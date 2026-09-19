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이랴세 나고야! "은메달 아쉬움, 후배들은 겪지 않도록..." 럭비 베테랑의 각오

"은메달 아쉬움, 후배들은 겪지 않도록..." 럭비 베테랑의 각오

[프리뷰 ⑦ - 인터뷰] 7인제 럭비 대표팀 베테랑 이진규, 그리고 아시안 게임 첫 출전 나서는 이준이

박장식(trainholic)
26.09.19 15:49최종업데이트26.09.19 15:49
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"이랴세 나고야!" 나고야 사투리로 '어서 오세요, 나고야'라는 뜻입니다. 1988년 올림픽 개최를 두고 서울과 경쟁했던 나고야가 38년 만에 아시아의 축제를 맞이합니다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 현장, 그리고 현장으로 향하는 땀방울을 담아냅니다.[기자말]
대한민국 럭비 역사상 첫 올림픽 진출을 이끌었던 한국 럭비의 전성기 세대가 선배들이 넘지 못했던 24년의 한을 풀러 나고야로 간다. "후배들에게는 은메달의 아쉬움을 물려주기 싫다"는 굳은 각오와 함께 한다.

10월 1일부터 3일까지 일본 아이치현 나고야 미즈호 럭비장에서 열리는 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 7인제 럭비 종목. 단체 구기 종목 가운데 가장 늦게 예선전을 시작하는, 이번 아시안 게임의 피날레를 장식할 종목이기도 하다. 대한민국 남자 대표팀은 2002년 부산 대회에서 15인제와 7인제에서 모두 정상에 섰던 것이 마지막이다.

그래서 이번 대표팀도 신구조화가 눈에 띈다. 2020 도쿄 올림픽을 경험한 '황금 세대'가 이제는 베테랑 선수들로 이름을 올렸고, 이제 새로이 떠오르는 선수들이 귀중한 아시안 게임 무대 경험에 나서 형들보다 빠르고 역동적인 경기를 펼친다. 이번 아시안 게임 대표팀 주장으로 나서는 이진규(현대글로비스), 그리고 첫 아시안 게임 무대에 나서는 이준이(국군체육부대)를 16일 전화로 만났다.

2026 아이치·나고야 아시안 게임의 남자 럭비 대표팀 주장으로 대회에 나서는 이진규.
2026 아이치·나고야 아시안 게임의 남자 럭비 대표팀 주장으로 대회에 나서는 이진규.대한체육회 제공

"도쿄 올림픽 때의 베테랑 형들 마음, 이제는 알 것 같아"

항저우 대회에 이어 두 대회 연속 럭비 대표팀 주장 자리에 오른 이진규는 "형들이 어떤 마음가짐으로 시합을 준비했는지, 이제는 알 것 같다"면서, "도쿄 올림픽 때는 내가 처음 종합경기대회를 경험하니, '팀에 민폐 끼치지 말고 내 것만 잘 하자'고 생각했는데, 고참으로 팀을 이끄니 나만 잘 하면 안 되는 위치가 되었음을, 내 옆 사람을 도와주고 챙겨야 하는 위치임을 실감한다"고 털어놓았다.

이진규는 "특히 항저우 대회 때도 주장 역할을 했지만, 그땐 (박)완용 형이 정신적 지주로 계셨던 데다 항상 나를 도와주셨기에 어깨가 무겁지는 않았다"면서, "그래도 (김)남욱 형이 이번 대표팀에 있고, 장용흥, 정연식 등 함께 국제대회를 뛰었던 선수들이 함께 나고야에도 가니, 서로 의지가 되는 느낌이 크다"고 말했다.

벌써 생애 세 번째 종합 대회다. 이진규는 "이제 여유가 생겼다. 전에는 '나만 잘 하자'는 생각에 다른 것이 눈에 들어오지 않았다"면서, "경기 스케줄도 챙기고, 몸 관리를 어떻게 해야 하는지도 터득하고, 상대방 팀의 어떤 선수가 '키 플레이어'인지, 견제하려면 어떻게 해야 하는지가 이제 보이는 것 같다"고 보다 넓어진 시야각을 전했다.

그런 이진규에게 이번 아시안 게임 목표는 당연히 금메달이다. 3년 전 항저우 대회 결승에서 홍콩에게 단 하나의 트라이 차이로 패배해 은메달에 머무른 아쉬움이 컸기 때문이다. 이진규는 "아쉬움과 후회되는 순간을 나는 느꼈지만, 이번에 오는 친구들에게는 느끼게 하고 싶지 않고 싶다"며 굳게 다짐했다.

"후배 선수들에게 '항저우 대회 이후 얼마나 후회했고, 실수를 되풀이하지 않기 위해 얼마나 준비했는지, 마음가짐을 어떻게 먹어야 하는지'를 이야기 해줬어요. 그런 마음을 후배 선수들은 겪지 않아도 되게끔, 잘 준비하고 있습니다. 어린 선수들에겐 큰 경기가 처음이지만, 저뿐만 아니라 다른 베테랑 선수들도 많으니 후배들이 긴장하지 않게 모범이 되는 모습을 보여주면 좋은 결과가 있을 것 같습니다."

이번 2026 아이치·나고야 아시안 게임 럭비 대표팀에 승선한 이준이 선수.
이번 2026 아이치·나고야 아시안 게임 럭비 대표팀에 승선한 이준이 선수.대한체육회 제공

"아시안 게임이라는 첫 무대 긴장... 금메달, 간절한 마음으로"

한편 2002년생의 신예 이준이에게는 이번 아시안 게임이 개인 첫 국제종합대회 출전이다. 누구에게나 처음은 있었지만, '첫 아시안 게임'이라는 마음가짐은 특히 남다르다. 이준이는 "긴장도 많이 되고, 기대도 많이 되지만 평소 하던 시합이라고 생각하고 이미지 컨트롤 하고 있다"며, "아시안 게임은 꼭 나가고 싶은 대회였는데, 이번 대회에 출전해 영광스럽다"라고 소감을 전했다.

이준이에게 대표팀은 꿈의 자리였다. 과거 소집되었던 대표팀에서도 짦은 시간이지만 선배 선수들에게 하나라도 더 배울 점이 없는지 하나라도 더 찾곤 했다고. 특히 이번 아시안 게임에서 꼭 함께 뛰고 싶었던 선배, 장용흥과 한 팀으로 경기를 뛰는 것이 기대된단다.

이준이는 "장용흥 선배께서는 예전부터 롤 모델이었던 선배였는데, 이렇게 같은 포지션에서 함께 뛰게 되어서 영광스럽다"며, "라인 아웃 상황이나 스크럼 빠져나가는 부분을 내가 부족하다고 느꼈는데, 너무나도 잘 알려주셔서 감사한 면이 많다. 나도 베테랑이 되었을 때 선배님처럼 후배들에게 많은 것을 알려주는 선배가 되고 싶다는 생각이 들었다"고 전했다.

후배 선수가 전하는 대표팀의 분위기는 어떨까. "운동 밖에서의 팀워크도 중요하다고 생각하는 것이 우리 팀"이라고 말한 이준이는, 이어 "럭비 안에서 서로 아는 사이인 만큼 밥도 함께 먹고, 카페도 함께 가서 여가를 보내는 등 더욱 잘 어울리며 팀워크를 만들었다. 덕분에 분위기가 너무 좋다"며 웃었다.

이준이의 목표 역시 금메달이다. 선배 선수들이 아시안 게임 금메달을 따내기 위해 보냈던 나날을 기억하기 때문이다. 이준이는 "모든 선수들이 금메달을 따기 위해 간절한 마음을 갖고 있다"며, "럭비가 한동안 아시안 게임 금메달을 따지 못했는데, 국민 여러분이 많은 관심과 응원을 주시면, 이번 아시안 게임에서 선수들이 좋은 모습을 보여드릴 수 있지 않을까 싶다"며 당부했다.

3년 전 항저우 아시안 게임에서 17년 만에 은메달을 땄던 럭비 대표팀 선수들. 이 때의 간절함, 그리고 새로운 선수들의 패기가 합쳐 이제는 24년 만의 금메달을 노린다.
3년 전 항저우 아시안 게임에서 17년 만에 은메달을 땄던 럭비 대표팀 선수들. 이 때의 간절함, 그리고 새로운 선수들의 패기가 합쳐 이제는 24년 만의 금메달을 노린다.박장식

"대한민국 럭비 선수들, 얼마나 열심히 뛰는지 보아달라"

지난 '아시안게임 전초전'으로 열린 아시아 럭비 세븐스 시리즈 1차 대회에서 한국 대표팀은 젊은 선수들을 중심으로 선수단을 꾸렸다. 결과는 4강이었다. 평소 '3강'을 노리던 성적을 생각한다면 아쉽지만, 한국 럭비가 긍정적인 세대교체를 보여줄 수 있다는 신호탄이기도 했다.

1차 대회에 출전했던 이준이는 "다른 나라의 7인제 럭비 수준이 올라왔던 탓에 마지막 동메달 결정전에서 아쉽게 졌지만, 우리가 생각했던 것보다 잘 나온 장면이 많았다"면서, "이번 아시안 게임 때 베테랑 형님들과 함께 한다면 더 좋은 성적을 보일 수 있겠다는 생각이 들었다"며 소감을 전했다.

이진규도 "1차 대회로 처음 대표팀에 승선한 선수들도 많았는데, 우리가 처음 대표팀에서 할 때보다 잘 한다는 느낌이 들 정도였다. 선수들의 캐릭터도 돋보였다"라며, "이번 대회를 거치고 점점 경험을 쌓으면 다음 아시안 게임 때는 세대 교체가 잘 이루어질 것 같다"고 칭찬했다.

한편 럭비 대표팀은 이번 아시안 게임 기간 선수촌 대신 크루즈선에 탑승해 숙소로 삼는다. 공교롭게도 두 선수 모두 이번이 생애 첫 크루즈 탑승이다. 이준이는 "배 안에서 자는 것이 쉽지는 않겠지만, 정말 크고 시설이 좋아 보여서 기대가 된다"고, 이진규도 "크루즈를 한 번도 타본 적이 없어 궁금한데, 재밌는 경험이 될 것 같다"고 기대했다.

7인제 럭비라는 특성에 맞춰 영입된, 일본 럭비 세븐스 대표팀 출신 지도자가 도움을 주는 것도 도움이 된다. 대한민국은 이번 대회 일본을 예선에서 한 차례 만나는데, 이후 결승에서도 맞상대로 일본을 만날 것이 유력하다. 이진규는 "힘든 상태에서 극한으로 체력을 뽑아내는 훈련을 이어가고 있는데, 실전과 가까워 큰 도움이 되고 있다"고 말했다.

끝으로 이준이는 10월 1일부터 3일까지 많게는 일곱 경기를 치를 대표팀이, 한 경기에 15분이 넘지 않는 짧은 시간 동안 럭비 선수들이 얼마나 간절하게 뛰는지를 보아 달라고 당부했다.

"대한민국 럭비 선수들이 얼마나 열심히 뛰는지를 알아봐주셨으면 좋겠습니다. 그런 모습을 보여드리기 위해서는 우리가 최선을 다해야 한다고 생각하고, 투지 넘치는 모습을 보여드려야 럭비를 많이 알릴 수 있다고 생각합니다. 그래서 이번 아시안 게임에서 '럭비다운 모습'을 많이 보여드리겠습니다."

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럭비 럭비대표팀 이준이 이진규 2026아이치나고야아시안게임

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대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

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