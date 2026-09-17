"기안84 '멜로눈빛'에 깜짝" '기이한 연애' PD가 꼽은 결정적 순간

SBS

- AI가 사람의 말을 알아듣고 대답을 하는 건가요, 아니면 중간 작업이 있나요?

- 기안84와 장도연씨, 이유비씨를 인간 대표로 나섰잖아요. 섭외 과정이 궁금해요.

- AI는 출연자의 이상형을 받아 만든 건가요?

- 왜 한 명으로 쭉 안 가고 여러 명으로 한 건가요?

- AI 인터뷰도 한 것 같은데 어땠나요?

- 어떤 건가요?

- 장도연씨 파트너 AI는 영어를 섞어 쓰던데 그렇게 하라고 입력한 건가요?

<나의 AI 파트너-기이안 연애>의 한 장면"음성을 들으면 스스로 텍스트로 전환해서 인식해요. 지금 쉽게 이용할 수 있는 AI들도 음성 대화 모드가 있어서 말로 대화해볼 수 있죠. 물론 아직은 어색하고 실수도 많아요. 사람 사이에서도 그렇지만 AI는 더 말귀를 못 알아듣고 엉뚱한 답변을 할 때가 여전히 있고요. 그런 부분을 완전히 통제할 수도 없어서, 저희는 오히려 AI라서 벌어지는 해프닝으로 받아들였습니다.""기안84 님은 '날 것의 인간' 같은 느낌이 있잖아요. 꾸밈없이 솔직한 면모가 이 프로그램에 잘 어울릴 거라 생각했어요. <기이안 연애>가 감정선을 관찰하는 관계 실험 리얼리티라 이런 진솔함이 중요했거든요. 처음 섭외할 때 '연기를 할 줄 몰라서 솔직할 수밖에 없다', '끝까지 마음이 안 움직이면 프로그램이 망하는 거 아니냐'며 걱정하셨는데, 오히려 그 점이 좋았어요. '날 것의 인간'과 AI라는 상반된 캐릭터가 만들어낼 케미도 기대됐고요.장도연 님은 <꼬꼬무>에서 처음 뵀는데, 아이템 관련 영화를 녹화 전에 미리 챙겨보시는 시네필이라는 기억이 있었어요. 영화 < HER >도 재미있게 보셨다길래, 그 영화 속 주인공이 돼 보시면 어떨까 싶어 제안했어요. 평소 도연 님의 대화가 위트 있으면서도 깊이가 있다고 느꼈기 때문에 상대가 AI라도 어떤 대화를 나누실지 기대돼서 요청드렸습니다.이유비 님은 사전 인터뷰에서 '연애 세포가 죽었다, 다시 연애할 수 있을지 모르겠다'고 하셨는데, 요즘 많은 분들이 공감할 감정이었어요. 연애가 어렵거나 두려운 분들을 대변해 주실 수 있겠다는 생각이 들었습니다. VCR 코멘터리는 출연자들의 친구인 이준, 강남 님께 부탁드렸는데, 이왕이면 친구가 공감도 조롱도 해주자는 취지였어요.""맞아요. 그 부분이 핵심이기도 해요. 사전 인터뷰를 통해 출연자분들의 이상형과 연애관, 취향을 많이 여쭤보고, 그 답변을 기반으로 최대한 이상형에 근접한 파트너를 만들고자 했어요. 또 이야기의 감초가 될, 아예 결이 다른 캐릭터도 조연으로 넣었고요. 드라마 캐릭터들처럼 다채롭게 구성하려고 했습니다.""<기이안 연애>를 함께 만든 제작사 '스튜디오 모닥'의 원승재 PD님이 파트너를 여러 명으로 늘리자고 제안하셨어요. '선택에서 오는 갈등이 연애 프로그램의 묘미'라는 취지에 공감해서 그 방향으로 발전시켰고요. 다양한 캐릭터를 만들 수 있다는 AI의 특징도 적극 활용하자는 판단이었습니다.""보통은 인간을 인터뷰하는 형식이잖아요. 그 형식을 AI에 적용해 보니 신선한 부분이 있더라고요. AI도 대화가 되니까 충분히 인터뷰가 가능하거든요. <그것이 알고 싶다>에서도 AI를 인터뷰한 적이 있는데, 놀라운 건 AI들이 맥락을 이해하고 그에 맞게 말을 조절한다는 거예요. 예를 들어 당사자 앞에서 하는 말이 아니라는 걸 알면 더 솔직하고 거침없이 말한다든가 하는 게 신기했어요. 이번 촬영장에서도 그런 신기한 순간이 많았습니다.""데이트 당시에는 별말 안 했는데 인터뷰하면서 그때 어떤 감정을 느꼈는지 묻자 거침없이 뒷담화를 하기도 하더라고요. AI끼리 서로 대화시키기도 했는데, 실시간으로 들으면서 충격받았어요.""네, 교포 캐릭터로 설정하면서 영어를 섞어 쓰는 콘셉트도 넣었어요. '페르소나 프롬프트'라고, 고유한 개성과 성격을 가진 것처럼 설정해 주는 프롬프트가 있는데, 쓰는 방식은 사람마다 달라요. 자세하고 길게 쓰면 오히려 세부 사항에 집착하는 부작용이 생기기도 해서 압축적으로 쓰기도 하고요. 예를 들어 MBTI를 넣으면 AI가 '이런 성격이면 이렇게 말하겠지'라고 스스로 해석해서 말하는 식인데, 캐릭터의 핵심 요소를 잘 넣는 게 관건이에요.장도연씨 파트너 '이호'는 영어를 섞어 쓰는 교포라는 게 저희가 설정한 캐릭터인데, 거기서 출발해 '뉴욕 한식당에서 반찬을 너무 많이 줘서 음식값이 많이 나올까 봐 당황했다'는 식의 에피소드는 AI가 스스로 만들어낸 거예요. 어떨 때는 '저 AI라서 직업 없어요'라고 담백하게 말하기도 하는데, 이호는 유난히 뻔뻔하게 자기 인생(?) 썰을 풀더라고요."