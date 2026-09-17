"너에게 허락받고 싶어"… 빨래를 개다 만난 뜻밖의 위로

▲넷플릭스 <음성메시지가 도착했습니다> 포스터 이미지 Netflix

여독이 풀리지 않아 몸이 묵직하게 가라앉는 아침이었다. 손주들을 부지런히 씻기고 달래 유치원에 등원시켜 놓고 나니 몸 전체가 쑤셔왔다. 거실 한구석에 쌓인 빨래를 가져와 개기 시작했다. 적막을 채우려 무심코 넷플릭스를 켰다. 화면 상단에 새로 떠오른 작품 <음성메시지가 도착했습니다>(2026)가 눈에 들어왔다.



이 작품에 대한 관람객들의 반응이 궁금해 평점란을 먼저 찾아보았다. 남자 주인공에 대한 이야기가 단연 많았다. 정석적인 잘생김이 살짝 부담스럽게 느껴지기도 했지만, 극 중 깊은 눈빛과 따뜻한 목소리는 확실히 인상적이었다. 평점은 9.27로 높았고, 여성 관객의 평점이 조금 더 높았다. 힘든 날 기대를 넘어선 위로를 받았다거나 은근히 눈물이 터졌다는 후기들이 많았다.



이 영화는 레아 맥켄드릭 감독, 조이 도이치와 닉 로빈슨 주연의 로맨틱 코미디 영화다. 컨디션이 안 좋아 긴 자막을 읽어낼 자신이 없어 잠시 망설였지만, 지친 기분을 올려줄 가벼운 온기가 필요했다. 작품 소개란의 짧은 줄거리를 나지막이 읽어 내려갔다.



'세상을 떠난 자매에게 솔직한 음성 메시지를 남기는 여성, 그리고 그 메시지가 전달되어 멀리서 그녀에게 마음을 빼앗기는 남자.'



배경음악처럼 틀어 놓으려 클릭했으나 관람은 이내 깊은 몰입으로 이어졌다. 영화가 진행될수록 나도 모르게 빨래를 개던 손을 멈추고 화면 속으로 빠져들었다.



영화가 끝난 뒤, 가을의 길목에서 일상에 잔잔한 울림을 주는 영화의 조용한 위로가 참 좋았다는 생각이 들었다.



특히 여주인공 질이 털어놓는 솔직한 일상과 맛있게 등장하는 타코 이야기가 마음을 사로잡았다. 화면 속 타코가 먹음직스러워 꼭 직접 먹어보고 싶다는 생각이 들 정도였다. 그래서 오늘 아침, 손주 밥 먹이기 대작전에도 영화 속 '타코'를 등판시켰다. 아이에게 영화 내용을 자세히 설명할 수는 없었지만 작은 재미를 주고 싶었다.



"오늘은 김 타코입니다!"

"할머니, 왜 김 타코예요?"

"응, 그냥 오늘은 타코가 생각이 나네."



깔깔거리며 밥을 받아먹는 손주를 보며 내 언니의 얼굴이 스쳐 지나갔다. 언제나 내 편이 되어주고 엄마처럼 나를 품어주던 나의 언니. 마음을 털어놓을 수 있는 가족이 있다는 것이 얼마나 커다란 축복인지를 새삼 깨닫는 순간이었다.



영화는 사랑하는 동생 이지를 잃은 여주인공 질의 이야기로 깊이 들어간다. 상실감이 너무나 컸기에 질의 삶은 잠시 멈춰 선 것처럼 보였으나, 그녀는 음성 메시지를 통해 동생에게 일상과 감정을 털어놓으며 조금씩 세상 밖으로 걸어 나온다.



나는 그녀가 슬픔을 딛고 꿈꿔왔던 요리 분야에서 자신만의 타코 트럭을 열어 나름의 성공을 일구어낼지가 몹시 궁금했다. 슬픔에 체념하지 않고 자기만의 음식을 만들며 일어서는 그녀의 모습은 대견했다. 동시에 잘못 전달된 음성 메시지로 엮인 남주인공 웨스와 과연 어떤 방식으로 서로의 상처를 알아보며 연결될지도 조바심을 내며 지켜보았다.



웨스가 친구의 결혼식에서 "결혼은 러시안룰렛이라고 경고해줬어요. 제가 낭만적인 사람이 아니라는 것만 말해두죠"라고 씁쓸하게 말했듯, 사람들은 저마다 사랑과 관계에 대한 두려움을 안고 살아간다.



한편 질은 웨스가 동생 번호로 남겨진 자신의 음성 메시지를 전부 들었다는 사실을 알게 된 후 참았던 감정을 터뜨리며 울부짖는다. 스스로 운이 좋은 사람이 아니라며, 너무 완벽한 상황이 오히려 불안하고 사랑받을 자격이 없다고 울먹이는 그녀의 모습은 외로운 순간을 견뎌본 이라면 누구나 깊이 공감할 만한 대목이었다. 사랑이란 게 갑자기 찾아오는 것처럼 보이지만, 사실은 자신의 상처를 솔직하게 인정하고 타인을 보듬을 준비가 된 가슴에만 가서 닿는 것이 아닐까 하는 생각이 들었다.



내 이야기를 들어줄 단 한 사람만 있다면, 내 안의 가장 가감 없는 솔직한 감정을 있는 그대로 전할 존재만 있다면 인간은 아무리 고단한 삶이라도 능히 살아낼 수 있을 것이다.



가장 가슴을 뭉클하게 만든 것은 단연 마지막 엔딩 장면이었다. 남주인공과 여주인공이 동시에 세상을 떠난 동생 이지에게 전화를 거는 순간, 그들이 서로를 얼마나 깊이 이해하고 사랑하고 있는지가 한눈에 느껴졌다.



웨스가 여자친구에게 가장 소중했던, 그러나 이제는 세상에 없는 동생 이지의 음성함에 메시지를 남기는 장면은 감동의 하이라이트였다.



"안녕 이자벨, 너한테 허락받고 싶어. 질한테 같이 살자고 할 거야. 네 자리를 대신할 수는 없지만 탑 셰프는 한 해도 안 빼고 다 볼게. 약속할게."



사랑하는 여자의 상처뿐만 아니라, 그녀가 평생 가슴에 품고 살아갈 그리움의 존재까지 온전히 존중하고 포용하려는 남자의 진심에 나도 모르게 참았던 눈물샘이 터져버렸다.



때로는 삶이 힘겹게 우리를 몰아세우다가도 예상치 못한 순간에 따뜻하게 우리 편이 되어주기도 한다. 영원한 것이 없다고 해도 소중한 사람과 나눈 진심은 언제나 삶을 받쳐주는 든든한 버팀목이 된다.



영화가 끝나고 조용해진 거실, 옷가지를 정돈하며 언니에게 전화를 걸기 위해 핸드폰을 들었다. 영원한 내 편인 언니에게 영화 이야기와 함께 나지막이 안부를 전해야겠다. 따스한 로맨틱 코미디 한 편 덕분에 오늘 하루는 그 어느 때보다 온기 가득한 날로 기억될 것 같다.

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