이제 차트에도 등장한 AI 음악...창작의 기준은 어디까지일까

MBC

사례1) 미국 등 해외에서는 AI(인공지능) 아티스트의 인기 차트 진출이 더 이상 낯선 풍경이 아니다. AI 가수 자니아 모네(Xania Monet)는 지난해 9월 빌보드 R&B 디지털 송 세일즈 차트 1위에 올랐고, 이어 11월에는 또 다른 AI 아티스트 브레이킹 러스트(Breaking Rust)가 컨트리 디지털 송 세일즈 차트 1위를 차지했다. 국내에서도 최근 생성형 음악 AI를 활용한 조선힙합의 '마음의 숲'이 멜론 톱 100에 진입하며 화제를 모았다.

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사례2) 일명 '탑백귀'로도 불리는 국민 MC 유재석도 요즘 AI 작곡으로 새로운 능력을 뽐내고 있다. MBC 〈놀면 뭐하니?〉 숏폼 드라마 제작 과정에서 그는 AI 작곡 서비스 수노(SUNO)를 활용해 귀에 쏙 들어오는 댄스곡을 단숨에 만들어냈다. 데뷔 20년 차 신인(?) 그룹 '효리수'가 참여한 OST는 유튜브 등 온라인 공간에서 높은 조회수를 기록했고, 팬들의 정식 발매 요청까지 쏟아졌다.

MBC '놀면 뭐하니?'의 한 장면. AI 서비스를 활용한 유재석의 작곡(?)이 화제를 모은 바 있다.AI 서비스는 이제 누구나 사용할 수 있는 보편적인 도구로 자리 잡고 있다. 음악 창작 역시 예외가 아니다. 몇 줄의 프롬프트만 입력하면 단숨에 곡을 만들어낼 수 있다. 악기를 다루지 못해도, 음악 이론을 전문적으로 배우지 않았어도 상관없다. AI가 작사부터 작곡, 편곡, 연주, 가창에 이르는 작업을 대신하는 시대가 열린 것이다.AI 음악은 더 이상 특정 계층의 실험 대상에 머물지 않는다. 음원 차트에 등장하고, 유튜브 플레이리스트를 채우며, 예능 프로그램의 소재가 되는 등 이미 대중음악의 일상적인 영역으로 들어오고 있다. 그렇다면 AI 음악의 확산은 음악 창작뿐만 아니라 유통과 소비 방식, 나아가 저작권의 개념까지 어떻게 바꾸고 있을까.일상 깊숙이 침투한 AI 음악은 수노·유디오(Udio) 같은 생성형 플랫폼의 성장과 발을 맞추고 있다. 전문적인 화성학 지식이나 악기 연주 능력이 없는 일반인도 완성도 높은 음원을 제작할 수 있게 되면서 음악 창작의 진입장벽이 획기적으로 낮아졌다. 그렇다면 이들 AI 생성 음원은 어떤 경로를 거쳐 대중에게 보급되고 있을까. 여러 방법이 있지만 크게 두 가지로 정리해 볼 수 있다.첫째는 기존 음원 유통 구조를 이용하는 것이다. 조선힙합 역시 '마음의 숲'을 비롯한 AI 활용 음악을 멜론과 벅스, 지니 등 각종 플랫폼에 정식 공개하고 있다. 루트노트(RouteNote) 같은 해외 업체를 이용하면 일반인도 스포티파이나 애플 뮤직 같은 해외 글로벌 시장으로 AI 작업물을 손쉽게 공급할 수 있다.둘째는 유튜브를 활용한 방식이다. 카페나 각종 영업장에서는 음원 사용료 부담을 줄이기 위해 유튜브에 공개된 AI 생성 음원 플레이리스트를 활용하는 경우가 최근 부쩍 늘어났다. 재생수에 따른 구글 애드센스 광고 수익을 겨냥해 BGM 용 플레이리스트를 대량 생산하는 채널도 빠르게 자리 잡았다. 결국 AI 음악의 확산은 단순히 '창작 방법'만 바꾼 것이 아니다. 음악을 유통하고 소비하는 방식에도 변화가 찾아왔음을 의미한다.