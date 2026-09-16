'득점보다 팀 승리' 이현중, 이런 에이스가 또 있었나

대한민국농구협회

이정현이 일본전에서의 슛감을 이어가준다면 이현중 역시 부담을 덜수 있다.대한민국 대표팀은 사우디아라비아, 인도네시아, 일본을 차례로 꺾고 3전 전승으로 A조 1위를 차지했다. 그리고 오늘 오전 10시 아이치 인터내셔널 아레나에서 요르단과 8강전을 치른다. 요르단은 B조에서 1승 2패를 기록해 3위로 8강에 올랐다.요르단은 2022 항저우 아시안게임 은메달을 차지했던 팀이다. 이번 대회에서도 다르 터커와 페린 버포드, 압둘라 올라주원 등 귀화 선수들이 공격을 이끌고 있다. 조별리그 첫 경기에서 대만에 80-83으로 패했지만 버포드와 올라주원이 각각 18득점, 터커가 17득점을 기록했다. 이후 카타르를 76-65로 꺾으며 반등했다.한국에 다행스러운 부분은 골밑의 핵심 아메드 알 드와이리가 빠진다는 점이다. 알 드와이리는 대만전에서 왼쪽 무릎 전방십자인대가 완전 파열돼 남은 대회 출전이 불가능해졌다. 요르단 올림픽위원회는 수술과 재활에 들어갈 예정이라고 공식 발표했다.그렇다고 한국이 방심할 상황은 아니다. 터커와 버포드의 득점력이 폭발하면 외곽과 돌파에서 동시에 문제가 생길 수 있다. 특히 한국은 귀화 빅맨이 없는 만큼 상대의 신체 조건과 골밑 공격을 얼마나 효과적으로 막느냐가 중요하다.변수는 최준용(31, 200.2cm)이다. 미국 무대 도전을 위해 조별리그에 참가하지 않았던 그는 8강전부터 출전할 예정이다. 반면 여준석(24, 203cm)은 발바닥 부상으로 출전 여부가 아직 변수다. 국내외 많은 매체 역시 최준용의 합류를 긍정적인 요소로 꼽으면서 여준석의 회복 상태를 변수로 지목했다.결국 요르단전에서도 이현중의 역할은 득점에만 머물지 않을 가능성이 크다. 상대가 이현중을 집중적으로 막는다면 이정현과 유기상, 최준용에게 공간이 생긴다. 그리고 대표팀의 슛성공률이 높아지며 요르단 수비가 흔들릴 경우 이현중의 화력도 덩달아 동반 폭발할 수 있다.한국은 2014년 인천 대회 이후 12년 만의 아시안게임 금메달을 노리고 있다. 이제부터는 한 경기의 실수가 곧 탈락으로 이어진다. 그런 무대에서 자신의 기록보다 팀의 승리를 먼저 말하는 에이스가 있다는 것은 분명한 강점이다.이현중이 요르단전에서 몇 점을 넣을지는 중요하다. 하지만 더 중요한 것은 상대 수비가 그를 막기 위해 움직였을 때 한국이 어떤 답을 찾아내느냐다. 이현중이 말한 '이기는 방법을 찾는 선수'가 어떤 모습으로 나타날지, 8강전이 그 첫 번째 시험대가 된다.