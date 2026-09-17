신에게 저항하는 불굴의 방랑자 오디세우스

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영화 <오디세이>에서 트로이 목마가 나오는 장면.<오디세이> 예고편 스틸컷
크리스토퍼 놀란은 스티븐 스필버그, 제임스 카메론에 이어 흥행 영화감독 3위에 올랐다고 한다. 그런데 놀란의 한국 사랑은 남다르다. <다크 나이트> 이후 그가 연출한 영화는 예외 없이 한국에서 상당한 성과를 거둔 까닭이다. <인셉션> 601만, <다크 나이트 라이즈> 642만, <인터스텔라> 1,034만, <오펜하이머> 323만, <오디세이>도 천만을 넘어섰다.
까다로운 <인셉션>도 그렇지만, 풍부한 서사와 속도 면에서 압도적인 <오펜하이머>에도 적잖은 관객이 몰렸다는 사실은 주목할 만하다. 북미 지역을 제외하면 예상보다 훨씬 저조한 흥행을 기록한 <인터스텔라>가 유독 한국에서 천만을 돌파한 사실은 경이롭기까지 하다. 그런 이유로 그가 <오디세이> 홍보차 한국을 방문한 것은 새로운 일이 아닌 셈이다.
널리 알려진 고전 서사시 <오디세이야>를 각색해 영화로 만드는 작업은 양날의 검을 손에 쥔 격이다. 누구나 잘 알고 있는 인물과 사건 그리고 결말에 기초한 영화는 진부함과 지루함의 허방다리에 빠지기 쉽다. 반면에 대중에게 익숙한 서사를 21세기 감성과 미의식 그리고 세계관에 기초해 독창적으로 해석할 수 있다면, 그것은 감독의 축복이 될 수 있다.
헬레네와 트로이 전쟁
'트로이'란 말을 들으면 누구나 루벤스의 그림 <파리스의 심판>(1636)을 떠올린다. 여신 테티스와 최고의 인간 펠레우스의 전대미문의 결혼식에 초대받지 못한 불화의 여신 에리스가 던진 사과. '가장 아름다운 여신에게'라는 구절이 새겨진 황금 사과를 얻으려고 출전한 헤라와 아테나 그리고 아프로디테. 제우스의 명을 받은 파리스가 그들 앞에 선다.
우리는 권력보다 미인을 중시한 파리스의 선택으로 트로이 전쟁이 일어났다고 굳게 믿고 있다. 납치된 것으로 보이는 여자를 구하려고 수만의 남성이 멀고 험한 에게해를 건너 헬레스폰토스 해협 입구의 트로이로 항해했다는 것이다. 그리스군 총사령관이자 미케네의 군주 아가멤논은 처제를 구하겠다는 일념으로 친딸인 이피게네이아까지 희생해야 했다.
이 지점에서 놀란 감독은 우리를 놀라게 한다. 참으로 어여뻐서 아름다움의 전범으로 알려진 헬레네의 형상을 180도 뒤집어버리기 때문이다. 객석에서 아, 하는 짧은 탄성이 쏟아지는 것도 전혀 이상하지 않다. 하얗고 뽀얀 피부에 금발 머리, 초록이나 파란 눈을 가진 백인 여성만이 미의 화신이자 정점으로 수용되는 고정관념을 보기 좋게 깨트리는 놀란!
장장 10년 만에 끝난 트로이 전쟁 발발 원인을 놀란은 어디서 보고 있는가?! 기원전 8세기나 2026년이나 전쟁의 본질은 매번 돈이다. 거룩한 십자군 전쟁도 신성로마제국 한복판에서 벌어진 30년 전쟁도 '더러운 전쟁'이라 불린 베트남 전쟁도 돈이 도화선이다. 트로이의 교역권을 탈취하려는 그리스인들의 물질적 탐욕이 전쟁 원인이라고 놀란은 확언한다.
오디세우스의 표류와 방랑