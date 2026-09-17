신에게 저항하는 불굴의 방랑자 오디세우스

▲영화 <오디세이>에서 오뒷세우스와 아테네의 모습. 유니버설 픽쳐스

호메로스의 서사시 <일리아드>의 주인공이 누구냐, 하고 물으면 열이면 열 아킬레우스라는 대답이 돌아온다. 볼프강 페터슨 감독의 영화 <트로이>(2004)는 이 공식을 충실하게 따른다. 페터슨도 고전의 재해석에 일가견을 보이지만, 흥행을 위한 고육책으로 오디세우스는 그늘진 곳에 자리한다. 하지만 오디세우스 없는 <일리아드>는 아예 상상할 수 없다.



이것을 놀란 감독은 날카롭게 파고든다. 트로이 전쟁의 시작과 끝에는 오디세우스가 있다. 여장(女裝)한 채 숨어있던 아킬레우스를 전쟁으로 끌어들인 자도, 아르테미스의 사슴을 죽여 여신의 저주를 받은 그리스군을 구원한 자도, 목마를 만들어 트로이를 멸망시킨 자도 오디세우스기 때문이다. 그런 까닭에 놀란은 똑같은 장면을 물릴 정도로 보여준다.



오디세우스가 에게해를 포함한 지중해 세계 곳곳을 하염없이 표류하고 떠도는 장면을 보면서도 관객은 절망하거나 괴로워하지 않는다. 거듭되는 난관을 그가 어떻게 돌파할 것인지에 관심의 초점을 맞춘다. 흥미로운 사실은 포세이돈의 아들이자 키클롭스 가운데 하나인 폴리페모스를 제외한 모든 장애물 제공자가 하나같이 여성이란 점이다. 왜 그럴까?!



키르케, 세이렌 자매, 카리브디스, 스킬라, 칼립소를 생각해 보시라. 오디세우스에게 유일하게 호의를 베푸는 아테나 역시 여신 아닌가! 그래서인지 수난자 오디세우스가 최후로 표착(漂着)한 스케리아섬의 나우시카 공주를 놀란은 영화에서 쏙 빼버렸다. 오디세우스를 시험에 들게 하고 괴롭히는 여성들과 달리 나우시카는 비할 바 없이 착한 여성이어서 그럴까.



키르케와 칼립소



지긋지긋하게 이어진 10년 전쟁을 뒤로 하고 고향으로 돌아가려는 남자들이 포세이돈의 저주 때문에 뜻을 이루지 못한 채 떠돈다. 그들을 막아서는 것은 거대한 소용돌이 카리브디스도 있고, 거칠고 야만적인 외눈박이 괴생명체 폴리페모스도 있으며, 개의 머리와 다리를 가진 스킬라도 있다. 하지만 우리의 눈길을 끄는 존재는 단연코 마녀와 여신이다.



전쟁을 빌미로 남성들이 저지르는 살인과 강간 같은 야만적인 폭력성에 치를 떠는 키르케는 매우 인상적이다. 키르케는 자신을 해할 수 있는 자들을 돼지로 만들고, 아이아이에 오디세우스를 억류한다. 동시에 그녀는 앞으로 닥칠 난관과 진실을 알려주겠다고 말한다. 구원자로 탈바꿈하는 독특한 마녀 키르케.



오기기아섬을 다스리는 여신 칼립소는 오디세우스를 진심으로 사랑한다. 그녀가 주는 꽃 로토스(Lotus)는 오디세우스를 깊은 망각으로 인도한다. 트로이 붕괴의 처참한 정경, 깊은 죄의식과 고뇌, 페넬로페와 텔레마코스까지 잊는 오디세우스. 칼립소는 여신의 권능으로 오디세우스에게 죽지도 늙지도 않는 청춘과 영생불사를 약속하며 그를 붙잡으려 한다.



아름답고 헌신적이며 매혹적인 칼립소를 끝내 떠나려는 오디세우스의 심중에는 무엇이 있는 걸까? 페넬로페를 향한 그리움과 텔레마코스에 대한 의무감인가? 놀란은 이 문제에 대한 분명한 대답을 회피한다. 자신을 남겨두고 장도에 오르는 오디세우스에게 칼립소는 인생의 비의(秘意)를 깨우친 위대한 현자처럼 의미심장한 충고를 아끼지 않는다.



"타인과 다투지 말라. 남을 통제하려 들지 말라. 그대 자신을 믿고 나아가라!"



오디세우스의 자의식과 저항 의지



"그대가 대접하고 싶은 만큼 손님을 대접하라!"



영화에서 반복되는 제우스의 가르침이자 놀란이 전하려는 핵심이다. 자신을 전면에 드러내지 않지만, 오디세우스의 귀향을 사사건건 붙들고 늘어지는 장본인은 포세이돈이다. 원한이 아무리 깊어도 바다의 지배자 포세이돈이 인간 오디세우스에게 던지는 난관은 난공불락처럼 보인다. 포세이돈에게 냉대받은 오디세우스는 받은 것을 그대로 돌려주려 한다.



오디세우스는 호메로스 원작과 아주 다른 강도의 자의식으로 뭉친 사내다. 트로이 멸망의 원인 제공자로서 잔인무도한 학살과 약탈과 방화와 강간 현장의 증인이어야 했던 오디세우스. 10년 전쟁의 승리가 그에게 가져다준 것은 무엇이었던가! 총사령관 아가멤논이 취한 카산드라 공주 같은 전리품 하나 없이 빈손으로 이타카를 향해 떠나야 하는 오디세우스.



그는 지중해의 높고 거친 파도에 휩쓸리면서도 재앙의 원인 제공자 포세이돈에게 무릎 꿇지 않는다. 올림포스 12신이 트로이 전쟁의 승리와 패배를 좌지우지하지만, 인간적인 책략과 투쟁 의지로 불타오른 오디세우스 아닌가. 오디세우스는 죽은 자들의 망령을 거두고 그들을 기리라는 인간 점성술사 테이레시아스의 바람을 실현하려고 고군분투한다.



포세이돈이 보낸 바다뱀에게 물려 죽어가면서도 인간적인 고통과 함께 도도한 저항과 인내의 정점을 보여주는 트로이의 라오콘처럼 오디세우스도 끝내 꺾이지 않는다. 이것이 놀란 감독이 전하고자 한 주제 가운데 하나일 것이다. 아무리 괴로워도 불굴의 의지로 신이 만들어낸 난관을 극복하는 인간 오디세우스의 자의식과 저항 의지는 얼마나 아름다운가!



그것이 불꽃처럼 타오르는 장면이 오디세우스의 마지막 싸움이다. 그에게 끝없는 아픔과 절망을 안겨준 전쟁의 또 다른 현장이 이타카에서 재연되기 때문이다. 물러설 수 없는 최후의 사투. 그것은 트로이에서 망자가 된 전우들과 귀향으로 한스럽게 목숨을 잃은 자를 위한 진혼곡이다. 방랑자 오디세우스는 자유의지에 기초하여 바람처럼 다시 장도에 오른다.

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