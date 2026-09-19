"은메달 아쉬움, 후배들은 겪지 않도록..." 럭비 베테랑의 각오

박장식

"대한민국 럭비 선수들이 얼마나 열심히 뛰는지를 알아봐주셨으면 좋겠습니다. 그런 모습을 보여드리기 위해서는 우리가 최선을 다해야 한다고 생각하고, 투지 넘치는 모습을 보여드려야 럭비를 많이 알릴 수 있다고 생각합니다. 그래서 이번 아시안 게임에서 '럭비다운 모습'을 많이 보여드리겠습니다."

3년 전 항저우 아시안 게임에서 17년 만에 은메달을 땄던 럭비 대표팀 선수들. 이 때의 간절함, 그리고 새로운 선수들의 패기가 합쳐 이제는 24년 만의 금메달을 노린다.지난 '아시안게임 전초전'으로 열린 아시아 럭비 세븐스 시리즈 1차 대회에서 한국 대표팀은 젊은 선수들을 중심으로 선수단을 꾸렸다. 결과는 4강이었다. 평소 '3강'을 노리던 성적을 생각한다면 아쉽지만, 한국 럭비가 긍정적인 세대교체를 보여줄 수 있다는 신호탄이기도 했다.1차 대회에 출전했던 이준이는 "다른 나라의 7인제 럭비 수준이 올라왔던 탓에 마지막 동메달 결정전에서 아쉽게 졌지만, 우리가 생각했던 것보다 잘 나온 장면이 많았다"면서, "이번 아시안 게임 때 베테랑 형님들과 함께 한다면 더 좋은 성적을 보일 수 있겠다는 생각이 들었다"며 소감을 전했다.이진규도 "1차 대회로 처음 대표팀에 승선한 선수들도 많았는데, 우리가 처음 대표팀에서 할 때보다 잘 한다는 느낌이 들 정도였다. 선수들의 캐릭터도 돋보였다"라며, "이번 대회를 거치고 점점 경험을 쌓으면 다음 아시안 게임 때는 세대 교체가 잘 이루어질 것 같다"고 칭찬했다.한편 럭비 대표팀은 이번 아시안 게임 기간 선수촌 대신 크루즈선에 탑승해 숙소로 삼는다. 공교롭게도 두 선수 모두 이번이 생애 첫 크루즈 탑승이다. 이준이는 "배 안에서 자는 것이 쉽지는 않겠지만, 정말 크고 시설이 좋아 보여서 기대가 된다"고, 이진규도 "크루즈를 한 번도 타본 적이 없어 궁금한데, 재밌는 경험이 될 것 같다"고 기대했다.7인제 럭비라는 특성에 맞춰 영입된, 일본 럭비 세븐스 대표팀 출신 지도자가 도움을 주는 것도 도움이 된다. 대한민국은 이번 대회 일본을 예선에서 한 차례 만나는데, 이후 결승에서도 맞상대로 일본을 만날 것이 유력하다. 이진규는 "힘든 상태에서 극한으로 체력을 뽑아내는 훈련을 이어가고 있는데, 실전과 가까워 큰 도움이 되고 있다"고 말했다.끝으로 이준이는 10월 1일부터 3일까지 많게는 일곱 경기를 치를 대표팀이, 한 경기에 15분이 넘지 않는 짧은 시간 동안 럭비 선수들이 얼마나 간절하게 뛰는지를 보아 달라고 당부했다.