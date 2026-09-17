말론 베라, 4연패 탈출할까... 쥬르댕 상대로 반등 도전

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말론 베라( 사진 오른쪽)는 상대의 빈틈에 카운터를 꽂아넣는 능력이 출중하다.UFC 제공
말론 베라(33, 에콰도르)가 다시 반등을 노린다. 오는 19일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 있을 'UFC 331'대회가 그 무대로 상대는 찰스 쥬르댕(30, 캐나다)이다. 둘은 밴텀급 3라운드 경기를 치른다.
한때 UFC 타이틀까지 도전했던 베라는 최근 4연패에 빠져 있고, 쥬르댕은 페더급에서 밴텀급으로 내려온 뒤 3연승을 달리고 있다. 서로 다른 흐름에 놓인 두 선수가 맞붙는다고 할 수 있다.
베라의 최근 션 오말리, 데이비슨 피게이레두, 아이먼 자하비, 데이비드 마르티네즈를 상대로 모두 판정패했다. '셔독'은 UFC 331 프리뷰에서 베라가 과거보다 공격 빈도가 떨어졌고, 상대에게 라운드의 주도권을 넘기는 장면이 많아졌다는 점을 이번 경기의 변수로 짚었다.
강한 내구성과 카운터 능력을 가진 베라지만, 상대보다 적은 공격으로 결정적인 한 방만 기다리는 운영은 판정 경기에서 위험 부담이 커진다. 베라는 이번 경기를 앞두고 오랫동안 함께했던 스트라이킹 코치 제이슨 파릴로와 결별했다.
2018년부터 이어진 관계였지만 연패를 끊기 위해 변화가 필요했다고 설명했다. 현재 베라는 새로운 코칭 환경에서 훈련하며 UFC 331을 준비하고 있다. 코칭 변화가 곧바로 경기력 변화로 이어진다고 단정할 수는 없지만, 적어도 이번 경기에서 기존의 경기 운영을 그대로 반복하지 않겠다는 선택으로 볼 수 있다.
상대인 쥬르댕은 최근 밴텀급에서 자신의 영역을 만들고 있다. 2024년 페더급에서 내려온 뒤 빅터 헨리와 데이비 그랜트를 연속으로 길로틴 초크로 제압했고, 지난 4월에는 카일러 필립스를 상대로 판정승을 거뒀다. 3연승 가운데 두 경기를 서브미션으로 끝냈다는 점에서 베라가 단순히 타격전만 예상해서는 안 되는 상대다.
쥬르댕 역시 베라의 최근 전적을 경기력의 전부로 보지 않는다. 그는 UFC 331 미디어데이에서 "베라가 최근 4연패를 당했지만 그 경기들에서 KO나 서브미션으로 끝난 적이 없고, 일부 경기는 매우 접전이었다"고 말했다. 베라를 쉽게 생각하는 것은 위험하다는 입장을 분명히 했다.
결국 이번 경기는 베라가 자신의 공격 빈도를 얼마나 끌어올리느냐, 그리고 쥬르댕이 밴텀급에서 만들어낸 활동량과 다양한 공격을 얼마나 유지하느냐의 싸움이 될 가능성이 크다.