의 집으로 모셨다. 촌지 문화가 어색하지 않던 시기, 어려운 형편에도 혹시나 하는 마음에 촌지 봉투를 준비해 가셨던 어머니에게 선생님은 되려 따뜻한 식사를 대접하며 봉투를 정중히 거절하고, 조용히 내 상황을 경청해 주셨다고 했다.

감수성이 예민하던 내가 학교에서 어머니를 마주치면 더욱 불편해할 것을 염려해, 내게 짐을 지우지 않으려 배려하신 까닭이었다. 나는 고등학교에 진학한 뒤에야 어머니를 통해 그 사실을 전해 들을 수 있었다.

방황의 시기 선생님이 내게 들려준 영화 <콘돌>

그 후로 선생님은 나와 많은 이야기를 나누셨다. 단순히 공부나 학교생활을 강요하는 훈계가 아니었다. 세상 살아가는 이야기, 사람 이야기를 들려주셨고, 미성년자가 쉽게 접하기 어려웠던 영화 이야기도 자주 해주셨다.

그중 유난히 귀를 쫑긋 세우고 들었던 영화가 있었다. 바로 로버트 레드포드가 주연을 맡은 <콘돌>이었다. 당시 나는 로버트 레드포드가 누구인지조차 몰랐다. 하지만 선생님이 들려주는 이야기가 어찌나 흥미롭고 재미있던지 오래도록 기억에 남았다. 결국 훗날 비디오테이프를 통해 영화를 직접 관람했다. 그리고 그 영화의 인상은 오랜 시간이 지나도 쉽게 사라지지 않았다.

1975년 제작되어 국내에는 1989년에야 개봉했던 시드니 폴락 감독의 영화 《콘돌》
1975년 제작되어 국내에는 1989년에야 개봉했던 시드니 폴락 감독의 영화 《콘돌》파라마운트 픽쳐스

그렇기에 1년 전 레드포드의 비보를 들었을 때, 단순히 한 시대를 풍미한 할리우드 스타가 떠났다는 아쉬움에 그치지 않았다. 내 어린 시절의 한 장면을 함께 간직해 준 인물이 떠나간 듯한 쓸쓸함이 밀려왔다.

1975년 개봉한 시드니 폴락 감독의 <콘돌>은 정치·첩보 스릴러다. 레드포드는 뉴욕 맨해튼의 CIA 분석가 조 터너를 연기했다. 지금 다시 떠올려보면 이 영화가 어린 시절의 내게 깊은 인상을 남긴 건 단순히 첩보물의 자극 때문만은 아니었던 것 같다.

영화 속 조 터너에게는 분명한 정의감이 있었다. 동료들이 살해된 이유를 밝혀야 했고, 자신을 위협하는 거대한 세력에 맞서 진실을 파헤쳐야 했다. 하지만 그는 긴박한 상황에서도 쉽게 판단하지 않는다. 누구를 믿어야 할지 알 수 없는 극한의 상황 속에서 끊임없이 주변을 살피고, 의심하고, 자신의 선택을 신중하게 짚어본다.

정의를 향해 나아가면서도 감정에 휩쓸려 섣불리 행동하지 않는 인물이었다. 돌이켜보면 방황하던 그 시절의 내게도 어쩌면 그런 태도가 필요했는지도 모른다.좁은 집이 답답하면 집을 나가 반항했고, 화가 나면 학교에도 가지 않았다. 옳고 그름을 가리기 전에 감정이 늘 먼저 앞섰다.

섣불리 '문제아'라 단정하지 않았던, 조 터너를 닮았던 선생님

수십 년이 지난 지금에야 느끼는 것이지만, 당시 나를 대하던 선생님의 다정하면서도 진중한 태도는 영화 속 조 터너의 신중함과 묘하게 닮아 있었다. 그렇다고 선생님이 부모님보다 더 대단했다는 이야기는 아니다. 부모님 역시 나를 걱정하는 마음에서 그렇게 하셨을 것이다. 다만 그때의 선생님은 나를 바라보는 또 다른 시선을 보여주셨다.

물론 시간이 이렇게 흐른 뒤 내가 당시의 모습을 지금 현재의 시선으로 다시 해석하고 있는 것인지도 모른다. 어쩌면 그때는 미처 알지 못했던 선생님의 마음에, 세월이 지나며 터득한 나름의 의미를 덧붙이고 있는 것인지도 모르겠다.

그럼에도 로버트 레드포드의 1주기를 맞아 <콘돌>을 다시 떠올리다 보니, 이상하게도 영화 속 조 터너와 그 시절의 담임 선생님이 겹쳐 보인다. 방황하던 중학생이 한 선생님을 통해 로버트 레드포드라는 배우를 알게 됐고, 그가 연기한 <콘돌>이라는 영화는 수십 년이 지난 지금까지도 내 기억 속에 남아 있다.

그의 1주기를 맞아 다시 <콘돌>을 떠올리면서 나는 영화 속 조 터너보다 먼저, 그 영화를 내게 이야기해주었던 한 선생님을 떠올린다. 그리고 여전히 철없는 어른으로 살아가면서 이제야 그때의 선생님을 돌아보며 감사한 마음이 든다.

영화는 오래전에 끝났고, 그 영화 속 배우도 이제 세상에 없다. 하지만 그 영화를 내게 처음 이야기해주셨던 선생님의 마음은 여전히 내 삶 어딘가에 살아 있다. 그리고 그때 선생님이 들려주셨던 영화 속 로버트 레드포드 역시 오랜 세월이 지난 지금까지 내 기억 속에 남아 있다.
로버트레드포드 영화콘돌 선생님 추억 추모

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Every Life is News | 전) TBN 교통방송 & KTV 한국정책방송원 | 사상계(思想界) 객원기자

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