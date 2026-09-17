이란과 4강전 치르는 농구대표팀, '퇴장 리스크' 주의보

연합뉴스

"여름 내내 대표팀 선수구성에 많은 어려움이 있었다. 부상자도 많았고 NBA 서머리그에 참가한 선수도 있었다. 누군가 부상을 당하거나 팀에 없더라도, 계속해서 우리의 페이스를 유지하고 정해진 시스템과 원칙 안에서 경기할 수 있어야 한다. 이번 대회를 통하여 우리의 농구가 안정적으로 자리잡았다고 생각한다."

16일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 대한민국 대 요르단 8강전. 118대 80으로 승리한 대한민국 대표팀이 기뻐하고 있다.다만 변수는 경기 외적인 문제에서 발생할 수도 있다. 다득점 연승 행진에 가려졌지만, 한국은 최근 2경기에서 연이어 테크니컬 파울로 인한 퇴장이 발생했다. 조별리그 3차전 일본전 3쿼터에서는 이우석이 드리블 돌파를 하다가 상대 선수의 턱을 가격하여 언스포츠맨 라이크 파울(U파울)과 테크니컬 파울을 연이어 받고 퇴장당했다. 자칫 흐름을 일본에 넘겨줄 수 있는 상황이었지만 3쿼터 막판 이정현의 폭발적인 원맨쇼에 힘입어 겨우 위기를 벗어날 수 있었다.또한 요르단전에서는 4쿼터에 최준용이 상대 선수와 뜬금없이 신경전을 벌이다가 테크니컬 파울을 받고 퇴장당했다. 한국이 점수차를 크게 벌리면서 이미 승부가 기울어진 상황이었음에도, 공과 상관없는 지역에서 상대를 팔로 밀치는 불필요한 행동을 한 것이 원인이었다. 최준용은 T파울과 퇴장 판정에 억울하다는 반응을 보였지만, 돌발행동으로 여겨질 가능성이 큰 장면이었다.이 장면들을 단순히 우연한 해프닝으로 넘겨서는 안될 이유는, 이미 뼈아픈 전례가 있기 때문이다. 4년전인 지난 2022 FIBA 아시아컵 당시 한국은 뉴질랜드와의 8강전에서 핵심선수였던 이대성과 최준용이 연이어 테크니컬 파울로 퇴장당하면서 공백을 이기지 못하고 패배하며 탈락했다.당시 주전가드 이대성은 득점 성공 이후 흥분하여 상대 선수를 어깨로 밀치며 쓸데없이 도발하다가 첫 번째 T파울을 받았다. 이후 심판 판정에 아쉬움의 제스처를 취했다는 이유로 두 번째 T파울을 받고 퇴장당했다. 후반에는 최준용 역시 심판 판정에 불만을 품고 거친 항의를 이어가다가 역시 T파울을 받고 퇴장당했다. 당시 심판의 편파판정과 오심 여부와는 별개로, 한국 선수들이 불필요한 행동으로 어느 정도 불리한 판정의 빌미를 제공한 것도 사실이었다.국제무대에서 스포츠 외교력이 떨어지는 한국농구는 심판 판정에 있어서 상대적으로 불리한 위치에 놓여있는 경우가 많다. 국내에서는 통하던 파울콜이나 심판에 대한 항의가 국제대회에서는 안 통하면서 선수들이 흥분하는 상황이 종종 벌어지기도 한다. 아시안게임에서도 만일 이우석이나 최준용의 T파울 퇴장이 경기 막판의 중요한 승부처에서 나오기라도 했다면 큰 치명타가 될 수 있었던 대목이다.최준용은 한국농구에 있어서 '양날의 검'으로 통한다. 기술이 뛰어나고 다재다능하여 국제무대에서도 제 역할을 해줄 수 있지만, 뉴질랜드전처럼 종종 자제력을 잃고 돌출 행동을 벌이다가 팀분위기를 망치기도 한다. 2022년 아시아컵 사태 이후, 마줄스 감독이 부임하기 전까지 약 3년 이상 전임 감독들이 뛰어난 기량에도 불구하고 최준용의 국가대표 재발탁을 꺼렸던 이유중 하나였다.마줄스호는 최준용을 아시안게임 8강전부터 활용하기 위하여 조별리그 3경기에 엔트리 한 자리를 비워 놓은 손해까지 감수했다. 대표팀 동료들 역시 최준용의 기량과 경험에 거는 기대가 컸다. 마줄스 감독은 경기 당일 새벽에 도착하여 합류한 최준용을 오전 요르단에 바로 출전시킬만큼 강한 믿음을 드러냈다.그런데 대표팀 합류 이후 첫 경기부터 불과 10분만에 어이없이 퇴장당한 장면은, 팀의 중심을 잡아줘야할 베테랑에게 기대한 모습과는 거리가 멀었다. 우승까지는 이제 2경기밖에 남지 않았는데, 이란이나 중국같은 난적들을 넘어서기 위해서는, 선수들의 감정조절이나 '퇴장 리스크'같은 불필요한 변수들을 최대한 경계해야한다는 교훈을 남겼다.마줄스 감독은 경기 후 인터뷰에서 최준용에 대한 질문이 나오자 "최준용은 경기에 나설 준비가 되어있다고 판단하여 내보냈다. 그 뿐이다"라며 "아마 오늘은 감정이 너무 앞서지 않았나 싶다. 거기에 대해서는 따로 크게 이야기할 부분은 없다. 경기중에 나온 상황이었고 작은 오해가 있었던 것 같다. 소통이 안 된 부분도 있었는데, 앞으로는 팀에 도움이 될 것"이라고 일단 선수를 감쌌다. 하지만 마줄스 감독은 한편으로 " 최준용은 앞으로 중요한 경기에서는 이렇게 행동하지 말아야한다"라고 덧붙이며 우회적인 경고를 남기기도 했다.18일 이란과의 준결승전을 앞두고 마줄스 감독은 여준석과 최준용의 가세로 대표팀의 전력이 안정궤도에 접어든 데 강한 자신감을 드러냈다.