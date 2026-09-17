6연패 이란 넘어라... 한국 남자 농구, 12년 만에 결승 도전

FIBA

대한민국 남자농구는 2014년 이후 이란에게 6연패 중이다.한국의 가장 큰 변화는 공격의 선택지가 많아졌다는 점이다. 요르단전에서 이현중은 20분을 뛰고도 28점, 9리바운드, 5어시스트를 기록했다. 3점슛은 6개였다. 유기상이 16득점, 이정현이 12득점, 6어시스트를 보탰고, 최준용과 여준석까지 득점에 가세했다. 한국은 출전한 12명이 모두 득점했다.특히 최준용의 합류는 이란전에서 중요하다. 조별리그에서는 최준용 없이 경기를 치렀다. 이현중의 공격 비중이 커질 수밖에 없었다. 하지만 요르단전부터 최준용을 활용할 수 있게 되면서 공격의 중심을 한 곳에 둘 필요가 줄었다.이현중에 수비가 몰리면 다른 선수에게 공간이 생긴다. 유기상은 외곽에서 슛을 준비할 수 있고, 이정현은 볼을 운반하면서 직접 공격에 나설 수 있다. 최준용은 외곽에서 수비를 끌어내거나 패스로 공격을 연결할 수 있다. 여준석 역시 신장과 운동능력을 활용해 상대 수비의 시선을 분산시킬 수 있다.이 구조가 제대로 작동하면 한국은 이란이 이현중 한 명에게 수비를 집중하기 어렵게 만든다. 이란의 강점은 수비 조직력이다. 한국이 빠른 공격만 고집하면 이란이 경기 속도를 늦추고 수비 진형을 갖출 시간을 줄 수 있다. 따라서 한국은 무조건 빠르게 공격하는 것보다 리바운드를 확보한 뒤 상황에 따라 속도를 조절해야 한다.요르단전에서 한국은 리바운드에서 44-29로 크게 앞섰다. 어시스트에서도 36-18로 우위를 보였다. 공을 잡은 뒤 혼자 해결하기보다 패스로 수비를 움직였다는 뜻이다. 이란전에서도 이 두 가지가 중요하다.수비에서는 이란의 외곽보다 골밑과 패스 연결을 먼저 끊을 필요가 있다. 이란이 카제미를 중심으로 공격을 연결하면서 잠시디와 헤이다리에게 슛 기회를 만드는 구조를 차단해야 한다. 더불어 수비 리바운드를 안정적으로 확보하면 가장 강력한 무기인 속공을 많이 만들어낼 수 있다.FIBA 랭킹에서는 이란이 28위, 한국이 57위로 29계단 앞선다. 그러나 랭킹만으로 이번 경기의 양상을 판단하기는 어렵다. 이란은 카타르에 패했고, 한국은 일본과 요르단을 포함해 4경기 연속 승리했다. 양 팀이 이번 대회에서 보여준 경기 방식도 상당히 다르다.한국이 이란전에서 가장 경계해야 할 것은 과거의 전적 자체가 아니다. 6연패라는 기록에 지나치게 의미를 부여하면 부담감을 느껴 가진 장점을 제대로 활용하지 못할 수도 있다. 반대로 이란도 과거의 이름값만으로 한국을 상대하기는 어렵다.한국이 12년 만에 아시안게임 결승에 오르기 위해서는 이란을 넘어야 한다. 6연패라는 숫자를 지우는 방법도 코트 위에 있다. 요르단전에서 보여준 리바운드 우위와 패싱게임, 그리고 여러 선수에게 분산된 공격력을 유지할 수 있다면 과거와는 다른 승부가 가능할 것이다.