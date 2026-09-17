사루키안의 '압박'이냐, 마우리시오의 '한 방'이냐

UFC 제공

아르만 사루키안(사진 오른쪽)은 이번 경기를 잡고 다시금 타이틀 전선 경쟁으로 뛰어들 태세다.아르만 사루키안(29, 아르메니아)과 마우리시오 루피(30, 브라질)가 오는 19일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 있을 'UFC 331' 코메인이벤트에서 맞붙는다. 두 선수의 대결은 라이트급 5라운드 경기로 펼쳐진다.이번 대진에서 눈길을 끄는 것 중 하나는 두 선수의 별명이다. 사루키안은 최근 자신의 링네임을 기존 '아할칼라케츠(Ahalkalakets)'에서 '배트맨(Batman)'으로 바꿨다. 새로운 별명을 공개한 뒤 처음으로 옥타곤에 오르는 경기다.상대인 마우리시오 루피는 UFC에서 사용하는 'Ruffy'라는 이름을 일본 인기 만화·애니메이션 '원피스'의 주인공 몽키 D. 루피에서 가져왔다. UFC 공식 프로필에도 이 이름의 유래가 소개되어 있다.만화에서는 함께 등장할 일이 없는 배트맨과 루피가 UFC 대진표에서는 한 경기의 양쪽에 섰다. 재미있는 것은 실제 경기의 대비도 뚜렷하다는 점이다.사루키안은 레슬링을 중심으로 상대의 선택지를 줄이는 파이터다. 반면 루피는 거리를 만들어 놓은 뒤 순간적인 폭발력으로 승부를 바꾸는 타격가다. 루피는 프로 14승 가운데 13승을 KO/TKO로 장식했고, 최근에는 마이클 챈들러를 1라운드에 무너뜨리며 자신의 공격력을 다시 입증했다.따라서 이 경기는 단순히 '레슬링 대 타격'으로만 볼 수 없다. 사루키안이 루피의 타격 거리를 어떻게 무너뜨리느냐, 루피가 사루키안의 첫 번째 그래플링 연결을 어떻게 끊느냐가 경기의 출발점이다.사루키안이 테이크다운에 성공하는 것 자체보다 중요한 것은 그 이후다. 루피를 케이지에 세워두고 상체 싸움을 반복하면 루피의 폭발적인 타격을 제한할 수 있지만, 중앙에서 무리하게 다리를 잡으려다 타격을 허용하면 상황은 정반대로 흘러갈 수 있다.루피 역시 무조건 거리를 벌리는 것만으로는 부족하다. 사루키안이 압박을 시작하면 케이지를 등지는 순간 공격 공간이 급격히 줄어든다. 탈출 과정에서 스위칭 스텝이나 카운터를 활용해 사루키안의 진입 타이밍을 흔드는 것이 중요하다. 결국 누가 자신의 싸움으로 상대를 끌어들이느냐가 관건이다.